О коронавирусе в Литве сегодня 26 августа 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.



Общее число заражений с начала пандемии выросло до 2726.



В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 834 человека, 1794 человека выздоровели.



В изоляции находятся 4072 человека.



От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 178 завозных случаев Covid-19.



За минувшие сутки проверено 5081 проба на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 618 405. За минувшие сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.Общее число заражений с начала пандемии выросло до 2726.В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 834 человека, 1794 человека выздоровели.В изоляции находятся 4072 человека.От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 178 завозных случаев Covid-19.За минувшие сутки проверено 5081 проба на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 618 405. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии