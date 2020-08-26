В США назвали страшные последствия избрания Байдена президентом 🔊 Воспроизвести Кандидат в президенты США Джо Байден



Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол убежден, что избрание Джо Байдена президентом вовлечет страну в многочисленные войны, передает



"Джо Байден постоянно призывает к новым войнам. Он голосовал за конфликт в Ираке, который Дональд Трамп долгое время называл "худшей геополитической ошибкой нашего поколения". Боюсь, что Байден выберет войну снова. Он поддержал войны в Сербии, Сирии и Ливии. Джо Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги" — рассказал сенатор на партийном съезде.



В противовес кандидату от демократов, Рэнд Пол привел в пример нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа, который "стремится закончить вооруженные конфликты, вместо того, чтобы начинать новые".



"Я поддерживаю Дональда Трампа, потому что он убежден, как и я, что сильная Америка не может вести бесконечные войны", — считает сенатор.



Ранее стало известно, что республиканцы официально выдвинули Трампа на второй срок. Действующий глава государства набрал необходимые 1276 голосов делегатов. Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол убежден, что избрание Джо Байдена президентом вовлечет страну в многочисленные войны, передает РИА Новости со ссылкой на NBC News."Джо Байден постоянно призывает к новым войнам. Он голосовал за конфликт в Ираке, который Дональд Трамп долгое время называл "худшей геополитической ошибкой нашего поколения". Боюсь, что Байден выберет войну снова. Он поддержал войны в Сербии, Сирии и Ливии. Джо Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги" — рассказал сенатор на партийном съезде.В противовес кандидату от демократов, Рэнд Пол привел в пример нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа, который "стремится закончить вооруженные конфликты, вместо того, чтобы начинать новые"."Я поддерживаю Дональда Трампа, потому что он убежден, как и я, что сильная Америка не может вести бесконечные войны", — считает сенатор.Ранее стало известно, что республиканцы официально выдвинули Трампа на второй срок. Действующий глава государства набрал необходимые 1276 голосов делегатов. РИА Новости Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, Трамп, Байден — статья прочитана 168 раз Комментарии