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Экономика Литвы: цифры и факты
Объемы розничной торговли в Литве за месяц - за июль по сравнению с июнем - выросли на 0,8%, а за год – по сравнению с июлем прошлого года - на 6,8% до 1,132 млрд евро.
В январе-июле по сравнению в аналогичным периодом прошлого года торговля росла на 0,2% до 6,835 млрд евро, сообщил Департамент статистики.
За месяц (без учета влияния сезона и количества рабочих дней) оборот торгующих продовольственными товарами предприятий (в сопоставимых ценах) вырос на 1,5%, непродовольственных - снизился на 0,3%, оборот в сфере торговли горючим увеличился на 2,1%, за год рост был соответственно на 4,2%, 11,45% и 3,9%.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
География: Литва
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