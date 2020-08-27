Спецслужбы США заявили, что хакеры из КНДР крадут средства из банков по всему миру 🔊 Воспроизвести



Правоохранительные органы США обвинили Разведывательное управление Генерального штаба Корейской народной армии в проведении хакерской кампании под названием Fast Cash, сообщает



Хакеры из КНДР взламывают компьютерные сети банков по всему миру с целью украсть деньги со счетов их клиентов, а также заставить банкоматы выдавать все имеющиеся в них наличные купюры. Об этом говорится в распространенном в среду Национальным объединенным центром кибербезопасности и коммуникаций (при Министерстве внутренней безопасности США) совместном заявлении американских госструктур, среди которых Минфин и ФБР. Правоохранительные органы США обвинили Разведывательное управление Генерального штаба Корейской народной армии в проведении хакерской кампании под названием Fast Cash, сообщает ТАСС Хакеры из КНДР взламывают компьютерные сети банков по всему миру с целью украсть деньги со счетов их клиентов, а также заставить банкоматы выдавать все имеющиеся в них наличные купюры. Об этом говорится в распространенном в среду Национальным объединенным центром кибербезопасности и коммуникаций (при Министерстве внутренней безопасности США) совместном заявлении американских госструктур, среди которых Минфин и ФБР. "С февраля 2020 года Северная Корея возобновила атаки на банки в нескольких странах с целью проведения мошеннических международных денежных переводов и обналичивания средств через банкоматы", - говорится в документе.



Правоохранительные органы США обвинили Разведывательное управление Генерального штаба Корейской народной армии в проведении хакерской кампании под названием Fast Cash (буквально "быстрые наличные деньги"). Вашингтон считает, что она началась в 2016 году, а в последнее время стала более масштабной и изощренной.



В конце мая власти КНДР отвергли обвинения США в якобы исходящей со стороны Пхеньяна киберугрозе в адрес Вашингтона. В МИД республики заявили, что "хакерские атаки не имеют никакого отношения к народной республике", вопреки утверждениям США. ТАСС Категории: экономика, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: деньги, КНДР, хакеры — статья прочитана 143 раза Комментарии