День рождения Людвига ван Бетховена Вильнюс отметит на Летнем фестивале Христофора 🔊 Воспроизвести Гинтарас Ринкявичюс. Фото: А.Ошепков







В этом году 250-летие Людвига ван Бетховена отмечается во всем мире, от Бонна до Бомбея и от Вены до Канберры. Его творческое наследие оказало огромное влияние на будущие поколения музыкантов и стало неиссякаемым источником вдохновения даже для сегодняшних авторов.



Бессмертной красотой произведений гениального композитора вильнюсская публика сможет насладиться 27 августа в рамках программы Летнего фестиваля Христофора, во время концерта "С днем рождения, Людвиг!"



По случаю дня рождения Людвига ван Бетховена Летний фестиваль Христофора подарит публике Симфонию № VII.



«Вместе с маэстро Гинтарасом Ринкявичюсом и Литовским государственным симфоническим оркестром мы выбрали её для этого особого случая - он будет нашим подарком Л. ван Бетховену к 250-летию композитора», - сказала Юргита Мураускене, художественный руководитель Летнего фестиваля Христофора.



Во второй части концерта, посвященного 250-летию со дня рождения Л. ван Бетховена, красотой и гармонией своих голосов публику наверняка очаруют Юрате Шведайте (сопрано) и Миндаугас Зимкус (тенор), заменивший выбывшего из-за болезни Кристиана Бенедикта.



Юрате Шведайте В этом году 250-летие Людвига ван Бетховена отмечается во всем мире, от Бонна до Бомбея и от Вены до Канберры. Его творческое наследие оказало огромное влияние на будущие поколения музыкантов и стало неиссякаемым источником вдохновения даже для сегодняшних авторов.Бессмертной красотой произведений гениального композитора вильнюсская публика сможет насладиться 27 августа в рамках программы Летнего фестиваля Христофора, во время концерта "С днем рождения, Людвиг!"По случаю дня рождения Людвига ван Бетховена Летний фестиваль Христофора подарит публике Симфонию № VII.«Вместе с маэстро Гинтарасом Ринкявичюсом и Литовским государственным симфоническим оркестром мы выбрали её для этого особого случая - он будет нашим подарком Л. ван Бетховену к 250-летию композитора», - сказала Юргита Мураускене, художественный руководитель Летнего фестиваля Христофора.Во второй части концерта, посвященного 250-летию со дня рождения Л. ван Бетховена, красотой и гармонией своих голосов публику наверняка очаруют Юрате Шведайте (сопрано) и Миндаугас Зимкус (тенор), заменивший выбывшего из-за болезни Кристиана Бенедикта. Инф. «Обзора» Категории: Шоу-парк Ключевые слова: Вильнюс, Летний фестиваль Христофора, Людвиг ван Бетховен — статья прочитана 106 раз Комментарии