Казахстан договорился с РФПИ о выделении гарантированного объема вакцины Спутник V 🔊 Воспроизвести



Единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана - компания "СК-Фармация" - подписала соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V". Об этом сообщила в среду пресс-служба премьер-министра Казахстана по итогам визита делегации правительства республики в РФ, передает



"Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", - говорится в сообщении. Единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана - компания "СК-Фармация" - подписала соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V". Об этом сообщила в среду пресс-служба премьер-министра Казахстана по итогам визита делегации правительства республики в РФ, передает ТАСС "Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", - говорится в сообщении. ТАСС Категории: общество, здоровье Ключевые слова: Россия, вакцина, Казахстан, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 124 раза Комментарии