О коронавирусе в Литве сегодня, 27 августа 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подверждено 36 новых случаев коронавируса, общее количество случаев выросло до 2762, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.



В данный момент коронавирусом больны 862 человека, 1802 человека выздоровели.



От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



В изоляции находится 4097 человек.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 179 завозных случаев.



За минувшие сутки сделано 5436 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 623 тыс. 841. За минувшие сутки в Литве подверждено 36 новых случаев коронавируса, общее количество случаев выросло до 2762, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.В данный момент коронавирусом больны 862 человека, 1802 человека выздоровели.От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.В изоляции находится 4097 человек.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 179 завозных случаев.За минувшие сутки сделано 5436 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 623 тыс. 841. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии