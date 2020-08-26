Bloomberg США : у Ангелы Меркель опять проблема с Путиным 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Bundesregierung/Steffen Kugler via AP



К чему приведет, если вообще приведет, этот инцидент с Навальным? Канцлер Германии выступила с кратким заявлением, в котором призвала Москву «в срочном порядке провести всестороннее расследование этого дела». Алексея Навального привезли в берлинскую клинику «Шарите». Туда он был доставлен в качестве «гостя канцлера».



Ангела Меркель возмущена.



Ее и без того испорченным отношениям с президентом Владимиром Путиным нанесен очередной удар после того, как немецкие врачи, занимающиеся лечением российского оппозиционера Алексея Навального, который потерял сознание в самолете во время внутреннего рейса в России и по-прежнему находится в коме, заявили, что, скорее всего, он был отравлен. Ангела Меркель возмущена.Ее и без того испорченным отношениям с президентом Владимиром Путиным нанесен очередной удар после того, как немецкие врачи, занимающиеся лечением российского оппозиционера Алексея Навального, который потерял сознание в самолете во время внутреннего рейса в России и по-прежнему находится в коме, заявили, что, скорее всего, он был отравлен.



Хотя Меркель поддерживает связи с Путиным, Германия ранее обвинила Россию в причастности к убийству политического оппонента в Берлине и проведении кибератаки на компьютерную систему нижней палаты парламента.



Вопрос в том, к чему приведет (если вообще приведет) это инцидент с Навальным. Один из вопросов заключается в том, вызовет ли он протесты внутри России, где в этом году проходили массовые антиправительственные демонстрации. Хотя на этом раннем этапе массовые беспорядки кажутся маловероятными.



Но возьмем, к примеру, отравление бывшего российского агента разведки Сергея Скрипаля, совершенное в Великобритании в 2018 году предположительно кремлевскими агентами.



Это привело к высылке российских дипломатов несколькими странами, но ни к чему такому, что можно было бы назвать суровыми мерами наказания. Санкции, введенные в связи с захватом Путиным Крыма, не заставили его отступить и изменить курс. Он по-прежнему вмешивается в дела Сирии и Ливии. И он знает, что Ангеле Меркель нужен большой новый газопровод из России в Германию, поэтому она вряд ли будет мешать реализации этого проекта.



Европейский Союз между тем в основном критикует белорусского президента Александра Лукашенко за репрессии после выборов. Учитывая пока не совсем понятный характер того, что произошло с Навальным, трудно представить, что это может произойти и здесь.



Автор: Розалинд Мэтисон (Rosalind Mathieson) для Bloomberg, США, перевод После этого канцлер Германии выступила с кратким заявлением, в котором призвала Москву «в срочном порядке провести всестороннее расследование этого дела».Хотя Меркель поддерживает связи с Путиным, Германия ранее обвинила Россию в причастности к убийству политического оппонента в Берлине и проведении кибератаки на компьютерную систему нижней палаты парламента.Вопрос в том, к чему приведет (если вообще приведет) это инцидент с Навальным. Один из вопросов заключается в том, вызовет ли он протесты внутри России, где в этом году проходили массовые антиправительственные демонстрации. Хотя на этом раннем этапе массовые беспорядки кажутся маловероятными.Но возьмем, к примеру, отравление бывшего российского агента разведки Сергея Скрипаля, совершенное в Великобритании в 2018 году предположительно кремлевскими агентами.Это привело к высылке российских дипломатов несколькими странами, но ни к чему такому, что можно было бы назвать суровыми мерами наказания. Санкции, введенные в связи с захватом Путиным Крыма, не заставили его отступить и изменить курс. Он по-прежнему вмешивается в дела Сирии и Ливии. И он знает, что Ангеле Меркель нужен большой новый газопровод из России в Германию, поэтому она вряд ли будет мешать реализации этого проекта.Европейский Союз между тем в основном критикует белорусского президента Александра Лукашенко за репрессии после выборов. Учитывая пока не совсем понятный характер того, что произошло с Навальным, трудно представить, что это может произойти и здесь.Автор: Розалинд Мэтисон (Rosalind Mathieson) для Bloomberg, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Меркель, Навальный — статья прочитана 112 раз Комментарии