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Убежище в Литве попросили 11 граждан Беларуси

Протесты в Минске


В последнее время за убежищем в Литве обратились 11 граждан Беларуси.

"В настоящее время, после тех событий, после выборов, убежища в Литве попросили 11 граждан Беларуси", - сообщила в среду радиостанции LRT radijas руководитель Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

10 человек обратились с просьбой об убежище на границе, а один - находясь на территории страны.

"С учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, я бы сказала, что это очень немного", - отметила глава Департамента миграции

Она подчеркнула, что обратившиеся за убежищем указали, что боятся расправы.

"Действительно, если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше", - считает Э. Гудзинскайте.

Прошения об убежище рассматриваются от нескольких недель до полугода.

Еще 20 белорусов прибыли, воспользовавшись гуманитерным исключением.

"Они все бежали, хотели спастись от преследований режима и хотели оказаться в безопасном месте", - рассказала о прибывших белорусах Э. Гудзинскайте.

Гуманитарное исключение для белорусов было принято Кабмином в середине августа, когда режим Беларуси после президентских выборов стал жестоко подавлять мирные протесты.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: выборы, Лукашенко, убежище, протесты
География: Литва
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добавлена сегодня, 26 августа, 12:30

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