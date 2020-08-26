Убежище в Литве попросили 11 граждан Беларуси 🔊 Воспроизвести Протесты в Минске



В последнее время за убежищем в Литве обратились 11 граждан Беларуси.



"В настоящее время, после тех событий, после выборов, убежища в Литве попросили 11 граждан Беларуси", - сообщила в среду радиостанции LRT radijas руководитель Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.



10 человек обратились с просьбой об убежище на границе, а один - находясь на территории страны.



"С учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, я бы сказала, что это очень немного", - отметила глава Департамента миграции



Она подчеркнула, что обратившиеся за убежищем указали, что боятся расправы.



"Действительно, если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше", - считает Э. Гудзинскайте.



Прошения об убежище рассматриваются от нескольких недель до полугода.



Еще 20 белорусов прибыли, воспользовавшись гуманитерным исключением.



"Они все бежали, хотели спастись от преследований режима и хотели оказаться в безопасном месте", - рассказала о прибывших белорусах Э. Гудзинскайте.



Гуманитарное исключение для белорусов было принято Кабмином в середине августа, когда режим Беларуси после президентских выборов стал жестоко подавлять мирные протесты. В последнее время за убежищем в Литве обратились 11 граждан Беларуси."В настоящее время, после тех событий, после выборов, убежища в Литве попросили 11 граждан Беларуси", - сообщила в среду радиостанции LRT radijas руководитель Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.10 человек обратились с просьбой об убежище на границе, а один - находясь на территории страны."С учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, я бы сказала, что это очень немного", - отметила глава Департамента миграцииОна подчеркнула, что обратившиеся за убежищем указали, что боятся расправы."Действительно, если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше", - считает Э. Гудзинскайте.Прошения об убежище рассматриваются от нескольких недель до полугода.Еще 20 белорусов прибыли, воспользовавшись гуманитерным исключением."Они все бежали, хотели спастись от преследований режима и хотели оказаться в безопасном месте", - рассказала о прибывших белорусах Э. Гудзинскайте.Гуманитарное исключение для белорусов было принято Кабмином в середине августа, когда режим Беларуси после президентских выборов стал жестоко подавлять мирные протесты. BNS Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: выборы, Лукашенко, убежище, протесты География: Литва — статья прочитана 232 раза Комментарии