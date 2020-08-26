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Восстание машин уже близко? Новости от FITZROY на 26 августа

Juan Medina | Reuters


Искусственный интеллект победил человека в воздушном бою

“Барселона” теряет легенду

Испанские СМИ блокируют плюрализм: “Один вирус — одно мнение”

Маас поехал мирить Грецию с Турцией

На остров Бали мы попадём едва ли

Дом-пузырь ищет хозяина

Подробнее здесь на FITZROY
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fitzroymag.com
Категории: политика, общество, спорт, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 122 раза
добавлена сегодня, 26 августа, 17:00

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