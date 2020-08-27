Министр финансов: относительно экономики Литвы – осторожный оптимизм 🔊 Воспроизвести Министр финансов Литвы Вилюс Шапока



Министр финансов Литвы Вилюс Шапока говорит, что несмотря на устойчивость к коронавирусной эпидемии, продемонстрированную литовской экономикой в первом полугодии, оснований расслабляться нет, потому что рост заболеваемости может причинить урон экономике.



"Мы можем с радостью говорить (...) о том, что происходило в первое полугодие, что этот экономический шок мы выдержали должным образом. Что касается будущего, я могу лишь употребить фразу "осторожный оптимизм", потому что все будет очень сильно зависеть от пандемической ситуации, и потому нелья ни расслабляться, ни недооценивать того, что пандемия может сделать с экономикой", - сказал В. Шапока радиостанции Ziniu radijas в четверг. Министр финансов Литвы Вилюс Шапока говорит, что несмотря на устойчивость к коронавирусной эпидемии, продемонстрированную литовской экономикой в первом полугодии, оснований расслабляться нет, потому что рост заболеваемости может причинить урон экономике."Мы можем с радостью говорить (...) о том, что происходило в первое полугодие, что этот экономический шок мы выдержали должным образом. Что касается будущего, я могу лишь употребить фразу "осторожный оптимизм", потому что все будет очень сильно зависеть от пандемической ситуации, и потому нелья ни расслабляться, ни недооценивать того, что пандемия может сделать с экономикой", - сказал В. Шапока радиостанции Ziniu radijas в четверг. По его словам, из-за резкого роста заболеваемости могут снизиться ожидания бизнеса и потребителей.



Обновленный сценарий экономического развития на нынешний и следующий год Минфин намерен обнародовать 11 сентября.



На этой неделе Swedbank заявил, что несмотря на коронавирусный кризис, из-за которого Литва три месяца жила в условиях карантина, спад экономики страны в этом году составит 1,7% - намного меньше, чем прогнозировалось в разгар кризиса.



Swedbank также считает, что в 2021 году внутренний валовый продукт прирастет на 4,9%, а в 2022 году - на 3,4%.



Банк SEB полагает, что спад экономики составит в этом году 1,3%, а в 2021 и в 2022 годах прирост ВВП составит по 3% соответственно. BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии