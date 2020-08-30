Долгий путь к... туалетной бумаге 🔊 Воспроизвести Как ни крути, но история человечества и цивилизации - это история человеческого быта. Но даже самые привычные вещи, которые обычно воспринимаются как нечто должное и почти вечное, частью домашнего обихода были далеко не всегда. Так, столетиями к нашим туалетам шла туалетная бумага, без которой уже никак!



Тысячелетия люди использовали в целях гигиены всё, что под руку попадалось, причём в зависимости от страны, погодных условий, статуса, обычаев и т.п. Люди обходились руками, листьями растений, кукурузными початками, тканью, фруктовыми шкурками, ракушками, камнями, песком, снегом или водой. В древнеримских публичных туалетах – латринах - пользовались многоразовыми агрегатами – морскими губками на длинных палочках. Их промывали в уксусе или солёной воде. В тропиках предпочитали плоские раковины моллюсков, а иногда – кокосовую скорлупу. Эскимосы выбирали мох или, понятное дело, снег, викинги – шерсть. В Америке же от майя до первых североамериканских поселенцев использовали кукурузные кочерыжки. Тысячелетия люди использовали в целях гигиены всё, что под руку попадалось, причём в зависимости от страны, погодных условий, статуса, обычаев и т.п. Люди обходились руками, листьями растений, кукурузными початками, тканью, фруктовыми шкурками, ракушками, камнями, песком, снегом или водой. В древнеримских публичных туалетах – латринах - пользовались многоразовыми агрегатами – морскими губками на длинных палочках. Их промывали в уксусе или солёной воде. В тропиках предпочитали плоские раковины моллюсков, а иногда – кокосовую скорлупу. Эскимосы выбирали мох или, понятное дело, снег, викинги – шерсть. В Америке же от майя до первых североамериканских поселенцев использовали кукурузные кочерыжки.



Первую туалетную бумагу ещё из шёлка стали делать в Китае. Известно, что Цай Лунь, сановник китайской династии Хан, изобрёл бумагу в 105 году н.э. Продвинутые китайцы стали столь широко её использовать, что один арабский путешественник, посетивший Китай в IX веке, был в шоке и написал: «Китайцы совершенно не заботятся о чистоплотности – они не подмываются водой, а только вытираются бумагой».







Китайские новшества и в наши дни не стоят на месте: недавно в уборных пекинского Храма Неба поставили первый в мире … туалетный сканер для распознавания лиц, чтобы уберечься от воришек туалетной бумаги.



В Европе этому новшеству долго и достаточно активно противились. У Франсуа Рабле, а это XVI век, точнее, у его героя Гаргантюа, даже есть фраза: «Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган жёлтой влагой».



Однако, если «лучшая в мире подтирка» (считалось, что это пушистые гусята) была доступна лишь литературным героям и власть имущим, то обычным людям куда доступнее были простые лопухи и другие растительные средства.



Но позже европейцы, а затем и другие, всё же перешли на бумагу. Это была ещё не туалетная бумага, а книжные, журнальные и газетные страницы. У Гилберта Кита Честертона можно вычитать совет, что нужно «всегда с собой носить томик дешёвых стихов, чтобы, сидя на горшке, развлечь себя, а потом найти достойное применение прочитанному».



Один из старейших толстых журналов США, «Альманах старого фермера», специально для подобных целей издавался на мягкой сероватой бумаге. Более того, вскоре издатели снабдили толстенный альманах отверстием, чтобы его удобнее было вешать на гвоздь. А компания «Sears Roebuck» стала первой продавать товары через печатные журналы-каталоги. Но в вопросе нетрадиционной гигиены она совершила стратегическую ошибку, напечатав каталог на глянцевой бумаге. Конечно же, каталог стал солиднее и презентабельнее, но читатели этого не оценили. Офис компании завалили требованиями вернуть столь полезную и удобную для «внимательного чтения» пористую газетную бумагу.



Как же это всем нам знакомо из далёкого сельского детства или нынешних дачных туалетных посиделок за свежей прессой!



Изобретателем бумаги, специально предназначенной для туалета, считают американца Джозефа Гайетти. Выпущенная в 1857 году как «Gayetty’s Medicated Paper», то есть «Лечебная бумага Гайетти», она была пропитана алоэ. Принятые нами сегодня рулоны впервые появились в Филадельфии на бумажной фабрике Скотта. Привычная же глазу и месту пониже спины рулонная туалетная бумага (да ещё и с перфорацией) была придумана Хансом Кленком, основавшим фабрику по её производству в 1928 году. В каждом рулоне насчитывалась ровно тысяча листков, отделённых перфорацией.



Предприимчивый немец увековечил себя и в названии нового товара, соединив буквы своего имени и фамилии, и получилось Hakle. А для несколько смущающихся покупателей этого необычного продукта Кленк придумал гениальный с психологической точки зрения рекламный лозунг своего товара: «Требуйте рулоны Hakle, и вам не придётся произносить слова «туалетная бумага»!».



NOTA BENE. При всей кажущейся простоте использования вышеназванного продукта меня, например, пугает почти наукообразное его определение из всезнающей Википедии: «Туалетная бумага - бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах. Изготовление туалетной бумаги – достаточно сложный процесс: она должна рваться в строго определённых местах, одновременно быть прочной и при этом мягкой. Кроме того, она должна быстро распадаться на волокна в канализации – в противном случае она может засорить сточные трубы».



К тому же «...специально выпускаемая туалетная бумага выделяется высокой гигроскопичностью; низкой механической прочностью и малым содержанием связующих веществ; отсутствием или малым содержанием веществ, препятствующих разрушению бумаги под действием воды и иных факторов; неокрашенностью или применением узкого круга экологически и медицински нейтральных красителей для окраски и украшения».



Ну как же тут не растеряться при простом выборе очередного рулона?



В СССР же про загадочный «пипифакс» сначала только читали у Маяковского в его «Парижанке» и практически до конца шестидесятых все граждане читающей страны использовали в нужных целях исключительно газеты. И чаще всего газету «Правда», имевшую наибольший тираж. Может, именно поэтому население шестой части суши было таким начитанным и политически подкованным!



В гостиницы же для интуристов тогда завозили продукцию из-за рубежа. Только в 1968 году Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области (он, кстати, работает и до сих пор) стал выпускать рулоны для массового потребления.



Вначале обычные люди никак не могли взять в толк, кому и зачем же нужны такие излишества. Но после активной или, как сказали бы сейчас, агрессивной рекламы в кинотеатрах перед началом киносеансов популярных кинофильмов и добровольно-принудительного распространения рулонов среди работников на крупных заводах, дело сдвинулось с мёртвой точки. Да настолько, что в СССР туалетная бумага стремительно попала в разряд сверхдефицитных товаров. За ней нужно было выстоять приличную очередь, а в одни руки давали только 10 рулонов.



Сегодня же даже самых требовательных пользователей не удивить бумагой всех цветов радуги или плотностью в пять-шесть слоёв. По статистике, которая, как известно, знает всё, треть жителей Земли использует это благо цивилизации со скоростью тысяча рулонов в секунду по прямому назначению.



А ведь есть ещё и нестандартные способы использования. И снова первыми были американцы, когда в годы Второй мировой войны напечатали на туалетной бумаге портрет Гитлера. С тех пор подобная антиреклама стала достаточно популярной. Особенно во время предвыборных кампаний целые когорты политиков и просто известных людей украшают собою разноцветные перфорированные листки личного употребления. Некоторые из них даже стали раритетным и весьма недешёвым сувениром. Да и сегодня не проблема заказать туалетную бумагу с нужной вам фотографией.



Известно ещё об использовании бумаги камуфляжной расцветки в целях маскировки танков во время операции «Буря в пустыне». А популярный портал «Cheap Chic Weddings» уже не раз проводил конкурс бумажно-туалетных дизайнерских свадебных платьев.



А благодаря интернету сегодня в сети можно найти огромное количество советов, как можно использовать для различных поделок (лайфхаков) ещё и втулки от рулонов туалетной бумаги.



Так что не будем зацикливаться только на прямом использовании этого столь необходимого в нужный момент товара. Туалетно-бумажный прогресс не остановить! Конечно же, иногда обходились и без вспомогательных средств. Люди из исламских и индуистских культур просто использовали левую руку и воду (кое-где этот обычай сохранился и сегодня). Вот почему, например, в этих культурах обидно приветствовать кого-то этой «нечистой» рукой или передавать ею пищу.Первую туалетную бумагу ещё из шёлка стали делать в Китае. Известно, что Цай Лунь, сановник китайской династии Хан, изобрёл бумагу в 105 году н.э. Продвинутые китайцы стали столь широко её использовать, что один арабский путешественник, посетивший Китай в IX веке, был в шоке и написал: «Китайцы совершенно не заботятся о чистоплотности – они не подмываются водой, а только вытираются бумагой».Из записей императорской службы снабжения за 1393 год известно, что для нужд императорского двора было всего произведено 720 000 листов туалетной бумаги, причём лично для императора и его семьи было произведено 15000 особо мягких и пропитанных благовониями листов.Китайские новшества и в наши дни не стоят на месте: недавно в уборных пекинского Храма Неба поставили первый в мире … туалетный сканер для распознавания лиц, чтобы уберечься от воришек туалетной бумаги.В Европе этому новшеству долго и достаточно активно противились. У Франсуа Рабле, а это XVI век, точнее, у его героя Гаргантюа, даже есть фраза: «Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган жёлтой влагой».Однако, если «лучшая в мире подтирка» (считалось, что это пушистые гусята) была доступна лишь литературным героям и власть имущим, то обычным людям куда доступнее были простые лопухи и другие растительные средства.Но позже европейцы, а затем и другие, всё же перешли на бумагу. Это была ещё не туалетная бумага, а книжные, журнальные и газетные страницы. У Гилберта Кита Честертона можно вычитать совет, что нужно «всегда с собой носить томик дешёвых стихов, чтобы, сидя на горшке, развлечь себя, а потом найти достойное применение прочитанному».Один из старейших толстых журналов США, «Альманах старого фермера», специально для подобных целей издавался на мягкой сероватой бумаге. Более того, вскоре издатели снабдили толстенный альманах отверстием, чтобы его удобнее было вешать на гвоздь. А компания «Sears Roebuck» стала первой продавать товары через печатные журналы-каталоги. Но в вопросе нетрадиционной гигиены она совершила стратегическую ошибку, напечатав каталог на глянцевой бумаге. Конечно же, каталог стал солиднее и презентабельнее, но читатели этого не оценили. Офис компании завалили требованиями вернуть столь полезную и удобную для «внимательного чтения» пористую газетную бумагу.Как же это всем нам знакомо из далёкого сельского детства или нынешних дачных туалетных посиделок за свежей прессой!Изобретателем бумаги, специально предназначенной для туалета, считают американца Джозефа Гайетти. Выпущенная в 1857 году как «Gayetty’s Medicated Paper», то есть «Лечебная бумага Гайетти», она была пропитана алоэ. Принятые нами сегодня рулоны впервые появились в Филадельфии на бумажной фабрике Скотта. Привычная же глазу и месту пониже спины рулонная туалетная бумага (да ещё и с перфорацией) была придумана Хансом Кленком, основавшим фабрику по её производству в 1928 году. В каждом рулоне насчитывалась ровно тысяча листков, отделённых перфорацией.Предприимчивый немец увековечил себя и в названии нового товара, соединив буквы своего имени и фамилии, и получилось Hakle. А для несколько смущающихся покупателей этого необычного продукта Кленк придумал гениальный с психологической точки зрения рекламный лозунг своего товара: «Требуйте рулоны Hakle, и вам не придётся произносить слова «туалетная бумага»!».NOTA BENE. При всей кажущейся простоте использования вышеназванного продукта меня, например, пугает почти наукообразное его определение из всезнающей Википедии: «Туалетная бумага - бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах. Изготовление туалетной бумаги – достаточно сложный процесс: она должна рваться в строго определённых местах, одновременно быть прочной и при этом мягкой. Кроме того, она должна быстро распадаться на волокна в канализации – в противном случае она может засорить сточные трубы».К тому же «...специально выпускаемая туалетная бумага выделяется высокой гигроскопичностью; низкой механической прочностью и малым содержанием связующих веществ; отсутствием или малым содержанием веществ, препятствующих разрушению бумаги под действием воды и иных факторов; неокрашенностью или применением узкого круга экологически и медицински нейтральных красителей для окраски и украшения».Ну как же тут не растеряться при простом выборе очередного рулона?В СССР же про загадочный «пипифакс» сначала только читали у Маяковского в его «Парижанке» и практически до конца шестидесятых все граждане читающей страны использовали в нужных целях исключительно газеты. И чаще всего газету «Правда», имевшую наибольший тираж. Может, именно поэтому население шестой части суши было таким начитанным и политически подкованным!В гостиницы же для интуристов тогда завозили продукцию из-за рубежа. Только в 1968 году Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области (он, кстати, работает и до сих пор) стал выпускать рулоны для массового потребления.Вначале обычные люди никак не могли взять в толк, кому и зачем же нужны такие излишества. Но после активной или, как сказали бы сейчас, агрессивной рекламы в кинотеатрах перед началом киносеансов популярных кинофильмов и добровольно-принудительного распространения рулонов среди работников на крупных заводах, дело сдвинулось с мёртвой точки. Да настолько, что в СССР туалетная бумага стремительно попала в разряд сверхдефицитных товаров. За ней нужно было выстоять приличную очередь, а в одни руки давали только 10 рулонов.Сегодня же даже самых требовательных пользователей не удивить бумагой всех цветов радуги или плотностью в пять-шесть слоёв. По статистике, которая, как известно, знает всё, треть жителей Земли использует это благо цивилизации со скоростью тысяча рулонов в секунду по прямому назначению.А ведь есть ещё и нестандартные способы использования. И снова первыми были американцы, когда в годы Второй мировой войны напечатали на туалетной бумаге портрет Гитлера. С тех пор подобная антиреклама стала достаточно популярной. Особенно во время предвыборных кампаний целые когорты политиков и просто известных людей украшают собою разноцветные перфорированные листки личного употребления. Некоторые из них даже стали раритетным и весьма недешёвым сувениром. Да и сегодня не проблема заказать туалетную бумагу с нужной вам фотографией.Известно ещё об использовании бумаги камуфляжной расцветки в целях маскировки танков во время операции «Буря в пустыне». А популярный портал «Cheap Chic Weddings» уже не раз проводил конкурс бумажно-туалетных дизайнерских свадебных платьев.А благодаря интернету сегодня в сети можно найти огромное количество советов, как можно использовать для различных поделок (лайфхаков) ещё и втулки от рулонов туалетной бумаги.Так что не будем зацикливаться только на прямом использовании этого столь необходимого в нужный момент товара. Туалетно-бумажный прогресс не остановить! Фёдор ТЕРПИЛОВСКИЙ , "Обзор" Категории: дом и быт Ключевые слова: туалетная бумага Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1233 — статья прочитана 129 раз Комментарии