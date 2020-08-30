Крылатый витязь Заполярья 🔊 Воспроизвести 26 августа исполнилось 105 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза лётчика-истребителя Бориса Феоктистовича Сафонова.



Борис Сафонов стал первым гражданином Советского Союза, который в Великую Отечественную войну был удостоен этого высокого звания дважды. Совершил 224 боевых вылета, провёл 34 воздушных боя и лично сбил 25 вражеских самолётов. Погиб в бою 30 мая 1942 года.



Родился Борис Сафонов 26 августа 1915 года в селе Синявино Плавского района Тульской области в крестьянской семье.



Окончив школу-семилетку, поступил в фабрично-заводское училище, готовившее специалистов паровозного дела.



На IX всесоюзном съезде комсомола прозвучал призыв: «Комсомольцы – на самолёт!». Среди тысяч комсомольцев, устремившихся в небо, был и Борис Сафонов. Борис Сафонов стал первым гражданином Советского Союза, который в Великую Отечественную войну был удостоен этого высокого звания дважды. Совершил 224 боевых вылета, провёл 34 воздушных боя и лично сбил 25 вражеских самолётов. Погиб в бою 30 мая 1942 года.Родился Борис Сафонов 26 августа 1915 года в селе Синявино Плавского района Тульской области в крестьянской семье.Окончив школу-семилетку, поступил в фабрично-заводское училище, готовившее специалистов паровозного дела.На IX всесоюзном съезде комсомола прозвучал призыв: «Комсомольцы – на самолёт!». Среди тысяч комсомольцев, устремившихся в небо, был и Борис Сафонов.



Перед тем как впервые самостоятельно подняться в воздух, Борис попал в группу инструктора Валентины Степановны Гризодубовой, ставшей впоследствии Героем Советского Союза (1938 г.) и Героем Социалистического труда (1986 г.). В годы войны она - полковник, командир бомбардировочного авиаполка.



Свой первый самостоятельный полёт Б.Сафонов совершил на самолёте У-2 и удостоился лаконичной похвалы Гризодубовой: «Молодец!»



В августе 1933 года, после успешного окончания обучения в аэроклубе, Бориса направили в школу военных лётчиков в Каче. Инструктором у Сафонова оказался Иван Андреевич Аристов, участник Гражданской войны и опытный лётчик.



Перед окончанием училища Аристов сказал Борису: «Есть в тебе божья искра! Но учти – кому много дано, с того много и спросится! Поэтому, чтобы по-настоящему овладеть мастерством, тебе надо ещё летать и летать…»



В ноябре 1934 года, в девятнадцать лет, Б.Сафонов окончил Качинскую авиашколу и стал лётчиком-истребителем. По технике пилотирования, воздушной стрельбе и знанию материальной части Борис получил высшую оценку. Несколько слов из его характеристики передают всю сущность лётного характера Сафонова: «Любит воздушный бой».



Для дальнейшего прохождения службы Б.Сафонов направляется в Белорусский военный округ. И на новом месте ему повезло – он попал в 40-ю авиационную бригаду, которой командовал Яков Владимирович Смушкевич, впоследствии дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант, командующий ВВС Красной Армии (Я.В.Смушкевич - уроженец г. Рокишкиса Литовской Республики. - Прим. автора).



Приход Сафонова в строевую часть совпал со временем принятия на вооружение новых самолётов И-15, И-16, И-153, ставших гордостью советской авиации.







В 1935 году истребитель И-16 был признан одним из лучших в мире. В самостоятельный полёт на И-16 Бориса Сафонова выпускал сам комбриг Я.В.Смушкевич.



Совершив три полёта по кругу, Сафонов закончил задание блестящей посадкой. Я.В.Смушкевич отметил Сафонова: «Хорошо летали! Продолжайте в том же духе!»



В декабре 1939 года лётчикам стало известно, что одну из эскадрилий И-16 отправят на Север. Борис пишет рапорт, чтобы его включили в её состав. Его просьба была удовлетворена.



Борис Сафонов направляется служить в 72-й смешанный авиаполк Северного флота, базирующийся на аэродроме около Мурманска.



В густой туман и жесточайшие морозы, под шквальным ветром и мощными снегопадами начались первые учебно-тренировочные полёты над Баренцевым морем в Заполярье.



Лётное мастерство Бориса, его умение обучать других и талант организатора были замечены начальством, и старший лейтенант Сафонов был назначен командиром эскадрильи. Он предложил командованию изменить порядок звена. По его мнению, боевой единицей должна стать пара истребителей (до этого боевой единицей считалась тройка), а звено должно состоять из четырёх самолётов. Последующие бои Великой Отечественной войны показали, что он был прав.



22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Фашисты регулярно бомбили Полярное и Ваенгу.



Борис Сафонов первым из лётчиков Заполярья открыл боевой счёт сбитых самолётов Люфтваффе.



24 июня Сафонов сидел в кабине истребителя в готовности №1. Сигнальная ракета ещё догорала в воздухе, а его И-16 уже мчался по лётному полю.



Двухмоторный «Хейнкель-111» летел в сторону Мурманска на высоте 6 тысяч метров. Незаметно для врага, маскируясь в лучах солнца, советский пилот набрал высоту и стремительно пошёл в атаку. Напрасно воздушные стрелки «хейнкеля» хлестали из пулемётов длинными очередями – Сафонов не свернул. Он бесстрашно сблизился с «хейнкелем» и, словно бритвой, пулемётной очередью отрезал ему хвост.



Эта победа окрылила Сафонова. Она показала, что фашистов можно бить. Вернувшись на аэродром, Борис взял белую краску и на бортах своего самолёта написал: «Смерть фашизму!» и «За Родину!».



Вот как это событие в своём дневнике отметил командующий Северным флотом адмирал А.С.Головко 24 июня 1941 года:



«…Сафонов – герой дня. И, думаю, не только одного дня. Он общий любимец, этот типичный русак из-под Тулы. Отличный, волевой лётчик. Широкоплечий, с открытым русским лицом, с прямым взглядом больших карих глаз. Стоит только увидеть его, и он сразу же вызывает симпатию. Самолётом владеет в совершенстве. Нетороплив, обстоятелен – по характеру настоящий лётчик со всеми данными командира. Надо не упускать его из виду, нацеливать людей на учёбу у него. Побольше бы нам таких соколов».



Следует отметить, что и всех лётчиков своей эскадрильи Сафонов обучил мастерству современного боя.



Он первым сформировал основной закон для истребителя: длинная дистанция – короткая очередь, короткая дистанция –



длинная очередь. Советовал, по возможности, открывать огонь с 50-60 метров. При атаке на бомбардировщик, вначале нейтрализовать воздушного стрелка. Они часто притворялись мёртвыми (не открывали огонь), а при приближении истребителя открывали огонь на поражение.



Очень скоро это на своей шкуре почувствовали фашисты. Научившись читать надписи на истребителе Бориса и завидев его самолёт, они открытым текстом передавали по радио: «Ахтунг! Ахтунг! В воздухе Сафон».



Спустя три дня Сафонов одержал вторую победу. Он со своим звеном находился в воздухе и охранял аэродром и военно-морскую базу. Через некоторое время Сафонов заметил в разрывах облаков немецкий корректировщик «Хеншель-126». Фашистский разведчик крался в одиночку.



«Ну что же, сейчас тебе покажем наш аэродром, только бы ты не ушёл в облачность», - сказал Сафонов и повёл звено на сближение с противником.



Атака явилась настолько неожиданной для гитлеровца, что он загорелся, не успев оказать сопротивления, спикировал на землю и взорвался.



Заполярный день 7 июля 1941 года выдался необыкновенно погожим. В эскадрилью Сафонова поступило сообщение о том, что большая группа немецких бомбардировщиков под прикрытием истребителей идёт бомбить главную базу флота.



Девятка «ястребков» во главе с Сафоновым поднялась на перехват противника. Завязался жаркий воздушный бой. Несмотря на численное превосходство противника, бой закончился разгромом гитлеровцев – от метких выстрелов сафоновцев они потеряли десять машин.



После возвращения на аэродром Сафонов доложил на командный пункт: «Задание выполнено. Домой вернулись все!» Это была самая крупная победа эскадрильи за две недели.



14 июля 1941 года Борис Сафонов был награждён своим первым орденом – Красного Знамени.



За первые три месяца войны лётчики эскадрильи Сафонова сбили сорок девять вражеских самолётов, из них пятнадцать уничтожил лично сам командир. Эскадрилья потерь не имела.



Общеизвестно, что к 1941 году истребитель И-16 считался уже устаревшей моделью и уступал немецкому «Мессершмитту 109», особенно в скорости.



Но Борис Сафонов и лётчики его эскадрильи доказали, что в опытных руках И-16 оставался грозным оружием.



Модифицированный И-16, вооружённый двумя пулемётами, двумя 20 мм пушками ШВАК, шестью реактивными снарядами РС-82, способный нести до 500 кг бомб, успешно сбивал самолёты Люфтваффе.



Борис Сафонов на И-16 одержал шестнадцать побед, по моим подсчётам, больше, чем кто-либо из советских лётчиков на самолёте этого типа за всю Великую Отечественную войну.



Два воздушных боя, которые Борис Сафонов со своей эскадрильей провёл 15 сентября 1941 года, вошли в историю военно-морской авиации.



Рано утром Сафонов во главе пятёрки истребителей над передним краем обороны атаковал сорок вражеских самолётов. Было сбито четыре бомбардировщика и один «мессершмитт».



После короткого отдыха Сафонов во главе семёрки истребителей вновь поднялся в воздух. Над линией фронта они встретили 52 немецких самолёта. Снова завязался ожесточённый бой. На этот раз сафоновцы сбили ещё семь самолётов противника. Сама же эскадрилья Сафонова за этот день не потеряла ни одного своего самолёта.



16 сентября Борису Сафонову, первому среди лётчиков-североморцев, было присвоено звание Героя Советского Союза.



В конце сентября на аэродроме, где находилась эскадрилья Сафонова, обосновались английские истребители «харрикейн». Они прилетели с авианосца, чтобы усилить прикрытие конвоев с техникой из Англии.



В первый же день появления союзников капитан Борис Сафонов зашёл на стоянку «харрикейнов». Его встретил командир английской эскадрильи Э.Миллер. Сафонов попросил его ознакомить с машиной, а потом попросил и разрешения опробовать её в воздухе. Э.Миллер дал согласие. Безупречный взлёт, каскад фигур высшего пилотажа, в том числе и тех, которые английские лётчики не выполняли, точная посадка вызвали восторг у союзников. Они скандировали: «Сафон, ол райт! Вери гуд, Сафон».



Сафонов был первым лётчиком на Северном флоте, взлетевшим на «харрикейне». Позже эти самолёты стали поступать по ленд-лизу и заменили истребитель И-16.



Сафонов довольно критически относился к вооружению этой машины. Оно состояло из 12-14 пулемётов «браунинг» калибра 7,62 мм, которые частенько отказывали. Кроме того, небольшой калибр не обеспечивал поражение жизненно-важных агрегатов гитлеровских машин.



Сафонов решил заменить «браунинги» на отечественные пушки и крупнокалиберные пулемёты. О своём решении он доложил командующему ВВС Северного флота генерал-майору А.А.Кузнецову и получил его согласие на перевооружение этих самолётов.



В первую очередь он перевооружил свою машину. Также он попросил оружейника полка воентехника 1-го ранга Соболевского сделать так, чтобы всё это оружие стреляло от одной кнопки.



Не сразу разобрались фашисты, почему у них резко выросли потери в авиации.



В октябре 1941 года Бориса Сафонова назначают командиром авиаполка. Он по-прежнему часто летает на боевые задания, стараясь брать с собой ведомыми необстрелянных лётчиков.



22 декабря 1941 года Бориса Сафонова награждают вторым орденом Красного Знамени.



Английские истребители «харрикейн» постепенно сменялись американскими «китти-хаук». На них по инициативе Б.Сафонова пристрелка оружия прошла на малых дистанциях (50-70 м), что соответствовало духу сафоновской тактики.



18 января 1942 года полк Сафонова первым на Северном флоте получил звание гвардейского.



22 января 1942 года Борис Сафонов получил третий орден Красного Знамени.



В первых числах марта 1942 г. немцы возобновили активные действия на морских коммуникациях. Разведка доложила, что аэродром Луостори начинён вражескими самолётами. Организацию штурма вражеского аэродрома поручили полку Сафонова. Он создал три группы самолётов: первая группа атаковала вражеские машины, находившиеся на стоянке, вторая группа подавляла вражеские зенитные орудия, третья группа защищала сверху первые две от вражеских истребителей.



В результате успешных атак наших самолётов вражеский аэродром превратился в свалку металлолома, о чём красноречиво свидетельствовали аэрофотоснимки.



Поэт Лебедев-Кумач, находясь в эти дни в полку истребителей-североморцев, написал о Сафонове в стенной газете такие слова:



«Орёл над орлами бесстрашный Сафонов



Немало орлят молодых воспитал.



Обломки громады фашистских драконов,



Как чёрная падаль, лежат среди скал».



В марте в Мурманск прибыл глава английской миссии в СССР генерал-лейтенант Макфарлан. Он вручил майору Борису Сафонову высший авиационный орден Англии «DFC» (Большой серебряный крест за выдающиеся лётные заслуги).



Три свои последние победы Сафонов одержал 30 мая 1942 года, доведя счёт личных побед до 25-ти.



Такого количества сбитых самолётов врага к этому времени не имел ещё ни один советский лётчик. Если бы Борис Сафонов остался жив, то вполне мог бы обогнать наших лучших асов А.Покрышкина и И.Кожедуба.



Сегодня некоторые военные историки убеждены в том, что на самом деле Сафонов сбил больше самолётов врага.



Дело в том, что, по рассказам самих сафоновцев, их командир нередко приписывал сбитые им самолёты своим ведомым.



Бывший лётчик 2-го гвардейского ИАП Николай Герасимович вспоминал: «Как правило, больше одного сбитого за бой Б.Сафонов себе не писал. Всех остальных он «раздаривал» своим ведомым. Когда же ведомый спрашивал: «За что, товарищ командир, вы мне записали сбитый самолёт? Ведь я же ни разу не выстрелил». Сафонов ему отвечал так: «Вы не стреляли, но зато дали мне возможность уничтожить противника».



Борис Сафонов обычно сбивал врага с первой атаки. Но когда за ним шёл неопытный ведомый, он старался только «подранить» противника, а затем пропускал вперёд ведомого и командовал: «Теперь вы командир, я вас прикрываю, атакуйте». И сбитый самолёт записывался на боевой счёт новичка.



И сколько таких подарков «раздарил» Сафонов, знают лишь сами сафоновцы.



В словаре-справочнике «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» под редакцией доктора технических наук, генерал-лейтенанта М.М.Кирьяна указывается: «Борис Сафонов сбил лично 30 самолётов противника и 3 в групповых боях». И это всего-то за 34 проведённых воздушных боя!



26 мая 1942 года Борис Сафонов был представлен наркомом Военно-Морского Флота к награждению второй медалью «Золотая Звезда».



30 мая 1942 года вылет на воздушное прикрытие союзного конвоя РО-16 стал для подполковника Бориса Сафонова последним.



До Мурманска оставалось 50 миль. Фашисты бросили на уничтожение конвоя РО-16 45 бомбардировщиков Ю-88, прикрываемых «мессершмиттами». С кораблей пришла тревожная радиограмма: моряки просили помощи.



Командир полка Б.Сафонов решил лететь сам во главе четвёрки истребителей «китти-хаук».



Вот как этот день описывает сафоновец Сергей Курзенков (впоследствии полковник, Герой Советского Союза) в своей книге «Под нами земля и море»: «В это время мы летали на американских и английских истребителях, полученных по ленд-лизу. Это были устаревшие «китти-хаук» и «харрикейн» - истребители с невысокими боевыми качествами, а главное - с изношенными моторами и без воздушных фильтров.



С наступлением весны, когда аэродромы очистились от снега, песчаная пыль стала попадать в моторы и выводить их из строя. Начались тяжёлые аварии. Вот почему, когда нужно было послать на прикрытие кораблей хотя бы эскадрилью, полетело лишь звено. Не было на тот момент в строю исправных самолётов».



Кроме Бориса Сафонова, в полёт отправились его заместитель А.Кухаренко, командиры звеньев П.Орлов и В.Покровский.



С полпути вернулся на аэродром А.Кухаренко: забарахлил мотор. Но три «китти-хаука» решили продолжать полёт к цели. Борис Сафонов как ведущий, П.Орлов и В.Покровский в качестве ведомых.



Качающиеся мачты кораблей первым увидел Сафонов: «Впереди конвой. Будьте внимательны», - как всегда спокойно передал он по радиосвязи.



Первым атаковал фашистов командир. Сблизившись с самолётом врага, он дал две короткие очереди, бомбардировщик «Ю-88» вспыхнул. Следующей жертвой стал ведущий группы «юнкерсов». Сафонов атаковал его в лоб, объятый пламенем Ю-88 нырнул в волны.



Борис Сафонов настиг третий бомбардировщик. Вражеский стрелок трассирующими очередями поливал из своего пулемёта. Словно не замечая смертельных трасс, Сафонов сумел сблизиться с бомбардировщиком и в упор ударил по кабине воздушного стрелка. Пулемёт замолчал. Ещё две короткие очереди. Одна по левому, вторая – по правому мотору (классика жанра!), и загорелся третий Ю-88.



П.Орлов и В.Покровский тоже успели сбить по вражескому самолёту.



Сафонов развернулся, чтобы расправиться с четвёртым «юнкерсом», когда несколько ниже, невидимый на фоне волн, пронёсся самолёт врага. И по истребителю Сафонова прошлась пулемётная очередь.



Вот как те события описывает адмирал флота А.С.Головко в своей книге «Вместе с флотом»: «Спустя короткое время на КП приняли ещё одну радиограмму Сафонова: «подбил третьего… мотор». Последнее слово было условным извещением о неизбежности вынужденной посадки. Дальнейшее, по словам сигнальщиков кораблей, произошло так: самолёт Сафонова, теряя высоту, «планировал в направлении «Куйбышева», однако не дотянул 20-25 кабельтовых, упал в море и мгновенно затонул.



Воздушный бой был закончен. Расшвыряв бомбовый груз куда попало, немецкие самолёты ушли в сторону Северной Норвегии, не потопив ни одного транспорта.



Два часа эсминец «Куйбышев» искал Сафонова в море. И не нашёл. Так и осталась невыясненной причина его гибели».



Возможно, мотор был повреждён пулей или снарядом, но эксперты считают, что, скорее всего, роковую роль сыграли технические неполадки, свойственные моторам «китти-хаука».



14 июня 1942 года Борис Сафонов был удостоен звания дважды Героя Советского Союза.



Координаты гибели Бориса Сафонова: 69 градусов 51 минута северной широты, 34 градуса 42 минуты восточной долготы. Это то место, где холодные воды Баренцева моря приняли в свои объятия крылатого витязя Заполярья.



Когда бы через эту точку ни проходили корабли, здесь всегда приспускается флаг в знак памяти о Борисе Феоктистовиче Сафонове.



Я думаю, что российскому Военно-историческому обществу надо организовать поиск самолёта Сафонова. Современные достижения техники позволяют просканировать дно на месте его гибели. Тем более что известны его координаты.



На мой взгляд, для достижения этой цели целесообразно использовать атомную глубоководную станцию АС-12 «Лошарик», предназначенную для различных специальных операций.



Как говорится, война считается не законченной, пока не похоронен её последний солдат. Тем более - дважды Герой Советского Союза! Благополучно пройдя медкомиссию, которой побаивался, поскольку был левшой, Б.Сафонов в 1932 году становится учеником лётчика в Тульском аэроклубе.Перед тем как впервые самостоятельно подняться в воздух, Борис попал в группу инструктора Валентины Степановны Гризодубовой, ставшей впоследствии Героем Советского Союза (1938 г.) и Героем Социалистического труда (1986 г.). В годы войны она - полковник, командир бомбардировочного авиаполка.Свой первый самостоятельный полёт Б.Сафонов совершил на самолёте У-2 и удостоился лаконичной похвалы Гризодубовой: «Молодец!»В августе 1933 года, после успешного окончания обучения в аэроклубе, Бориса направили в школу военных лётчиков в Каче. Инструктором у Сафонова оказался Иван Андреевич Аристов, участник Гражданской войны и опытный лётчик.Перед окончанием училища Аристов сказал Борису: «Есть в тебе божья искра! Но учти – кому много дано, с того много и спросится! Поэтому, чтобы по-настоящему овладеть мастерством, тебе надо ещё летать и летать…»В ноябре 1934 года, в девятнадцать лет, Б.Сафонов окончил Качинскую авиашколу и стал лётчиком-истребителем. По технике пилотирования, воздушной стрельбе и знанию материальной части Борис получил высшую оценку. Несколько слов из его характеристики передают всю сущность лётного характера Сафонова: «Любит воздушный бой».Для дальнейшего прохождения службы Б.Сафонов направляется в Белорусский военный округ. И на новом месте ему повезло – он попал в 40-ю авиационную бригаду, которой командовал Яков Владимирович Смушкевич, впоследствии дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант, командующий ВВС Красной Армии (Я.В.Смушкевич - уроженец г. Рокишкиса Литовской Республики. - Прим. автора).Приход Сафонова в строевую часть совпал со временем принятия на вооружение новых самолётов И-15, И-16, И-153, ставших гордостью советской авиации.В 1935 году истребитель И-16 был признан одним из лучших в мире. В самостоятельный полёт на И-16 Бориса Сафонова выпускал сам комбриг Я.В.Смушкевич.Совершив три полёта по кругу, Сафонов закончил задание блестящей посадкой. Я.В.Смушкевич отметил Сафонова: «Хорошо летали! Продолжайте в том же духе!»В декабре 1939 года лётчикам стало известно, что одну из эскадрилий И-16 отправят на Север. Борис пишет рапорт, чтобы его включили в её состав. Его просьба была удовлетворена.Борис Сафонов направляется служить в 72-й смешанный авиаполк Северного флота, базирующийся на аэродроме около Мурманска.В густой туман и жесточайшие морозы, под шквальным ветром и мощными снегопадами начались первые учебно-тренировочные полёты над Баренцевым морем в Заполярье.Лётное мастерство Бориса, его умение обучать других и талант организатора были замечены начальством, и старший лейтенант Сафонов был назначен командиром эскадрильи. Он предложил командованию изменить порядок звена. По его мнению, боевой единицей должна стать пара истребителей (до этого боевой единицей считалась тройка), а звено должно состоять из четырёх самолётов. Последующие бои Великой Отечественной войны показали, что он был прав.22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Фашисты регулярно бомбили Полярное и Ваенгу.Борис Сафонов первым из лётчиков Заполярья открыл боевой счёт сбитых самолётов Люфтваффе.24 июня Сафонов сидел в кабине истребителя в готовности №1. Сигнальная ракета ещё догорала в воздухе, а его И-16 уже мчался по лётному полю.Двухмоторный «Хейнкель-111» летел в сторону Мурманска на высоте 6 тысяч метров. Незаметно для врага, маскируясь в лучах солнца, советский пилот набрал высоту и стремительно пошёл в атаку. Напрасно воздушные стрелки «хейнкеля» хлестали из пулемётов длинными очередями – Сафонов не свернул. Он бесстрашно сблизился с «хейнкелем» и, словно бритвой, пулемётной очередью отрезал ему хвост.Эта победа окрылила Сафонова. Она показала, что фашистов можно бить. Вернувшись на аэродром, Борис взял белую краску и на бортах своего самолёта написал: «Смерть фашизму!» и «За Родину!».Вот как это событие в своём дневнике отметил командующий Северным флотом адмирал А.С.Головко 24 июня 1941 года:«…Сафонов – герой дня. И, думаю, не только одного дня. Он общий любимец, этот типичный русак из-под Тулы. Отличный, волевой лётчик. Широкоплечий, с открытым русским лицом, с прямым взглядом больших карих глаз. Стоит только увидеть его, и он сразу же вызывает симпатию. Самолётом владеет в совершенстве. Нетороплив, обстоятелен – по характеру настоящий лётчик со всеми данными командира. Надо не упускать его из виду, нацеливать людей на учёбу у него. Побольше бы нам таких соколов».Следует отметить, что и всех лётчиков своей эскадрильи Сафонов обучил мастерству современного боя.Он первым сформировал основной закон для истребителя: длинная дистанция – короткая очередь, короткая дистанция –длинная очередь. Советовал, по возможности, открывать огонь с 50-60 метров. При атаке на бомбардировщик, вначале нейтрализовать воздушного стрелка. Они часто притворялись мёртвыми (не открывали огонь), а при приближении истребителя открывали огонь на поражение.Очень скоро это на своей шкуре почувствовали фашисты. Научившись читать надписи на истребителе Бориса и завидев его самолёт, они открытым текстом передавали по радио: «Ахтунг! Ахтунг! В воздухе Сафон».Спустя три дня Сафонов одержал вторую победу. Он со своим звеном находился в воздухе и охранял аэродром и военно-морскую базу. Через некоторое время Сафонов заметил в разрывах облаков немецкий корректировщик «Хеншель-126». Фашистский разведчик крался в одиночку.«Ну что же, сейчас тебе покажем наш аэродром, только бы ты не ушёл в облачность», - сказал Сафонов и повёл звено на сближение с противником.Атака явилась настолько неожиданной для гитлеровца, что он загорелся, не успев оказать сопротивления, спикировал на землю и взорвался.Заполярный день 7 июля 1941 года выдался необыкновенно погожим. В эскадрилью Сафонова поступило сообщение о том, что большая группа немецких бомбардировщиков под прикрытием истребителей идёт бомбить главную базу флота.Девятка «ястребков» во главе с Сафоновым поднялась на перехват противника. Завязался жаркий воздушный бой. Несмотря на численное превосходство противника, бой закончился разгромом гитлеровцев – от метких выстрелов сафоновцев они потеряли десять машин.После возвращения на аэродром Сафонов доложил на командный пункт: «Задание выполнено. Домой вернулись все!» Это была самая крупная победа эскадрильи за две недели.14 июля 1941 года Борис Сафонов был награждён своим первым орденом – Красного Знамени.За первые три месяца войны лётчики эскадрильи Сафонова сбили сорок девять вражеских самолётов, из них пятнадцать уничтожил лично сам командир. Эскадрилья потерь не имела.Общеизвестно, что к 1941 году истребитель И-16 считался уже устаревшей моделью и уступал немецкому «Мессершмитту 109», особенно в скорости.Но Борис Сафонов и лётчики его эскадрильи доказали, что в опытных руках И-16 оставался грозным оружием.Модифицированный И-16, вооружённый двумя пулемётами, двумя 20 мм пушками ШВАК, шестью реактивными снарядами РС-82, способный нести до 500 кг бомб, успешно сбивал самолёты Люфтваффе.Борис Сафонов на И-16 одержал шестнадцать побед, по моим подсчётам, больше, чем кто-либо из советских лётчиков на самолёте этого типа за всю Великую Отечественную войну.Два воздушных боя, которые Борис Сафонов со своей эскадрильей провёл 15 сентября 1941 года, вошли в историю военно-морской авиации.Рано утром Сафонов во главе пятёрки истребителей над передним краем обороны атаковал сорок вражеских самолётов. Было сбито четыре бомбардировщика и один «мессершмитт».После короткого отдыха Сафонов во главе семёрки истребителей вновь поднялся в воздух. Над линией фронта они встретили 52 немецких самолёта. Снова завязался ожесточённый бой. На этот раз сафоновцы сбили ещё семь самолётов противника. Сама же эскадрилья Сафонова за этот день не потеряла ни одного своего самолёта.16 сентября Борису Сафонову, первому среди лётчиков-североморцев, было присвоено звание Героя Советского Союза.В конце сентября на аэродроме, где находилась эскадрилья Сафонова, обосновались английские истребители «харрикейн». Они прилетели с авианосца, чтобы усилить прикрытие конвоев с техникой из Англии.В первый же день появления союзников капитан Борис Сафонов зашёл на стоянку «харрикейнов». Его встретил командир английской эскадрильи Э.Миллер. Сафонов попросил его ознакомить с машиной, а потом попросил и разрешения опробовать её в воздухе. Э.Миллер дал согласие. Безупречный взлёт, каскад фигур высшего пилотажа, в том числе и тех, которые английские лётчики не выполняли, точная посадка вызвали восторг у союзников. Они скандировали: «Сафон, ол райт! Вери гуд, Сафон».Сафонов был первым лётчиком на Северном флоте, взлетевшим на «харрикейне». Позже эти самолёты стали поступать по ленд-лизу и заменили истребитель И-16.Сафонов довольно критически относился к вооружению этой машины. Оно состояло из 12-14 пулемётов «браунинг» калибра 7,62 мм, которые частенько отказывали. Кроме того, небольшой калибр не обеспечивал поражение жизненно-важных агрегатов гитлеровских машин.Сафонов решил заменить «браунинги» на отечественные пушки и крупнокалиберные пулемёты. О своём решении он доложил командующему ВВС Северного флота генерал-майору А.А.Кузнецову и получил его согласие на перевооружение этих самолётов.В первую очередь он перевооружил свою машину. Также он попросил оружейника полка воентехника 1-го ранга Соболевского сделать так, чтобы всё это оружие стреляло от одной кнопки.Не сразу разобрались фашисты, почему у них резко выросли потери в авиации.В октябре 1941 года Бориса Сафонова назначают командиром авиаполка. Он по-прежнему часто летает на боевые задания, стараясь брать с собой ведомыми необстрелянных лётчиков.22 декабря 1941 года Бориса Сафонова награждают вторым орденом Красного Знамени.Английские истребители «харрикейн» постепенно сменялись американскими «китти-хаук». На них по инициативе Б.Сафонова пристрелка оружия прошла на малых дистанциях (50-70 м), что соответствовало духу сафоновской тактики.18 января 1942 года полк Сафонова первым на Северном флоте получил звание гвардейского.22 января 1942 года Борис Сафонов получил третий орден Красного Знамени.В первых числах марта 1942 г. немцы возобновили активные действия на морских коммуникациях. Разведка доложила, что аэродром Луостори начинён вражескими самолётами. Организацию штурма вражеского аэродрома поручили полку Сафонова. Он создал три группы самолётов: первая группа атаковала вражеские машины, находившиеся на стоянке, вторая группа подавляла вражеские зенитные орудия, третья группа защищала сверху первые две от вражеских истребителей.В результате успешных атак наших самолётов вражеский аэродром превратился в свалку металлолома, о чём красноречиво свидетельствовали аэрофотоснимки.Поэт Лебедев-Кумач, находясь в эти дни в полку истребителей-североморцев, написал о Сафонове в стенной газете такие слова:В марте в Мурманск прибыл глава английской миссии в СССР генерал-лейтенант Макфарлан. Он вручил майору Борису Сафонову высший авиационный орден Англии «DFC» (Большой серебряный крест за выдающиеся лётные заслуги).Три свои последние победы Сафонов одержал 30 мая 1942 года, доведя счёт личных побед до 25-ти.Такого количества сбитых самолётов врага к этому времени не имел ещё ни один советский лётчик. Если бы Борис Сафонов остался жив, то вполне мог бы обогнать наших лучших асов А.Покрышкина и И.Кожедуба.Сегодня некоторые военные историки убеждены в том, что на самом деле Сафонов сбил больше самолётов врага.Дело в том, что, по рассказам самих сафоновцев, их командир нередко приписывал сбитые им самолёты своим ведомым.Бывший лётчик 2-го гвардейского ИАП Николай Герасимович вспоминал: «Как правило, больше одного сбитого за бой Б.Сафонов себе не писал. Всех остальных он «раздаривал» своим ведомым. Когда же ведомый спрашивал: «За что, товарищ командир, вы мне записали сбитый самолёт? Ведь я же ни разу не выстрелил». Сафонов ему отвечал так: «Вы не стреляли, но зато дали мне возможность уничтожить противника».Борис Сафонов обычно сбивал врага с первой атаки. Но когда за ним шёл неопытный ведомый, он старался только «подранить» противника, а затем пропускал вперёд ведомого и командовал: «Теперь вы командир, я вас прикрываю, атакуйте». И сбитый самолёт записывался на боевой счёт новичка.И сколько таких подарков «раздарил» Сафонов, знают лишь сами сафоновцы.В словаре-справочнике «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» под редакцией доктора технических наук, генерал-лейтенанта М.М.Кирьяна указывается: «Борис Сафонов сбил лично 30 самолётов противника и 3 в групповых боях». И это всего-то за 34 проведённых воздушных боя!26 мая 1942 года Борис Сафонов был представлен наркомом Военно-Морского Флота к награждению второй медалью «Золотая Звезда».30 мая 1942 года вылет на воздушное прикрытие союзного конвоя РО-16 стал для подполковника Бориса Сафонова последним.До Мурманска оставалось 50 миль. Фашисты бросили на уничтожение конвоя РО-16 45 бомбардировщиков Ю-88, прикрываемых «мессершмиттами». С кораблей пришла тревожная радиограмма: моряки просили помощи.Командир полка Б.Сафонов решил лететь сам во главе четвёрки истребителей «китти-хаук».Вот как этот день описывает сафоновец Сергей Курзенков (впоследствии полковник, Герой Советского Союза) в своей книге «Под нами земля и море»: «В это время мы летали на американских и английских истребителях, полученных по ленд-лизу. Это были устаревшие «китти-хаук» и «харрикейн» - истребители с невысокими боевыми качествами, а главное - с изношенными моторами и без воздушных фильтров.С наступлением весны, когда аэродромы очистились от снега, песчаная пыль стала попадать в моторы и выводить их из строя. Начались тяжёлые аварии. Вот почему, когда нужно было послать на прикрытие кораблей хотя бы эскадрилью, полетело лишь звено. Не было на тот момент в строю исправных самолётов».Кроме Бориса Сафонова, в полёт отправились его заместитель А.Кухаренко, командиры звеньев П.Орлов и В.Покровский.С полпути вернулся на аэродром А.Кухаренко: забарахлил мотор. Но три «китти-хаука» решили продолжать полёт к цели. Борис Сафонов как ведущий, П.Орлов и В.Покровский в качестве ведомых.Качающиеся мачты кораблей первым увидел Сафонов: «Впереди конвой. Будьте внимательны», - как всегда спокойно передал он по радиосвязи.Первым атаковал фашистов командир. Сблизившись с самолётом врага, он дал две короткие очереди, бомбардировщик «Ю-88» вспыхнул. Следующей жертвой стал ведущий группы «юнкерсов». Сафонов атаковал его в лоб, объятый пламенем Ю-88 нырнул в волны.Борис Сафонов настиг третий бомбардировщик. Вражеский стрелок трассирующими очередями поливал из своего пулемёта. Словно не замечая смертельных трасс, Сафонов сумел сблизиться с бомбардировщиком и в упор ударил по кабине воздушного стрелка. Пулемёт замолчал. Ещё две короткие очереди. Одна по левому, вторая – по правому мотору (классика жанра!), и загорелся третий Ю-88.П.Орлов и В.Покровский тоже успели сбить по вражескому самолёту.Сафонов развернулся, чтобы расправиться с четвёртым «юнкерсом», когда несколько ниже, невидимый на фоне волн, пронёсся самолёт врага. И по истребителю Сафонова прошлась пулемётная очередь.Вот как те события описывает адмирал флота А.С.Головко в своей книге «Вместе с флотом»: «Спустя короткое время на КП приняли ещё одну радиограмму Сафонова: «подбил третьего… мотор». Последнее слово было условным извещением о неизбежности вынужденной посадки. Дальнейшее, по словам сигнальщиков кораблей, произошло так: самолёт Сафонова, теряя высоту, «планировал в направлении «Куйбышева», однако не дотянул 20-25 кабельтовых, упал в море и мгновенно затонул.Воздушный бой был закончен. Расшвыряв бомбовый груз куда попало, немецкие самолёты ушли в сторону Северной Норвегии, не потопив ни одного транспорта.Два часа эсминец «Куйбышев» искал Сафонова в море. И не нашёл. Так и осталась невыясненной причина его гибели».Возможно, мотор был повреждён пулей или снарядом, но эксперты считают, что, скорее всего, роковую роль сыграли технические неполадки, свойственные моторам «китти-хаука».14 июня 1942 года Борис Сафонов был удостоен звания дважды Героя Советского Союза.Координаты гибели Бориса Сафонова: 69 градусов 51 минута северной широты, 34 градуса 42 минуты восточной долготы. Это то место, где холодные воды Баренцева моря приняли в свои объятия крылатого витязя Заполярья.Когда бы через эту точку ни проходили корабли, здесь всегда приспускается флаг в знак памяти о Борисе Феоктистовиче Сафонове.Я думаю, что российскому Военно-историческому обществу надо организовать поиск самолёта Сафонова. Современные достижения техники позволяют просканировать дно на месте его гибели. Тем более что известны его координаты.На мой взгляд, для достижения этой цели целесообразно использовать атомную глубоководную станцию АС-12 «Лошарик», предназначенную для различных специальных операций.Как говорится, война считается не законченной, пока не похоронен её последний солдат. Тем более - дважды Герой Советского Союза! Виктор ТЕРЁШИН, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1233 — статья прочитана 150 раз Комментарии