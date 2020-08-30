Кто одевал «Екатерину Великую»? 🔊 Воспроизвести Фото HBO



Осенью прошлого года в Великобритании кабельная и спутниковая телесеть HBO выпустила в прокат мини-сериал «Екатерина Великая» («Catherine The Great»). Более чем 2 месяца фильм по большей части снимался в Литве, а съёмочная команда на 80% состояла из литовских профессионалов.



В Литве фильм продюсировала фирма «Baltijos filmų paslau­gos». Костюмы для главной героини, которую сыграла британская кинозвезда с российскими корнями Хелен Миррен, и для остальных актёров шились также в Литве. Поэтому мы связались с ответственной за создание костюмов художницей по костюмам Расой Тауянскене и попросили рассказать, как же создавались эти бесценные костюмы, которые после выхода сериала на экран стали практически на вес золота. В Литве фильм продюсировала фирма «Baltijos filmų paslau­gos». Костюмы для главной героини, которую сыграла британская кинозвезда с российскими корнями Хелен Миррен, и для остальных актёров шились также в Литве. Поэтому мы связались с ответственной за создание костюмов художницей по костюмам Расой Тауянскене и попросили рассказать, как же создавались эти бесценные костюмы, которые после выхода сериала на экран стали практически на вес золота.



Костюмы исторические, материалы были разные – от дорогих до дешёвых, от винтажных, аукционных, британских до европейских. Большая ответственность, потому что материала очень мало и надо было использовать его как можно более творчески, чтобы зря не пропал ни один кусочек.











Каждое роскошное платье для Миррен весило около 15 килограммов и состояло из кринолина, двух нижних юбок, корсета, корсажа и верхнего платья. Их пытались облегчить с помощью липучек и булавок, но наряды из парчи и бархата всё равно весили много, впрочем, Хелен Миррен заявляла, что тяжесть платьев помогает ей держать осанку и вести себя более царственно.



Было много ручной работы, вышивки. Следовательно, люди должны обладать золотыми руками, иметь опыт работы с таким материалом. Сам человек должен быть творческим, предан работе на все 200%. Поэтому швей искали через знакомых.



Художники были из Англии, из страны-заказчика сериала. Была проделана большая логистическая работа – костюмы привозили из всех стран мира.



Большую часть работы делали в Литве, но костюмы шились также и в Англии. Времени на подготовку было меньше полугода.



Народные детали, детали русского костюма – мода, которую ввела сама Екатерина Великая. После выхода фильма основные костюмы были вывезены в Англию на выставку, чтобы показать, какие это красивые костюмы и какая большая и трудоёмкая работа была проделана.











Большинство костюмов шили на определённых актёров и только для этого фильма, так что дальнейшая их судьба – выставки и аукционы.



На вопрос, не жаль ли, что костюмы послужили лишь раз и больше, кроме выставок и аукционов, нигде не появятся, Раса Тауянскене ответила, что не жаль, просто радостно и приятно.



Было много нервов и стресса, пока костюмы создавались, а когда работа была сделана, Раса с лёгкой душой отпустила её и занялась другими проектами.











Менялись всевозможные планы, надо было знать исторические факты, как выглядят формы, платья того времени. Вызов был большой, так как сама Екатерина II, по сведениям историков, надевала платье лишь раз и больше его не носила. Поэтому Раса Тауянскене от всей души благодарит всю съёмочную группу за проделанную работу. «Это волшебная команда», - говорит она.



Фото HBO



По словам Расы Тауянскене, поскольку для костюмов имелись специфические, неповседневные требования, то их шили не в швейной мастерской. У фирмы есть свои швеи, закройщики, которые работают в сфере киноиндустрии. Так как объёмы были большие – только для одной героини Хелен Миррен было пошито свыше 50 платьев, а времени на создание костюмов было в обрез, то фирма искала дополнительных работников. Это и стало самым большим вызовом, поскольку требования были высокими – надо было работать быстро, уметь делать выкройки и шить.Костюмы исторические, материалы были разные – от дорогих до дешёвых, от винтажных, аукционных, британских до европейских. Большая ответственность, потому что материала очень мало и надо было использовать его как можно более творчески, чтобы зря не пропал ни один кусочек.Каждое роскошное платье для Миррен весило около 15 килограммов и состояло из кринолина, двух нижних юбок, корсета, корсажа и верхнего платья. Их пытались облегчить с помощью липучек и булавок, но наряды из парчи и бархата всё равно весили много, впрочем, Хелен Миррен заявляла, что тяжесть платьев помогает ей держать осанку и вести себя более царственно.Было много ручной работы, вышивки. Следовательно, люди должны обладать золотыми руками, иметь опыт работы с таким материалом. Сам человек должен быть творческим, предан работе на все 200%. Поэтому швей искали через знакомых.Художники были из Англии, из страны-заказчика сериала. Была проделана большая логистическая работа – костюмы привозили из всех стран мира.Большую часть работы делали в Литве, но костюмы шились также и в Англии. Времени на подготовку было меньше полугода.Народные детали, детали русского костюма – мода, которую ввела сама Екатерина Великая. После выхода фильма основные костюмы были вывезены в Англию на выставку, чтобы показать, какие это красивые костюмы и какая большая и трудоёмкая работа была проделана.Большинство костюмов шили на определённых актёров и только для этого фильма, так что дальнейшая их судьба – выставки и аукционы.На вопрос, не жаль ли, что костюмы послужили лишь раз и больше, кроме выставок и аукционов, нигде не появятся, Раса Тауянскене ответила, что не жаль, просто радостно и приятно.Было много нервов и стресса, пока костюмы создавались, а когда работа была сделана, Раса с лёгкой душой отпустила её и занялась другими проектами.Менялись всевозможные планы, надо было знать исторические факты, как выглядят формы, платья того времени. Вызов был большой, так как сама Екатерина II, по сведениям историков, надевала платье лишь раз и больше его не носила. Поэтому Раса Тауянскене от всей души благодарит всю съёмочную группу за проделанную работу. «Это волшебная команда», - говорит она. Виолетта ГРЕЙЦЮН , "Обзор" Категории: экономика, культура, в странах Балтии Ключевые слова: фильм, сериал, HBO, Хелен Миррен, Екатерина II, Екатерина Великая, «Catherine The Great», «Baltijos filmų paslau­gos» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1233 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 86 раз Комментарии