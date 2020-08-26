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В США назвали страшные последствия избрания Байдена президентом
Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол убежден, что избрание Джо Байдена президентом вовлечет страну в многочисленные войны, передает РИА Новости со ссылкой на NBC News.
"Джо Байден постоянно призывает к новым войнам. Он голосовал за конфликт в Ираке, который Дональд Трамп долгое время называл "худшей геополитической ошибкой нашего поколения". Боюсь, что Байден выберет войну снова. Он поддержал войны в Сербии, Сирии и Ливии. Джо Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги" — рассказал сенатор на партийном съезде.
В противовес кандидату от демократов, Рэнд Пол привел в пример нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа, который "стремится закончить вооруженные конфликты, вместо того, чтобы начинать новые".
"Я поддерживаю Дональда Трампа, потому что он убежден, как и я, что сильная Америка не может вести бесконечные войны", — считает сенатор.
Ранее стало известно, что республиканцы официально выдвинули Трампа на второй срок. Действующий глава государства набрал необходимые 1276 голосов делегатов.
РИА Новости
Комментарии
Анна
26 августа, 15:50
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Вряд ли хуже будет чем при этим дьяволом
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