Литва приветствует отказ Латвии от электроэнергии БелАЭС /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов



После решения правительства Латвии о прекращении покупки электроэнергии у Беларуси из-за запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что это позитивное решение, важное как для реализации принятого в Литве закона "против БелАЭС", так и для проекта по синхронизации электросетей.



Всё же страны должны будут продолжать переговоры о торговле электроэнергией с третьими странами, сказал Линас Линкявичюс



"Как известно, мы действительно долго вели переговоры о закупках электроэнергии у третьих стран, о методике и по другим вопросам, и здесь были определенные разногласия, поэтому я приветствую это логичное решение правительства Латвии", - в среду заявил BNS Л.Линкявичюс. После решения правительства Латвии о прекращении покупки электроэнергии у Беларуси из-за запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что это позитивное решение, важное как для реализации принятого в Литве закона "против БелАЭС", так и для проекта по синхронизации электросетей.Всё же страны должны будут продолжать переговоры о торговле электроэнергией с третьими странами, сказал Линас Линкявичюс"Как известно, мы действительно долго вели переговоры о закупках электроэнергии у третьих стран, о методике и по другим вопросам, и здесь были определенные разногласия, поэтому я приветствую это логичное решение правительства Латвии", - в среду заявил BNS Л.Линкявичюс. По его словам, решение Латвии важно и для синхронизации электросетей с континентальной Европой.



Л. Линкявичюс также отметил, что это важное решение для подготовки десинхронизации с Востоком и синхронизации с Западом.



На вопрос, в каком случае электроэнергия с БелАЭС не попадет из России в Латвию и Литвы, Л. Линкявичюс заявил, что вопросы о торговле электроэнергией с третьими странами будут и дальше обсуждаться.



Министр сказал, что на решение Латвии могла повлиять совокупность факторов - как упорные усилия Литвы, так и нынешний политический кризис в Беларуси.



Премьер Латвии Кришьянис Кариньш во вторник заявил, что Латвия прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, если будет запущена БелАЭС.



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Решение Латвии о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью из-за запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) - это пример солидарности стран Балтии, заявил премьер Саулюс Сквернялис.



"Решение правительства Латвии о прекращении закупок электроэнергии у Беларуси - это очевидный и непосредственный образец солидарности стран Балтии и следования европейским ценностям. Есть основания полагать, что на это решение повлияла встреча премьеров Литвы, Латвии и Эстонии, прошедшая несколько недель тому назад в Тарту", - написал премьер в соцсети Facebook.



Он поблагодарил премьера Кришьяниса Кариньша за это решение Риги, о котором было объявлено во вторник.



"Я очень ценю солидарность правительств Латвии и Эстонии по этому вопросу. Мы надеялись, что такие решения будут. В противном случае, оплачивая деньгами своих граждан небезопасную электроэнергию из Беларуси, мы напрямую поддерживали бы амбиции властей этой страны жестокими методами отрицать мнение своих граждан о будущем страны, а также попытки усиливать напряжение в регионе путем имитации мнимого врага - стран Балтии", - отметил С. Сквернялис.



Премьер Латвии Кришьянис Кариньш во вторник заявил, что Латвия прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, если будет запущена БелАЭС. Премьер Латвии также добавил, что в таком случае Латвия может начать торговлю электроэнергией через перемычку между Латвией и Россией.



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После решения правительства Латвии о прекращении покупки электроэнергии у Беларуси из-за запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) министр энергетики Литвы заявил, что будет продолжен поиск технических решений.



По словам Жигимантаса Вайчюнаса, сейчас в планах окончательное согласование текста политической декларации, закрепляющей общую позицию стран Балтии об отказе от закупок электроэнергии БелАЭС, и вместе с тем утверждение трехсторонней методики торговли с третьими странами.



"В дальнейшем будет окончательно согласован текст об отказе от закупок электроэнергии, именно текст политической декларации, а наряду с политической декларацией уже операторы системы электропередач подпишут и утвердят трехстороннюю методику, а также - и все остальные необходимые технические договоренности, которые и позволят осуществить как это принципиальное решение, так и обязательства, закрепленные политической декларацией", - сообщил BNS министр.



"Этих технических договоренностей будет несколько. Об этом ведутся дискуссии, мы рассматриваем все процессы, чтобы эти слова можно было превратить в реальные дела", - добавил он.



По словам Ж. Вайчюнаса, решение Латвии является важным принципиальным обязательством не покупать электроэнергию из Беларуси, если будет запущена БелАЭС, и это еще один образец солидарности и единства в энергетике.



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Президент Литвы Гитанас Науседа в среду приветствовал решение Латвии отказаться от закупок электроэнергии с небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) - он утверждает, что такое решение "братьев"-латышей логично.



Он также подчеркнул, что решение Латвии не покупать электроэнергию БелАЭС внесет вклад в процесс успешной синхронизации с сетями континентальной Европы.



"Я обрадован решением коллег и наших братьев-латышей, оно логичное, и главное, я надеюсь, что оно проложит путь к успешной реализации проекта по синхронизации", - сказал Г. Науседа журналистам в Биржай.



"Я предлагаю не забывать об этом аспекте, ведь пока не было единой договоренности, было много вопросов о практической реализации проекта по синхронизации", - добавил он. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС — статья прочитана 172 раза Комментарии