В России оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику» 🔊 Воспроизвести Фото Марины Луценко, "Обзор"







«Связи Белоруссии с Россией настолько существенны, что любая концепция, привязывающая республику не к Востоку, а к Западу, имеет мало шансов», – сказал газете



«Белоруссия на протяжении многих веков находилась в одном государстве с Литвой, поэтому не секрет, что у них сложились особые исторические, культурные и экономические связи. Но сейчас между Минском и Вильнюсом отношения не очень простые, потому акция с «живой цепью» – это попытка создать задел на будущее», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Связи Белоруссии с Россией настолько существенны, что любая концепция, привязывающая республику не к Востоку, а к Западу, имеет мало шансов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал акцию жителей Литвы, выстроившихся в живую цепь от Вильнюса до границы с Белоруссией в знак солидарности с протестующими.«Белоруссия на протяжении многих веков находилась в одном государстве с Литвой, поэтому не секрет, что у них сложились особые исторические, культурные и экономические связи. Но сейчас между Минском и Вильнюсом отношения не очень простые, потому акция с «живой цепью» – это попытка создать задел на будущее», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Если в качестве гипотетического сценария предположить, что в Белоруссии произойдет смена власти и к управлению страной придет оппозиция – у Вильнюса возникнет соблазн предложить Минску не очень практическую, но внешне привлекательную геополитическую комбинацию в виде «Люблинского треугольника», куда, помимо Литвы, входят Польша и Украина», – предположил эксперт.



«Исторические основания для такой «геометрической фигуры» существуют. Хотя если говорить о Люблинской унии 1569 года (союз Королевства Польского с Великим княжеством Литовским, положивший начало государству, известному как Речь Посполитая – прим. ВЗГЛЯД), то именно она и разлучила Белоруссию с Литвой», – отметил Кортунов.



«Этот документ предполагал принятие Литвой католицизма, но в Белоруссии попытка «окатоличивания» вызвала резкое отторжение. Это стало одной из причин того, что Речь Посполитая оказалась достаточно слабым образованием и в итоге была ликвидирована», – напомнил собеседник.



«Но, полагаю, исторические, экономические, языковые и культурные связи Белоруссии с Россией настолько существенны, что любая альтернативная концепция идентичности, привязывающая Белоруссию не к Востоку, а к Западу, имеет мало шансов. Если Россия не сделает каких-то очень крупных геополитических ошибок, то «Люблинский треугольник» останется интеллектуальной игрушкой, и не более того», – резюмировал Кортунов.



Ранее жители Литвы выстроились в живую 35-километровую цепь от Вильнюса до границы с Белоруссией в знак солидарности с протестующими в соседней республике.



«По нашим подсчетам, в акции солидарности «Путь к свободе» участвовало около 50 тыс. человек, которые символически взялись за руки, поддерживая друг друга», – сказал один из организаторов акции Андрюс Тапинас в эфире национального гостелерадио LRT.



В акции принял участие президент Литвы Гитанас Науседа. «Поддерживаем белорусский народ и возвращаем своего рода исторический долг, когда нам 30 лет назад [в борьбе за независимость Литвы] помогли люди доброй воли разных стран», – сказал Науседа.



Напомним, в минувшую субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал силовым ведомствам не допустить выстраивания «живой цепи» от Вильнюса до Киева. vz.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты, Люблинский треугольник География: Белоруссия — статья прочитана 155 раз Комментарии