Во Франции переименовали роман Агаты Кристи Десять негритят 🔊 Воспроизвести



Название детективного романа Агаты Кристи "Десять негритят" претерпело изменения — теперь во Франции книга будет продаваться как "Их было десять", передает в среду радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда, передает



Описанные в книге события происходят на Негритянском острове, где в начале августа находятся десять человек. С развитием сюжета они один за другим оказываются убитыми, а с каждой смертью исчезает и одна из фарфоровых статуэток маленьких негритят.



"Когда книга писалась, язык был другим и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру", — сказал Причард. Название детективного романа Агаты Кристи "Десять негритят" претерпело изменения — теперь во Франции книга будет продаваться как "Их было десять", передает в среду радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда, передает РИА Новости Описанные в книге события происходят на Негритянском острове, где в начале августа находятся десять человек. С развитием сюжета они один за другим оказываются убитыми, а с каждой смертью исчезает и одна из фарфоровых статуэток маленьких негритят."Когда книга писалась, язык был другим и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру", — сказал Причард. Он считает, что Агате Кристи "не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами".



"Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то, — так нужно себя вести в 2020 году", — добавил потомок Кристи.



Книга с новым названием уже появилась в продаже во Франции. Стоимость книги в магазинах крупной сети книжных Fnac составляет 5,6 евро.



Ранее по городам во многих странах прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Люди протестуют против расизма и дискриминации темнокожего населения. На фоне протестов ряд производителей сделали ребрендинг продуктов, которые были восприняты как "расистские". Кроме того, американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем в картине. Спустя две недели фильм вернули, добавив к нему контекст и дисклеймер. Власти городов переименуют улицы, станции метро и даже горы с "расистскими" названиями. Во многих городах осуществляется снос памятников, имеющих отношение к расизму. РИА Новости Категории: общество, культура, история Ключевые слова: расизм, роман, Агата Кристи — статья прочитана 156 раз Комментарии