Предложение «Tele2» к новому учебному году: скидки на телефоны, ноутбуки и планшеты 🔊 Воспроизвести







Начало учебного года – это прекрасное время для приобретения новых интеллектуальных устройств. Сейчас на них как раз предоставляются особенно большие скидки. Предложениями можно воспользоваться в салонах оператора и интернет-магазине www.tele2.lt.



«Инструменты, предназначающиеся для работы и учёбы, оказывают большое влияние на процесс нашего самосовершенствования. Поэтому в преддверии нового учебного года мы предлагаем особенно благоприятные условия для приобретения смартфонов, ноутбуков и планшетов», – говорит генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.



Самые популярные телефоны для младшеклассников



Выбрать надёжный телефон для ученика начальных классов не так уж просто. Для облегчения этого выбора эксперты отобрали несколько моделей телефонов, которые идеально подойдут для младшеклассников. Один из них – «Samsung Galaxy A21s» (32 Гб), отличающийся хорошей камерой и ёмкой батареей. В настоящее время на него распространяется особенно привлекательное предложение – цена этого смартфона без договора, при оплате всей суммы сразу, – 179 евро. «Инструменты, предназначающиеся для работы и учёбы, оказывают большое влияние на процесс нашего самосовершенствования. Поэтому в преддверии нового учебного года мы предлагаем особенно благоприятные условия для приобретения смартфонов, ноутбуков и планшетов», – говорит генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.Выбрать надёжный телефон для ученика начальных классов не так уж просто. Для облегчения этого выбора эксперты отобрали несколько моделей телефонов, которые идеально подойдут для младшеклассников. Один из них – «Samsung Galaxy A21s» (32 Гб), отличающийся хорошей камерой и ёмкой батареей. В настоящее время на него распространяется особенно привлекательное предложение – цена этого смартфона без договора, при оплате всей суммы сразу, – 179 евро.



Тем, кто помладше, понравятся детские смарт-часы «Gudrutis Super-G Blast». Их отличия – эксклюзивный дизайн, удобное управление и усиленная система защиты данных.



Скидки на телефоны - до 33 процентов



Для желающих начать новый учебный год с новым телефоном – особые скидки. Например, универсальную и мощную модель «Xiomi Redmi Note 9 Pro» сейчас можно купить на 50 евро дешевле. Смартфон приятно удивит вас многофункциональной камерой, быстрой зарядкой 30 Вт и селфи-камерой 16 МП.



Есть хорошие новости и для планировавших приобрести одну из моделей серии «Samsung Galaxy S20». Приобретающие телефон «Samsung Galaxy S20», «Samsung Galaxy S20+» или «Samsung S20 Ultra» как с договором на 24 месяца, так и без договора, заплатив всю сумму сразу, за символическую доплату в 1 цент получают в подарок смарт-часы «Samsung Galaxy Watch Active 2». Количество подарков ограничено.











Ноутбуки для учёбы, работы, развлечений



Сейчас по очень выгодной цене можно приобрести и незаменимый инструмент для учёбы и работы – ноутбук.



Как студентам, так и школьникам пригодится надёжная, лёгкая и гибкая модель «Lenovo Essential V130 ­15.6 FHD». Преимущества этого ноутбука – 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1080, откидывающийся на 180 градусов. Кроме того, компьютер весит всего 1,8 кг, поэтому смело можете носить его с собой и пользоваться им, как только понадобится.



Сейчас на 250 евро дешевле вы можете приобрести мощный интуитивный ноутбук «Apple MacBook Air 13» с 128 Гб памяти. И хотя этот компьютер очень тонкий (всего 15,6 мм) и лёгкий (1,25 кг), процессор восьмого поколения «Intel Core i5», которым он оснащён, легко справится со всеми задачами.



Планшетные компьютеры от 6 евро/мес.



Привлекательное предложение касается модели «Lenovo IdeaTab Tab M10 HD 10.1 4G», известной своим быстрым процессором, качественным динамиком и являющейся залогом безопасности технологией распознавания лица.



Со скидкой 80 евро сейчас можно приобрести стильный планшетный компьютер «Samsung T515 TAB A 10.1 2019» (32 Гб) толщиной всего 7,55 мм. Ценят его за выносливую батарею, высококачественную звуковую систему и экран с впечатляющей цветопередачей. Стоит он при уплате всей суммы сразу, без договора, всего 199 евро.



На некоторые модели планшетных компьютеров, если они заказываются с телевизионным пакетом «Go3», предоставляются ещё большие дополнительные скидки.



Более подробно о предложениях и акциях можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или, позвонив по телефону 117.



При приобретении устройств взимается единовременная плата за электронный носитель. Время акции и количество устройств – ограничены. Можно сэкономить и приобретая полюбившийся школьникам функциональный и практичный телефон «Huawei P30 Lite» с очень ярким и детализированным 6,4-дюймовым экраном. Его цена без договора – всего 199 евро.Тем, кто помладше, понравятся детские смарт-часы «Gudrutis Super-G Blast». Их отличия – эксклюзивный дизайн, удобное управление и усиленная система защиты данных.Для желающих начать новый учебный год с новым телефоном – особые скидки. Например, универсальную и мощную модель «Xiomi Redmi Note 9 Pro» сейчас можно купить на 50 евро дешевле. Смартфон приятно удивит вас многофункциональной камерой, быстрой зарядкой 30 Вт и селфи-камерой 16 МП.Есть хорошие новости и для планировавших приобрести одну из моделей серии «Samsung Galaxy S20». Приобретающие телефон «Samsung Galaxy S20», «Samsung Galaxy S20+» или «Samsung S20 Ultra» как с договором на 24 месяца, так и без договора, заплатив всю сумму сразу, за символическую доплату в 1 цент получают в подарок смарт-часы «Samsung Galaxy Watch Active 2». Количество подарков ограничено.Сейчас по очень выгодной цене можно приобрести и незаменимый инструмент для учёбы и работы – ноутбук.Как студентам, так и школьникам пригодится надёжная, лёгкая и гибкая модель «Lenovo Essential V130 ­15.6 FHD». Преимущества этого ноутбука – 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1080, откидывающийся на 180 градусов. Кроме того, компьютер весит всего 1,8 кг, поэтому смело можете носить его с собой и пользоваться им, как только понадобится.Сейчас на 250 евро дешевле вы можете приобрести мощный интуитивный ноутбук «Apple MacBook Air 13» с 128 Гб памяти. И хотя этот компьютер очень тонкий (всего 15,6 мм) и лёгкий (1,25 кг), процессор восьмого поколения «Intel Core i5», которым он оснащён, легко справится со всеми задачами.Привлекательное предложение касается модели «Lenovo IdeaTab Tab M10 HD 10.1 4G», известной своим быстрым процессором, качественным динамиком и являющейся залогом безопасности технологией распознавания лица.Со скидкой 80 евро сейчас можно приобрести стильный планшетный компьютер «Samsung T515 TAB A 10.1 2019» (32 Гб) толщиной всего 7,55 мм. Ценят его за выносливую батарею, высококачественную звуковую систему и экран с впечатляющей цветопередачей. Стоит он при уплате всей суммы сразу, без договора, всего 199 евро.На некоторые модели планшетных компьютеров, если они заказываются с телевизионным пакетом «Go3», предоставляются ещё большие дополнительные скидки.Более подробно о предложениях и акциях можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или, позвонив по телефону 117.При приобретении устройств взимается единовременная плата за электронный носитель. Время акции и количество устройств – ограничены. Инф. «Обзора» Категории: технологии, образование Ключевые слова: Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1233 — статья прочитана 104 раза Комментарии