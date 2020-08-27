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О коронавирусе в Литве сегодня, 27 августа



За минувшие сутки в Литве подверждено 36 новых случаев коронавируса, общее количество случаев выросло до 2762, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.

В данный момент коронавирусом больны 862 человека, 1802 человека выздоровели.

От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находится 4097 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 179 завозных случаев.

За минувшие сутки сделано 5436 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 623 тыс. 841.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 27 августа, 12:01

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