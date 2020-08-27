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Правительство Литвы - за разрешение баллотироваться в сейм с 21 года
Правительство Литвы высказывается за то, чтобы возрастной ценз для кандидатов на выборах в сейм был снижен с 25 до 21 года.
Кабмин в среду одобрил инициативу председателя оппозиционных либералов Виктории Чмилите-Нильсен внести соответствующие изменения в 56-ю статью Конституции.
Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс на заседании отметил, что, в соответствии с действующим законодатедльством Литвы, избираться в Европарламент (ЕП) в Литве можно с 21 года, а возрастной ценз 25 лет для кандидатов на выборах в национальный парламент - самый высокий во всем Евросоюзе (ЕС), такой ценз применяют еще три страны - Италия, Греция и Кипр.
Если сейм примет такой закон, то он вступит в силу с 1 января следующего года, то есть к предстоящим в октябре этого года выборам еще применяться не будет.
География: Литва
Комментарии
обыватель
27 августа, 10:32
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А почему в детский сад разрешают с трех лет?
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