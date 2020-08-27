Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В Реестровом центре (РЦ) Литвы в среду зарегистрирован коммандитор создаваемого государством Фонда поддержки бизнеса стоимостью 1 млрд евро - компания Valstybes investicinis kapitalas ("Государственный инвестиционный капитал").



Министерство экономики и инноваций, которое будет управлять фондом сообщило, что это последний шаг в учрждении компании.



По данным РЦ, уставный капитал компании - 100,2 млн евро.



На этой неделе правлдение Valstybes investicinis kapitalas выбрало из независимых членов правления временного руководителя, который стал независимый член правления и член аудиторского комитета государственного энергохолдинга Epso-G Робертас Вишняускас. В ближайшее время компания планирует объявить через кастинговое агентство конкурс на замещение должности главы предприятия. В Реестровом центре (РЦ) Литвы в среду зарегистрирован коммандитор создаваемого государством Фонда поддержки бизнеса стоимостью 1 млрд евро - компания Valstybes investicinis kapitalas ("Государственный инвестиционный капитал").Министерство экономики и инноваций, которое будет управлять фондом сообщило, что это последний шаг в учрждении компании.По данным РЦ, уставный капитал компании - 100,2 млн евро.На этой неделе правлдение Valstybes investicinis kapitalas выбрало из независимых членов правления временного руководителя, который стал независимый член правления и член аудиторского комитета государственного энергохолдинга Epso-G Робертас Вишняускас. В ближайшее время компания планирует объявить через кастинговое агентство конкурс на замещение должности главы предприятия. Эта компания является коммандитором Фонда поддержки бизнеса, учреждаемого как коммандитное хозяйственное общество, которое делает государственный взнос в фонд. С помощью Valstybes investicinis kapitalas действующие в Литве предприятия смогут быстрее восстановиться после пандемии COVID-19.



Планирующийся объем инвестиционного портфеля Фонда помощи бизнесу - 1 млрд евро, из которых государство инветсирует в Фонд помощи бизнесу первоначальный взноя в 100 млн евро, также планируется предоставить госгарантию в размере до 400 млн евро под ценные бумаги без права собственности. Остальная часть - частные и (или) институциональные соинвесторы.



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Долг властного сектора Литвы в следующем году может превысить 50% внутреннего валового продукта (ВВП), предупредил в четверг Госконтроль.



Аудиторы прогнозируют, что уровень долга в этом году может составить 49,8%, в 2021 году – 50,3%, а в 2025 году он может повыситься до 54,5% ВВП.



По словам директора Департамента наблюдения за бюджетной политикой Госконтроля Юрги Рукшенайте, для страны важно наметить направление снижения долга, так как большой долг во время следующего кризиса может ограничить возможности проведения антициклической фискальной политики.



"В условиях восстановления экономики нам следует не только стабилизировать рост долга властного сектора, но и наметить направление его снижения. Если в экономике начнется следующий спад в дальнейшем, может быть мало возможностей проведения антициклической фискальной политики", - сказала Ю. Рукшенайте для пресс-релиза.



Долг властного сектора в конце 2019 года был 36,3% ВВП.



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Средняя начисленная зарплата (брутто) в Литве во втором квартале была 1398,5 евро - на 8,5% больше, чем в апреле-июне прошлого года.



Средняя выплаченная зарплата (нетто) увеличилась на 8,7% до 889,2 евро, сообщил Департамент статистики. При расчете не учитывались индивидуальные предприятия.



Реальная зарплата за год повысилась на 7,8%, за квартал - на 1,2%.



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Показатель потребительского доверия (ППД) в Литве в августе по сравнению с июлем повысился на один проц. пункт до минус двух, сообщил Департамент статистики.



Жители немного лучше оценивали изменения финансовой ситуации домашних хозяйств за последние 12 месяцев и намеревались потратить больше денег на крупные покупки.



За год - в августе по сравнению с августом 2019 года - ППД снизился на девять пунктов. Как утверждают статистики, особенно заметно изменилось мнение жителей о перспективах экономической ситуации в стране - часть ожидающих ее улучшения уменьшилась на четыре пункта (с 24% до 20%), а часть ожидающих ее ухудшения увеличилась на 23 пункта (с 13% до 36%).



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Из-за снижения потребительского спроса в связи с коронавирусным кризисом упали прибыль предприятий, объемы производства, а для выхода большинства их на прежний финансовый уровень может понадобиться как минимум год, показывает опрос, проведенный Банком Литвы (БЛ, центробанк).



Как утверждает центробанк, так считает более половины руководителей или финансистов опрошенных предприятий.



Всего 14% опрошенных предприятий в течение ближайших 12 месяцев планирует увеличить число работников и всего 13% планирует повысить зарплаты. В прошлом году повышение зарплат планировало каждое второе предприятие.



В этом году предприятия с перевесом 17 проц. пунктов прогнозируют сокращение экспорта, а не его рост. В прошлом году прогнозы роста экспорта на 20 проц. пунктов превышали прогнозы сокращения экспорта,



Промышленные предприятия ожидают большего сокращения экспорта по сравнению с другими предприятиями. 39% предприятий не планируют в ближайшее время расширяться на новые рынка. Однако немалая их часть по-прежнему видит Евросоюз наиболее подходящим рынком для расширения.



Если кризис в экономике будет продолжаться и в 2021 году, то предприятия намерены сокращать преимущественно иные затраты, а не затраты на труд. Многие из них отложат инвестиции, а некоторые станут активнее искать другие рынки. Кроме того, предприятия воспользуются помощью государства.



Новый опрос нефинансовых предприятий по заказу БЛ проведен в мае-июне, было опрошено 501 предприятие.



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В Клайпедском районе уже идет подготовка к инвестиции казахской компанией Hill Corporation 103 млн евро в завод по переработке отработанных горюче-смазочных материалов, однако имеет место отставание от графика, пишет деловая газета Verslo zinios.



"Инвесторы не скрывают отставания от графика. Это обусловлено и пандемией коронавируса, и затянувшимися поисками участка земли", - говорит мэр района Бронюс Маркаускас.



В начале июля сообщалось, что инвестиции планирует казахская компания Hill Group. Исполнительный директор компании Валдас Бурнейка сказал, что будет создано 130-140 рабочих мест, со временем их станет около 300.



Предварительно подсчитано, что в Клайпедском районе можно было бы перерабатывать около 60 тыс. тонн отработанных горюче-смазочных материалов, из которых можно было бы получать около 42 тыс. тонн базовых масел.



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Одна из крупнейших коммерческих групп в Литве Vilniaus prekyba за 78 млн евро продает контролируемую ею испанскую компанию по торговле продуктами питания Supersol.



Предприятие альтернативных инвестиций группы Carsol продает ее дочернему предприятию одной из крупнейших в Европе компаний розничной торговли - французской Carrefour в Испании.



Планируется, что после получения разрешений надзорных ведомств сделка будет завершена в конце 2021 года, сообщила Vilniaus prekyba.



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Одно из крупнейших в Европе - французское предприятие розничной торговли Carrefour - покупает у одной из крупнейших коммерческих групп в Литве Vilniaus prekyba (VP) за 78 млн евро косвенно контролируемую последней испанскую компанию по торговле продуктами питания Supersol.



Договор подписан между предприятием альтернативных инвестиций группы Carson и дочерним предприятием Carrefour в Испании. Планируется, что после получения разршений надзорных ведомств сделка будет завершена в конце 2021 года, сообщила Vilniaus prekyba.



По словам члена правления Carson Юргиса Рудгальвиса, предприятие Supersol в последнее время было успешно реорганизовано, в результате чего выросли потоки его клиентов.



Как сообщается, в конце 2019 года Supersol принадлежало 173 магазина в регионах Андалусия и Мадрид, выручка компании была 477 млн евро, она занимала около 1% испанского рынка.



Уходя с рынка Испании, Carson также продает магазины Supersol как объекты недвижимости, а также предприятие Cashdiplo, которому принадлежит 27 оптовых магазинов на материковой части Испании и на Канарских островах.



Группа VP купила сеть Supersol в 2012 году у испанской сети Dinosol, в том же году она купила и Cashdiplo.



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Электро- и газораспределительная компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) за первое полугодие получила 238 млн евро выручки - на 12,5% больше, чем в январе-июне 2019 года (211,6 млн евро).



Чистая прибыль компании в этом году составила 37,598 млн евро - почти вдвое больше, чем в прошлом году, указано в отчете ESO.



Откорректированный показатель прибыли компании до уплаты налогов, годовых, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в этом году составил 96,7 млн евро -на 9,7% больше, чем в прошлом году.



Объемы главного источника доходов компании - передачи электроэнергии в первом полугодии из-за карантина уменьшились почти на 2,5 %. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 125 раз Комментарии