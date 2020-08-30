Тут пришла тётя Вера... И надела маску 🔊 Воспроизвести



- Похоже, что вскоре мы с тобой снова чаёвничать будем при помощи скайпа – каждый в своей квартире, - сказала тётя Вера, усаживаясь за стол на моей кухне. – Вернули маски в закрытых помещениях и даже на улице, в местах массовых мероприятий на открытом воздухе, в общественном транспорте… А в точках «общепита» маски можно теперь снимать, когда ешь или пьёшь, а когда сидишь и ждёшь заказ или счёт, то нужно быть обязательно в маске.



- Зато министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига разрешил певцам во время выступления снимать маску, - вставил я быстренько своё лыко в строку.



- Повезло певцам! Кстати, министр также сказал, что семейные торжества контролёры на предмет наличия масок на лицах пока проверять не будут, - дополнила соседка. – Если, конечно, семья празднует у себя в квартире или дома, а не где-нибудь в общественном месте. - Похоже, что вскоре мы с тобой снова чаёвничать будем при помощи скайпа – каждый в своей квартире, - сказала тётя Вера, усаживаясь за стол на моей кухне. – Вернули маски в закрытых помещениях и даже на улице, в местах массовых мероприятий на открытом воздухе, в общественном транспорте… А в точках «общепита» маски можно теперь снимать, когда ешь или пьёшь, а когда сидишь и ждёшь заказ или счёт, то нужно быть обязательно в маске.- Зато министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига разрешил певцам во время выступления снимать маску, - вставил я быстренько своё лыко в строку.- Повезло певцам! Кстати, министр также сказал, что семейные торжества контролёры на предмет наличия масок на лицах пока проверять не будут, - дополнила соседка. – Если, конечно, семья празднует у себя в квартире или дома, а не где-нибудь в общественном месте. - Но…



- Но контролёры Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) уже готовы отправиться в путь по точкам «общепита» и отлавливать нарушителей. А поскольку таких точек у нас ещё очень много, то руководство Минздрава и НЦОЗ просят сознательных граждан подключиться к акциям контроля и сообщать контролёрам о замеченных фактах нарушения масочного режима, - не замедлила воспользоваться моим «но» народный политолог. – Сообщать можно и при помощи фотографий и видео, благо, у каждого теперь соответствующая аппаратура под рукой все 24 часа в сутки.



- Да, слышал об этом. Для этого даже специальную страницу в соцсети завели. Называется она «Корона не спит и ночью» (Korona nemiega ir naktį), - вспомнил я.



- Я вот думаю, уместно ли в данном случае использовать слово «стучать»? Мы, люди из советского прошлого – в большинстве своём, относились к стукачам и стукачеству крайне отрицательно, а вот на Западе это всегда было как бы в норме, - задумалась собеседница.



- Ага, я помню, как я возмутился, когда ко мне домой пришла «англичанка», чтобы узнать у меня, какую кликуху ей в классе прилепили. Она думала, что, если я весь из себя активист и хорошист, то доложу ей. Фигушки! Кстати, мы её прозвали Мэричка, а она, небось, надумала себе бог знает что, - нырнул я на пару секунд в воспоминания за примером.



- Мне кажется, что немало недовольства масочным режимом у народа вызвано тем, что наши власти разные ситуации трактуют по-разному, показывая то и дело, что коронавирус не так уж и страшен, когда речь идёт о внешней политике. Вот приняли мы какого-нибудь политического «убеженца», и ему, оказывается, не обязательно, как всем, находиться 14 дней на самоизоляции, поскольку у него тест - отрицательный.



- Кстати, Верига, разъясняя в прошлую пятницу новые меры, заметил, что зря на маски наговаривают: под ними ещё ни один хирург не задохнулся от недостатка кислорода. А народ ведь говорит не об этом, а о вреде вдыхаемого обратно углекислого газа, - заметил я. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1233 — статья прочитана 136 раз Комментарии