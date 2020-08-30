Началась продажа билетов на основную программу фестиваля «Sirenos» 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



В основную программу Вильнюсского международного театрального фестиваля «Sirenos» включены эксклюзивные работы литовских мастеров. Фестиваль приглашает зрителей познакомиться с неожиданными, интересными и актуальными проектами, которые связывают и художников разных сфер.



Нынешний фестиваль, проходящий под девизом «Unwelcome», поднимает вопросы о том, что значит быть нежеланным, ненужным или отвергнутым. Во время пандемии закрылись театры, мастера искусств остались без работы – но значит ли это, что и театр, и сам фестиваль, который не может представить в Литве зарубежные театры, стали ненужными? Девиз призывает реагировать и на реалии настоящего времени: чтобы поддержать пострадавших от пандемии литовских театральных деятелей, нынешний фестиваль весь бюджет уделил мастерам театра Литвы, однако международная составляющая фестиваля, сохраняющаяся путём приглашения известных зарубежных творцов, в этом году несколько иная: иностранным мастерам предлагается выступить в роли кураторов спектаклей основной программы и провести мастер-класс.



Фестиваль в этом году будет проходить 24 сентября – 11 октября.



Билеты можно приобрести на платформах распространения Tiketa.lt и Teatrai.lt. Нынешний фестиваль, проходящий под девизом «Unwelcome», поднимает вопросы о том, что значит быть нежеланным, ненужным или отвергнутым. Во время пандемии закрылись театры, мастера искусств остались без работы – но значит ли это, что и театр, и сам фестиваль, который не может представить в Литве зарубежные театры, стали ненужными? Девиз призывает реагировать и на реалии настоящего времени: чтобы поддержать пострадавших от пандемии литовских театральных деятелей, нынешний фестиваль весь бюджет уделил мастерам театра Литвы, однако международная составляющая фестиваля, сохраняющаяся путём приглашения известных зарубежных творцов, в этом году несколько иная: иностранным мастерам предлагается выступить в роли кураторов спектаклей основной программы и провести мастер-класс.Фестиваль в этом году будет проходить 24 сентября – 11 октября.Билеты можно приобрести на платформах распространения Tiketa.lt и Teatrai.lt. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1233 — статья прочитана 57 раз Комментарии