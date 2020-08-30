Вильнюс готовится к Дням столицы 🔊 Воспроизвести Правда, подготовка нынче совсем другая, чем раньше. Как и каждый год, в первые выходные сентября Вильнюс готовится пригласить всех на Дни столицы - крупнейший городской фестиваль под открытым небом «Sostinės dienos», к подготовке которого его организаторы отнеслись с особой ответственностью, учитывая охватившую Литву и весь мир пандемию коронавируса.



4-6 сентября в программе праздника до карантина планировались большие массовые мероприятия, были утверждены выступления известных зарубежных исполнителей, привлекающие тысячи вильнюсцев и гостей города. Однако пандемия радикально изменила эти планы, проведение ожидавшихся концертов иностранных звёзд стало невозможным, так что организаторам пришлось создавать почти совсем новую программу мероприятий. 4-6 сентября в программе праздника до карантина планировались большие массовые мероприятия, были утверждены выступления известных зарубежных исполнителей, привлекающие тысячи вильнюсцев и гостей города. Однако пандемия радикально изменила эти планы, проведение ожидавшихся концертов иностранных звёзд стало невозможным, так что организаторам пришлось создавать почти совсем новую программу мероприятий. В этой новой программе особое внимание уделяется локациям мероприятий и расстояниям между ними, которые в этом году будут намного больше, чем в прежние годы, а на концертных сценах под открытым небом будут доминировать самые яркие литовские исполнители. От ставших традиционными мест мероприятий - пр. Гядимино и Кафедральной площади - посетителям Дней столицы-2020 придётся преодолеть более длинные дистанции до других фестивальных пространств. К примеру, особенно популярное в прошлые годы место мероприятий на набережной Нярис возле моста Короля Миндаугаса в этом году переносится на более отдалённое пространство возле Белого моста, которое было не только полностью реновировано, но и само во много раз больше, – это поможет людям наслаждаться мероприятиями, соблюдая более безопасную дистанцию.



На набережной на спортплощадке возле Белого моста нынче разместится так называемый «Gero maisto krantas» («Берег хорошей еды»), заполненный множеством продуктовых вагончиков «Food Truck», которые предложат исключительное меню всем истосковавшимся по разнообразной пище. А на причале, на оборудованной на воде сцене «Отражений» будет звучать весёлая музыка литовских исполнителей и групп.



Большие же концерты фестиваля по традиции состоятся на Кафедральной площади.



Напомним, что фестиваль «Sostinės dienos-2020» состоится 4-6 сентября. Все мероприятия фестиваля – бесплатные.



Подробная информация - на сайте www.sostinesdienos.lt Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Вильнюс Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1233 — статья прочитана 138 раз Комментарии