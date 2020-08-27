Музыка на воде 🔊 Воспроизвести







«Музыка на воде» - это мероприятие, стартовавшее три года назад и с первых аккордов полюбившееся жителям Вильнюса и гостям литовской столицы. Оно сразу же заняло прочное место в программе Летнего фестиваля Христофора.



Ставший традиционным концерт на берегу Нерис в этом году состоится уже завтра, в пятницу, 28 августа.



На борту корабля «Рига» выступит оркестр армии Литвы под управлением Эгидиюса Алишаускаса и при участии харизматичного баса Людаса Микалаускаса.



По словам художественного руководителя Летнего фестиваля Христофора Юргиты Мураускене, энтузиазм и энтузиазм исполнителей, которые наполнят сердца слушателей, собравшихся на берегу Нериса, самыми лучшими эмоциями, не подлежат сомнению.



Правда, пока неизвестно, сможет ли судно отойти от причала: «Из-за гидрологической засухи уровень воды в Нерисе крайне низкий. Местами речку можно просто перейти вброд. Хотя ближайшие прогнозы показывают дождь, я не уверена, насколько это поможет. В худшем случае корабль останется на пристани у моста короля Миндаугаса, но концерт всё равно состоится», - сказала Юргита Мураускене. «Музыка на воде» - это мероприятие, стартовавшее три года назад и с первых аккордов полюбившееся жителям Вильнюса и гостям литовской столицы. Оно сразу же заняло прочное место в программе Летнего фестиваля Христофора.Ставший традиционным концерт на берегу Нерис в этом году состоится уже завтра, в пятницу, 28 августа.На борту корабля «Рига» выступит оркестр армии Литвы под управлением Эгидиюса Алишаускаса и при участии харизматичного баса Людаса Микалаускаса.По словам художественного руководителя Летнего фестиваля Христофора Юргиты Мураускене, энтузиазм и энтузиазм исполнителей, которые наполнят сердца слушателей, собравшихся на берегу Нериса, самыми лучшими эмоциями, не подлежат сомнению.Правда, пока неизвестно, сможет ли судно отойти от причала: «Из-за гидрологической засухи уровень воды в Нерисе крайне низкий. Местами речку можно просто перейти вброд. Хотя ближайшие прогнозы показывают дождь, я не уверена, насколько это поможет. В худшем случае корабль останется на пристани, но концерт всё равно состоится», - сказала Юргита Мураускене.







Впервые в мероприятии примут участие представители Службы призыва и комплектации Вооруженных сил Литвы, представители которой ознакомят интересующихся с используемым в литовской армии оружием, а солдаты ответят на все интересующие вопросы.



Палатка, открытая для всех желающих, будет ждать со стороны ул. Жвею, возле скульптурной композиции «Арка набережной», более известной в народе как "Канализационная труба"



«Музыка на воде» состоится 28 августа, в пятницу, начало в 19:00, На берегу Нериса.



Впервые в мероприятии примут участие представители Службы призыва и комплектации Вооруженных сил Литвы, представители которой ознакомят интересующихся с используемым в литовской армии оружием, а солдаты ответят на все интересующие вопросы.Палатка, открытая для всех желающих, будет ждать со стороны ул. Жвею, возле скульптурной композиции «Арка набережной», более известной в народе как "Канализационная труба"«Музыка на воде» состоится 28 августа, в пятницу, начало в 19:00, На берегу Нериса. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, Шоу-парк Ключевые слова: „Muzika ant vandens“, Музыка на воде География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 137 раз Комментарии