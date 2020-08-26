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О коронавирусе в Литве сегодня 26 августа
За минувшие сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
Общее число заражений с начала пандемии выросло до 2726.
В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 834 человека, 1794 человека выздоровели.
В изоляции находятся 4072 человека.
От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 178 завозных случаев Covid-19.
За минувшие сутки проверено 5081 проба на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 618 405.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
Комментарии
Тихановская
26 августа, 12:11
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Цифры из воздуха. На самом деле ни чего нет.
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