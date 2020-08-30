«AliExpress» ни при чём... 🔊 Воспроизвести Если вы заказали посылку из-за границы, например, через «AliExpress» и не получили её, это не значит, что вас обманул продавец – «Литовская почта» выяснила, что посылки крали работники Вильнюсского центра логистики.



Один из таких работников – Томаш И. - был пойман с поличным: в его шкафу на работе нашли 8 мобильных телефонов. Ещё два телефона нашли у него дома – под кроватью.



Однако вильнюсцу удалось избежать уголовной ответственности – Вильнюсский участковый суд освободил его от наказания, поскольку за него поручился отец. Молодой человек ранее не был судим.



«Все обстоятельства позволяют сделать вывод, что судебный процесс подействовал на него, поэтому обвиняемый в дальнейшем будет соблюдать закон и не будет совершать преступления», – отмечено в постановлении суда. Суд отметил наличие тесной связи между отцом и сыном - они живут вместе, каждый день общаются, сын обращается к отцу за советами. Один из таких работников – Томаш И. - был пойман с поличным: в его шкафу на работе нашли 8 мобильных телефонов. Ещё два телефона нашли у него дома – под кроватью.Однако вильнюсцу удалось избежать уголовной ответственности – Вильнюсский участковый суд освободил его от наказания, поскольку за него поручился отец. Молодой человек ранее не был судим.«Все обстоятельства позволяют сделать вывод, что судебный процесс подействовал на него, поэтому обвиняемый в дальнейшем будет соблюдать закон и не будет совершать преступления», – отмечено в постановлении суда. Суд отметил наличие тесной связи между отцом и сыном - они живут вместе, каждый день общаются, сын обращается к отцу за советами. Судья Мирослав Гзоздович постановил, что Томаш И. в течение 6 месяцев должен возместить своему бывшему работодателю ущерб на сумму более чем 433 евро. Это налог на импорт за украденные товары.



Согласно материалам дела, в июле прошлого года Томаш И. украл 11 посылок – в одной из них был свитер «Burberry» за 160 евро, а в 10-ти – мобильные телефоны. Большая часть товаров была куплена через AliExpress – некоторым клиентам компания даже вернула деньги за неполученные товары.



«Литовская почта» с апреля 2019 года стала фиксировать исчезновение посылок (каждую неделю пропадали 1-2 посылки, а потом поступила информация об исчезновении 15 посылок) и начала внутреннее расследование. Выяснилось, что эти посылки пропали в смену Томаша И., он последний видел эти посылки. Было решено проверить его рабочий шкаф, в нём и нашли пропавшие телефоны.



«Литовская почта» информировала об этом полицию. В результате обыска в доме у Томаша И. обнаружили ещё два телефона и пустые коробки от 4 мобильных телефонов.



По данным «Литовской почты», Томаш И. нанёс компании ущерб на сумму 1100 евро. Он проработал в Центре логистики всего 8 месяцев.



Томаш И. сказал, что воровал не один - ему якобы предложил заняться этим коллега. Он уверяет, что это был единственный раз, когда он решился на кражу.



Томаш И. признал, что воровал только дорогие посылки, а мобильные телефоны намеревался продать.



«Я искренне сожалею – больше никогда не буду воровать», – сказал в суде теперь уже бывший работник «Литовской почты».



«Литовская почта» сообщила в полицию, что всего за короткое время украли 20 посылок с ценными вещами. Расследование проводят и в отношении ещё одного работника. По материалам литовских СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1233 — статья прочитана 135 раз Комментарии