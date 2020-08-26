Премьер Литвы: декларация стран Балтии по БелАЭС – в ближайшее время 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что Рига приняла решение не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, страны Балтии уже в ближайшее время могут подписать политическую декларацию о единой позиции трех стран не покупать белорусское электричество после ввода в эксплуатацию БелАЭС, говорит литовский премьер Саулюс Сквернялис.



Премьер сказал этом после того, как Латвия во вторник объявила, что в случае запуска БелАЭС Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью.



"Мы, как вам уже, наверное, известно, приближаемся к политической декларации, у которой забуксовали, видимо, и последними событиями, наверное, инспирировано, что договориться будет еще легче. И уже подготовлено техническое решение между регуляторами наших Балтийских государств, и, на мой взгляд, мы могли бы сделать это в ближайшее время - (подписать - ред.) политическую декларацию, и регуляторы могли бы подписать общую методику", - сказал С. Сквернялис журналистам в среду после заседания правительства. В связи с тем, что Рига приняла решение не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, страны Балтии уже в ближайшее время могут подписать политическую декларацию о единой позиции трех стран не покупать белорусское электричество после ввода в эксплуатацию БелАЭС, говорит литовский премьер Саулюс Сквернялис.Премьер сказал этом после того, как Латвия во вторник объявила, что в случае запуска БелАЭС Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью."Мы, как вам уже, наверное, известно, приближаемся к политической декларации, у которой забуксовали, видимо, и последними событиями, наверное, инспирировано, что договориться будет еще легче. И уже подготовлено техническое решение между регуляторами наших Балтийских государств, и, на мой взгляд, мы могли бы сделать это в ближайшее время - (подписать - ред.) политическую декларацию, и регуляторы могли бы подписать общую методику", - сказал С. Сквернялис журналистам в среду после заседания правительства. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в среду сказал BNS, что сейчас в планах - окончательное согласование текста политической декларации, закрепляющей общую позицию стран Балтии об отказе от закупок электроэнергии БелАЭС, и вместе с тем утверждение трехсторонней методики торговли с третьими странами.



По словам министра, еще есть время найти окончательные решения - как политические, так и технические.



Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во вторник заявил, что в случае запуска БелАЭС Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью. Он осказал,что в этом случае Латвия, возможно, будет торговать электроэнергией с третьими странами, используя латвийско-российское межсоединение. BNS Категории: политика, экономика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС — статья прочитана 70 раз Комментарии