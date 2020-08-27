Власти Берлина запретили демонстрацию против COVID-ограничений 🔊 Воспроизвести Акция против COVID-ограничений в Берлине, 1 августа 2020 года



Решение запретить акцию принято не против свободы собраний, а в поддержку защиты от инфекции, объяснил берлинский сенатор, напомнив о прежних нарушениях мер по борьбе с SARS-CoV-2, сообщает



Власти Берлина в среду, 26 августа, запретили предстоящую демонстрацию против ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Заявленное организаторами число участников не позволит соблюдать действующие предписания властей, говорится в соответствующем заявлении. Прежние аналогичные акции показали, что их участники осознанно не соблюдают установленные меры по противодействию распространению инфекции, отмечается в документе. Решение запретить акцию принято не против свободы собраний, а в поддержку защиты от инфекции, объяснил берлинский сенатор, напомнив о прежних нарушениях мер по борьбе с SARS-CoV-2, сообщает DW Власти Берлина в среду, 26 августа, запретили предстоящую демонстрацию против ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Заявленное организаторами число участников не позволит соблюдать действующие предписания властей, говорится в соответствующем заявлении. Прежние аналогичные акции показали, что их участники осознанно не соблюдают установленные меры по противодействию распространению инфекции, отмечается в документе. У властей был выбор между правом на свободу собраний и правом на жизнь и физическую неприкосновенность, объяснил берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель (Andreas Geisel). Это решение принято не против свободы собраний, а в поддержку защиты от инфекции, подчеркнул он.



Организатором демонстрации, планировавшейся на 29 августа, выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта, утверждающая, что занимается защитой основных свобод. По сведениям издания Berliner Morgenpost, в нее входят преимущественно сторонники теорий заговора, правых экстремистов и отрицателей существования нового коронавируса. По данным полиции, на мероприятии ожидалось 17 000 человек. Берлин нельзя превращать в "площадку для вероятных идеологов теорий заговора", отметил Гайзель.



Акция против COVID-ограничений - тысячи человек без масок



В Германии неоднократно проходили демонстрации противников ограничительных мер, направленных на борьбу с заболеванием COVID-19. В частности, акция в Берлине 1 августа собрала несколько тысяч человек. Почти все митингующие были без защитных масок и не соблюдали правила дистанцирования.



Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен уже у более 23,9 млн жителей планеты. Больше всего заражений - в США (5,7 млн), Бразилии (3,6 млн) и Индии (3,2 млн). Пандемия унесла жизни порядка 820 000 человек. В Федеративной Республике вирус к 26 августа выявлен у 236 429 человек, 9280 больных скончались. dw.com Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: граница, акция, контроль, Берлин, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 223 раза Комментарии