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Казахстан договорился с РФПИ о выделении гарантированного объема вакцины Спутник V
Единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана - компания "СК-Фармация" - подписала соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V". Об этом сообщила в среду пресс-служба премьер-министра Казахстана по итогам визита делегации правительства республики в РФ, передает ТАСС.
"Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", - говорится в сообщении.
ТАСС
Комментарии
Тихановская
26 августа, 12:04
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Вакцин от вирусов не бывает по причине их мутации. Ни кто не знает какой штамм будет следующим. Поэтому это просто обман и способ делать деньги. И хорошо если вам вколют что то безобидное типа глюкозы или витамина. А ведь могут покалечить или убить.
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Тихановская
26 августа, 12:07
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Сейчас в России тема вакцинации активно рекламируется российскими хазарскими сми. На самом деле это обман.
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