В школу можно – но очень осторожно 🔊 Воспроизвести



Министерство науки, образования и спорта готовится к новому учебному году и информирует жителей о правилах, которые начнут действовать с 1 сентября.



«С учётом нынешней эпидемиологической ситуации с 1 сентября планируется учёба в школах, однако будут соблюдаться необходимые меры безопасности. Основной принцип – управление потоком школьников, чтобы дети минимально контактировали с учениками других классов», - сказала вице-министр Йоланта Урбанович.



1. Дошкольное образование, средняя школа



Все лица (родители, работники школ, учителя), которые заходят в помещение (коридор, столовую, учительскую) и не могут соблюдать дистанцию в 2 м, должны быть в мас­ках, респираторах и т.д. Без масок могут находиться люди, которые в силу состояния здоровья не могут в них находиться. Если учитель по состоянию здоровья или в силу специфики своей работы не может находиться в маске, он должен использовать другие средства личной защиты. «С учётом нынешней эпидемиологической ситуации с 1 сентября планируется учёба в школах, однако будут соблюдаться необходимые меры безопасности. Основной принцип – управление потоком школьников, чтобы дети минимально контактировали с учениками других классов», - сказала вице-министр Йоланта Урбанович.Все лица (родители, работники школ, учителя), которые заходят в помещение (коридор, столовую, учительскую) и не могут соблюдать дистанцию в 2 м, должны быть в мас­ках, респираторах и т.д. Без масок могут находиться люди, которые в силу состояния здоровья не могут в них находиться. Если учитель по состоянию здоровья или в силу специфики своей работы не может находиться в маске, он должен использовать другие средства личной защиты. В новом учебном году каждый класс должен учиться в своём помещении, в котором будут проходить все уроки, за исключением уроков труда и естественных наук. В соседних классах должны учиться дети примерно одного возраста, чтобы избежать контакта между детьми разного возраста. Если для проведения уроков используют одно помещение (специализированные кабинеты, залы и т. д.), после каждого урока их должны убирать и проветривать. Если инвентарь использует более чем один ученик, его должны дезинфицировать после каждого использования. Нельзя делиться учебными пособиями.



В школе необходимо регулировать потоки учеников, чтобы дети разного возраста как можно реже пересекались. Поэтому предлагается начинать уроки в разное время, например, в 5-х классах с 9 ч., в 6-х –



с 8 ч. Школа должна подготовить карту перемещений по зданию. Если есть такая возможность, то лучше организовать вход через разные двери.



Рекомендуется проводить спаренные уроки, больше времени выделить на обед. Некоторые уроки рекомендуется проводить на улице, если позволяет температура воздуха. Дополнительные уроки, консультации рекомендуется проводить удалённо.



2. Питание



Ученикам разрешается питаться в классах (еда должна быть в одноразовой посуде) или в столовой, если там есть отдельные пространства для учеников разных классов. В столовой вместе могут находиться только ученики, которые занимаются в кабинетах, находящихся в том же коридоре. В столовой должны быть средства для гигиены: тёплая и холодная вода, жидкое мыло, одноразовые бумажные полотенца.



3. Транспорт



Ученики, которые приезжают в школу на школьных автобусах, должны сидеть в автобусе на безопасном расстоянии друг от друга и от водителя. Они должны быть в масках, за исключением случаев, когда ученик по состоянию здоровья не может её надевать. Поверхности в автобусе должны дезинфицировать каждый раз перед тем, как в него сядут дети. Дети, которые пользуются городским транспортом, должны выполнять действующие требования.



4. Неформальное обучение



Неформальные занятия могут проводиться, если соблюдается принцип изоляции разных групп. Родители и другие сопровождающие лица, если нет возможности соблюдать дистанцию в 2 м, должны быть в масках.



5. Коронавирус в школе



Если в школе установлен случай коронавируса, об этом немедленно информируют Национальный центр общественного здравоохранения. Немедленно выясняют круг общения, контактировавшим лицам назначают 14-дневную изоляцию. Если у работника или ученика школы установлен коронавирус, вводится удалённое обучение: не менее 50% времени выделяется на синхронное обучение (не больше 2 часов без перерыва), остальное время - самостоятельная работа, общение с помощью эл. почты и других средств. ru.delfi.lt Категории: здоровье Ключевые слова: школа Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1233 — статья прочитана 140 раз Комментарии