Минэнерго Литвы: Из-за отказа Балтии от электричества из Остравца Беларусь потеряет сотни млн евро 🔊 Воспроизвести Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас



В связи с единодушным решением Балтийских стран не покупать электроэнергию со считающейся небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас говорит, что из-за этого решения Беларусь ежегодно будет терять "сотни миллионов евро" доходов.



"Очевидно одно, что отказ от покупки электроэнергии как в масштабе Литвы, так и странами Балтии наносит урон БелАЭС, так как за год, мы подсчитали, Беларусь потеряет сотни миллионов евро доходов", - сказал Ж. Вайчюнас в программе "Тема дня" LRT в среду.



Ж. Вайчюнас подчеркнул, что БелАЭС строилась с целью экспортировать вырабатываемую на ней электроэнергию, поэтому решение Балтийских стран сильно ограничивает возможности реализации этой электроэнергии Беларусью. В связи с единодушным решением Балтийских стран не покупать электроэнергию со считающейся небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас говорит, что из-за этого решения Беларусь ежегодно будет терять "сотни миллионов евро" доходов."Очевидно одно, что отказ от покупки электроэнергии как в масштабе Литвы, так и странами Балтии наносит урон БелАЭС, так как за год, мы подсчитали, Беларусь потеряет сотни миллионов евро доходов", - сказал Ж. Вайчюнас в программе "Тема дня" LRT в среду.Ж. Вайчюнас подчеркнул, что БелАЭС строилась с целью экспортировать вырабатываемую на ней электроэнергию, поэтому решение Балтийских стран сильно ограничивает возможности реализации этой электроэнергии Беларусью. Бывший министр энергетики Ромас Швядас говорит, что если Беларуси некуда будет экспортировать выработанное на БелАЭС электричество, то проект потерпит крах.



"Новая АЭС построена с целью экспорта электроэнергии. Это означает, что у Беларуси достаточно мощностей для выработки электроэнергии, она вырабатывает электроэнергию с использованием российского газа, получая его по цене ниже рыночной", - сказал в программе Р. Швядас.



"Если цель - экспорт, а экспорта не будет, то таким образом этот проект потерпит крах", - добавил он.



Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что страны Балтии уже в ближайшее время могут подписать политическую декларацию о единой позиции не покупать белорусское электричество в случае запуска БелАЭС. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: безопасность, угроза, убытки, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 187 раз Комментарии