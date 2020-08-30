«Вратарь Галактики» 🔊 Воспроизвести GPĮ представляет премьеры сентября







Приключенческий фантастический фильм режиссёра Джаника Файзиева. В главных ролях: Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова, Иван Иванович, Елизавета Тайченачева, Евгений Миронов и др. (Россия, 2020)



…2071 год. Галактические вой­ны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Крупные города - не узнать: Москва – в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. В небе над Москвой навис огромный инопланетный корабль – это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу – игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. Играть в космобол могут только атлеты - так называют тех, кто наделён необыкновенными способностями и может ими управлять. Такая жизнь совсем не привлекает обычного парня Антона, только однажды у него обнаруживают эти способности и принимают в сборную. Антон ещё не подозревает о том, что именно ему суждено спасти Землю, победив в финальной игре.



В литовских кинотеатрах лента будет демонстрироваться под прокатным названием «Космобол». …2071 год. Галактические вой­ны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Крупные города - не узнать: Москва – в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. В небе над Москвой навис огромный инопланетный корабль – это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу – игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. Играть в космобол могут только атлеты - так называют тех, кто наделён необыкновенными способностями и может ими управлять. Такая жизнь совсем не привлекает обычного парня Антона, только однажды у него обнаруживают эти способности и принимают в сборную. Антон ещё не подозревает о том, что именно ему суждено спасти Землю, победив в финальной игре.В литовских кинотеатрах лента будет демонстрироваться под прокатным названием «Космобол». Инф. «Обзора» Категории: кино Ключевые слова: «Вратарь Галактики» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1233 — статья прочитана 104 раза Комментарии