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День рождения Людвига ван Бетховена Вильнюс отметит на Летнем фестивале Христофора
В этом году 250-летие Людвига ван Бетховена отмечается во всем мире, от Бонна до Бомбея и от Вены до Канберры. Его творческое наследие оказало огромное влияние на будущие поколения музыкантов и стало неиссякаемым источником вдохновения даже для сегодняшних авторов.
Бессмертной красотой произведений гениального композитора вильнюсская публика сможет насладиться 27 августа в рамках программы Летнего фестиваля Христофора, во время концерта "С днем рождения, Людвиг!"
По случаю дня рождения Людвига ван Бетховена Летний фестиваль Христофора подарит публике Симфонию № VII.
«Вместе с маэстро Гинтарасом Ринкявичюсом и Литовским государственным симфоническим оркестром мы выбрали её для этого особого случая - он будет нашим подарком Л. ван Бетховену к 250-летию композитора», - сказала Юргита Мураускене, художественный руководитель Летнего фестиваля Христофора.
Во второй части концерта, посвященного 250-летию со дня рождения Л. ван Бетховена, красотой и гармонией своих голосов публику наверняка очаруют Юрате Шведайте (сопрано) и Миндаугас Зимкус (тенор), заменивший выбывшего из-за болезни Кристиана Бенедикта.
Инф. «Обзора»
Категории: Шоу-парк
Ключевые слова: Вильнюс, Летний фестиваль Христофора, Людвиг ван Бетховен
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