Правительство Литвы - за разрешение баллотироваться в сейм с 21 года 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы высказывается за то, чтобы возрастной ценз для кандидатов на выборах в сейм был снижен с 25 до 21 года.



Кабмин в среду одобрил инициативу председателя оппозиционных либералов Виктории Чмилите-Нильсен внести соответствующие изменения в 56-ю статью Конституции.



Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс на заседании отметил, что, в соответствии с действующим законодатедльством Литвы, избираться в Европарламент (ЕП) в Литве можно с 21 года, а возрастной ценз 25 лет для кандидатов на выборах в национальный парламент - самый высокий во всем Евросоюзе (ЕС), такой ценз применяют еще три страны - Италия, Греция и Кипр.



Если сейм примет такой закон, то он вступит в силу с 1 января следующего года, то есть к предстоящим в октябре этого года выборам еще применяться не будет. Правительство Литвы высказывается за то, чтобы возрастной ценз для кандидатов на выборах в сейм был снижен с 25 до 21 года.Кабмин в среду одобрил инициативу председателя оппозиционных либералов Виктории Чмилите-Нильсен внести соответствующие изменения в 56-ю статью Конституции.Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс на заседании отметил, что, в соответствии с действующим законодатедльством Литвы, избираться в Европарламент (ЕП) в Литве можно с 21 года, а возрастной ценз 25 лет для кандидатов на выборах в национальный парламент - самый высокий во всем Евросоюзе (ЕС), такой ценз применяют еще три страны - Италия, Греция и Кипр.Если сейм примет такой закон, то он вступит в силу с 1 января следующего года, то есть к предстоящим в октябре этого года выборам еще применяться не будет. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты, депутаты География: Литва — статья прочитана 159 раз Комментарии