Солнце взойдёт уже над Вильнюсом 🔊 Воспроизвести



В последние выходные лета, 28–30 августа, жителей и гостей Вильнюса ждёт самое дальнее «путешествие» - литовская столица превратится в красочную Японию. «Японские каникулы» завершат проект «Каникулы в Вильнюсе», длившийся всё лето.



По словам руководителя Вильнюсского агентства развития «Go Vilnius» Инги Романовскене, «Японские праздники», подготовленные в сотрудничестве с посольством Японии и другими организациями, отразят наиболее интересные элементы культуры, истории и гастрономии Страны восходящего солнца.



«У Литвы с Японией тесные и уважительные отношения, поэтому будет очень любопытно поближе рассмотреть уникальность этой необычной, богатой во всех смыслах страны прямо здесь, в литовской столице», - говорит глава «Go Vilnius». По словам руководителя Вильнюсского агентства развития «Go Vilnius» Инги Романовскене, «Японские праздники», подготовленные в сотрудничестве с посольством Японии и другими организациями, отразят наиболее интересные элементы культуры, истории и гастрономии Страны восходящего солнца.«У Литвы с Японией тесные и уважительные отношения, поэтому будет очень любопытно поближе рассмотреть уникальность этой необычной, богатой во всех смыслах страны прямо здесь, в литовской столице», - говорит глава «Go Vilnius».



Микоши - это переносные храмы, которые были предназначены для перемещения богов из одного места в другое. Японцы считали, что в этом святилище временно обитает божество того места, которое местные жители обносят вокруг своей местности, освящая таким образом жителей и их имущество. Попутно божество может осмотреть их владения.



В субботу в 18 часов на Ратушной площади начнётся трансляция концерта японских групп «YeYe» и «Sawa Angstrom», подготовленного специально для этих выходных. Здесь также можно будет увидеть ритуальные японские танцы «Боно дори», с помощью которых японцы приветствуют духов предков, вернувшихся в мир живых, а также другие уникальные ритуалы.



Частью общей программы «Японских каникул» станут и мероприятия фестиваля «Now Japan». В литовской столице будут представлены три уникальных художника: иллюстратор Юко Шимидзу, цифровой художник и аниматор Кадзуки Такакура и мастер бонсай Кястутис Птакаускас.











«Каждый из них находится под влиянием японской культуры, философии и повседневной жизни, и это отражено в их своеобразных работах. Такой выбор творцов не случаен - мы стремимся показать, какой может быть Япония, неузнаваемой и такой же близкой», - говорят организаторы фестиваля «Now Japan».



Гостей «Японских каникул» ждут также концерт звуков гонга, знакомство с японской литературой и языком, пение старинных японских стихов «шигин», традиционная одежда кимоно и феномен поп-культуры «косплей», чайная церемония, искусство выращивания карликового дерева бонсай.



Можно будет увидеть демонстрацию японского спорта на мечах «кендо», познакомиться с современным боевым искусством восточного айкидо, которое считается одним из самых красивых современных боевых искусств Японии.



Автопортрет. Кадзуки Такакура







Путешественник Эвалдас Каралюс расскажет историю своего пешего похода к 88 японским храмам по дороге, которой более 1000 лет.



Туристы в Вильнюсе также смогут насладиться эксклюзивным кино, рассказывающим о японских традициях и об особой японской анимации.



Полная программа мероприятий опубликована на сайте www.atostogosvilniuje.lt.



Проект «Отпуск в Вильнюсе» стартовал в начале лета и проводился каждые вторые летние выходные, когда Вильнюс превращался в новую страну.



Этим летом жители и гости Вильнюса имели возможность познакомиться с культурой Италии, Франции, США, Испании, Индии и Германии.



Призведение Кадзуки Такакуры



Микоши Во время «Японских каникул» можно будет увидеть и принять участие в «Параде Микоши», посвящённом демонстрации древних японских религиозных обрядов, который пройдёт между Ратушей и Кафедральной площадью.Микоши - это переносные храмы, которые были предназначены для перемещения богов из одного места в другое. Японцы считали, что в этом святилище временно обитает божество того места, которое местные жители обносят вокруг своей местности, освящая таким образом жителей и их имущество. Попутно божество может осмотреть их владения.В субботу в 18 часов на Ратушной площади начнётся трансляция концерта японских групп «YeYe» и «Sawa Angstrom», подготовленного специально для этих выходных. Здесь также можно будет увидеть ритуальные японские танцы «Боно дори», с помощью которых японцы приветствуют духов предков, вернувшихся в мир живых, а также другие уникальные ритуалы.Частью общей программы «Японских каникул» станут и мероприятия фестиваля «Now Japan». В литовской столице будут представлены три уникальных художника: иллюстратор Юко Шимидзу, цифровой художник и аниматор Кадзуки Такакура и мастер бонсай Кястутис Птакаускас.«Каждый из них находится под влиянием японской культуры, философии и повседневной жизни, и это отражено в их своеобразных работах. Такой выбор творцов не случаен - мы стремимся показать, какой может быть Япония, неузнаваемой и такой же близкой», - говорят организаторы фестиваля «Now Japan».Гостей «Японских каникул» ждут также концерт звуков гонга, знакомство с японской литературой и языком, пение старинных японских стихов «шигин», традиционная одежда кимоно и феномен поп-культуры «косплей», чайная церемония, искусство выращивания карликового дерева бонсай.Можно будет увидеть демонстрацию японского спорта на мечах «кендо», познакомиться с современным боевым искусством восточного айкидо, которое считается одним из самых красивых современных боевых искусств Японии.Путешественник Эвалдас Каралюс расскажет историю своего пешего похода к 88 японским храмам по дороге, которой более 1000 лет.Туристы в Вильнюсе также смогут насладиться эксклюзивным кино, рассказывающим о японских традициях и об особой японской анимации.Полная программа мероприятий опубликована на сайте www.atostogosvilniuje.lt.Проект «Отпуск в Вильнюсе» стартовал в начале лета и проводился каждые вторые летние выходные, когда Вильнюс превращался в новую страну.Этим летом жители и гости Вильнюса имели возможность познакомиться с культурой Италии, Франции, США, Испании, Индии и Германии. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, «Go Vilnius», «Каникулы в Вильнюсе», «Японские каникулы», «Now Japan», Дни Японии Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1233 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 87 раз Комментарии