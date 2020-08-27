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Власти Берлина запретили демонстрацию против COVID-ограничений

Акция против COVID-ограничений в Берлине, 1 августа 2020 года


Решение запретить акцию принято не против свободы собраний, а в поддержку защиты от инфекции, объяснил берлинский сенатор, напомнив о прежних нарушениях мер по борьбе с SARS-CoV-2, сообщает DW.

Власти Берлина в среду, 26 августа, запретили предстоящую демонстрацию против ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Заявленное организаторами число участников не позволит соблюдать действующие предписания властей, говорится в соответствующем заявлении. Прежние аналогичные акции показали, что их участники осознанно не соблюдают установленные меры по противодействию распространению инфекции, отмечается в документе.
У властей был выбор между правом на свободу собраний и правом на жизнь и физическую неприкосновенность, объяснил берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель (Andreas Geisel). Это решение принято не против свободы собраний, а в поддержку защиты от инфекции, подчеркнул он.

Организатором демонстрации, планировавшейся на 29 августа, выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта, утверждающая, что занимается защитой основных свобод. По сведениям издания Berliner Morgenpost, в нее входят преимущественно сторонники теорий заговора, правых экстремистов и отрицателей существования нового коронавируса. По данным полиции, на мероприятии ожидалось 17 000 человек. Берлин нельзя превращать в "площадку для вероятных идеологов теорий заговора", отметил Гайзель.

Акция против COVID-ограничений - тысячи человек без масок

В Германии неоднократно проходили демонстрации противников ограничительных мер, направленных на борьбу с заболеванием COVID-19. В частности, акция в Берлине 1 августа собрала несколько тысяч человек. Почти все митингующие были без защитных масок и не соблюдали правила дистанцирования.

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен уже у более 23,9 млн жителей планеты. Больше всего заражений - в США (5,7 млн), Бразилии (3,6 млн) и Индии (3,2 млн). Пандемия унесла жизни порядка 820 000 человек. В Федеративной Республике вирус к 26 августа выявлен у 236 429 человек, 9280 больных скончались.
dw.com
Категории: общество, здоровье, в Европе
Ключевые слова: граница, акция, контроль, Берлин, карантин, распространение, коронавирус
статья прочитана 223 раза
добавлена сегодня, 27 августа, 08:00

Комментарии

Гость
27 августа, 10:08
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Ахуе-ть во свобода слова. В Беларусии поддерживают акции протеста, а у себя не разрешают. Вот свиньи. Где Литва, Польша, почему нет возмущений?
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