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«Вратарь Галактики»

GPĮ представляет премьеры сентября



Приключенческий фантастический фильм режиссёра Джаника Файзиева. В главных ролях: Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова, Иван Иванович, Елизавета Тайченачева, Евгений Миронов и др. (Россия, 2020)

…2071 год. Галактические вой­ны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Крупные города - не узнать: Москва – в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. В небе над Москвой навис огромный инопланетный корабль – это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу – игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. Играть в космобол могут только атлеты - так называют тех, кто наделён необыкновенными способностями и может ими управлять. Такая жизнь совсем не привлекает обычного парня Антона, только однажды у него обнаруживают эти способности и принимают в сборную. Антон ещё не подозревает о том, что именно ему суждено спасти Землю, победив в финальной игре.

В литовских кинотеатрах лента будет демонстрироваться под прокатным названием «Космобол».
Инф. «Обзора»
Категории: кино
Ключевые слова: «Вратарь Галактики»
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1233
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добавлена сегодня, 30 августа, 11:00

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