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О коронавирусе в Литве сегодня, 27 августа
За минувшие сутки в Литве подверждено 36 новых случаев коронавируса, общее количество случаев выросло до 2762, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.
В данный момент коронавирусом больны 862 человека, 1802 человека выздоровели.
От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
В изоляции находится 4097 человек.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 179 завозных случаев.
За минувшие сутки сделано 5436 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 623 тыс. 841.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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