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Началась продажа билетов на основную программу фестиваля «Sirenos»
В основную программу Вильнюсского международного театрального фестиваля «Sirenos» включены эксклюзивные работы литовских мастеров. Фестиваль приглашает зрителей познакомиться с неожиданными, интересными и актуальными проектами, которые связывают и художников разных сфер.
Нынешний фестиваль, проходящий под девизом «Unwelcome», поднимает вопросы о том, что значит быть нежеланным, ненужным или отвергнутым. Во время пандемии закрылись театры, мастера искусств остались без работы – но значит ли это, что и театр, и сам фестиваль, который не может представить в Литве зарубежные театры, стали ненужными? Девиз призывает реагировать и на реалии настоящего времени: чтобы поддержать пострадавших от пандемии литовских театральных деятелей, нынешний фестиваль весь бюджет уделил мастерам театра Литвы, однако международная составляющая фестиваля, сохраняющаяся путём приглашения известных зарубежных творцов, в этом году несколько иная: иностранным мастерам предлагается выступить в роли кураторов спектаклей основной программы и провести мастер-класс.
Фестиваль в этом году будет проходить 24 сентября – 11 октября.
Билеты можно приобрести на платформах распространения Tiketa.lt и Teatrai.lt.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: фестиваль
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1233
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