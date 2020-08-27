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Партии провели жеребьевку перед выборами в сейм Литвы
В четверг 17 литовских партий, которые будут участвовать в выборах сейма Литвы в многомандатном округе, провели жеребьевку.
"Наверное, у нас еще не было выборов с таким большим числом участвующих номеров. Это точно показывает, что эти выборы будут особенными - не только из-за COVID-19, но и в силу других условий", - сказала во время жеребьевки в сейме председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Лаура Матьёшайтите.
Первый номер достался партии "Путь смелости", второй - партии "Свобода и справедливость", третий - Партии свободы, четвертый - Народной партии. Партия Союз отечества - Литовские христианские демократы будут пятой и т. д.
По данным ГИК, заявительные документы на участие в выборах подали 20 партий, 17 из них выдвигают списки кандидатов в многомандатном округе.
В списке кандидатов в многомандатном округе значится более 1,7 тыс. кандидатов. В одномандатных округах будет баллотироваться более 780 кандидатов. В предыдущих выборах участвовало 16 партий, 1,4 тыс. кандидатов в многомандатном округе и более 670 одномандатников.
Выборы в сейм состоятся 11 октября.
География: Литва
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