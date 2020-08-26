Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Объемы розничной торговли в Литве за месяц - за июль по сравнению с июнем - выросли на 0,8%, а за год – по сравнению с июлем прошлого года - на 6,8% до 1,132 млрд евро.



В январе-июле по сравнению в аналогичным периодом прошлого года торговля росла на 0,2% до 6,835 млрд евро, сообщил Департамент статистики.



За месяц (без учета влияния сезона и количества рабочих дней) оборот торгующих продовольственными товарами предприятий (в сопоставимых ценах) вырос на 1,5%, непродовольственных - снизился на 0,3%, оборот в сфере торговли горючим увеличился на 2,1%, за год рост был соответственно на 4,2%, 11,45% и 3,9%. Объемы розничной торговли в Литве за месяц - за июль по сравнению с июнем - выросли на 0,8%, а за год – по сравнению с июлем прошлого года - на 6,8% до 1,132 млрд евро.В январе-июле по сравнению в аналогичным периодом прошлого года торговля росла на 0,2% до 6,835 млрд евро, сообщил Департамент статистики.За месяц (без учета влияния сезона и количества рабочих дней) оборот торгующих продовольственными товарами предприятий (в сопоставимых ценах) вырос на 1,5%, непродовольственных - снизился на 0,3%, оборот в сфере торговли горючим увеличился на 2,1%, за год рост был соответственно на 4,2%, 11,45% и 3,9%. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии