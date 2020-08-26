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Комментарий МИД России о высказываниях главы МИД Литвы



Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с высказываниями Министра иностранных дел Литвы Л.Линкявичуса по ситуации в Белоруссии

Высказывания Министра иностранных дел Литвы Л.Линкявичуса по ситуации в Белоруссии вызывают откровенное недоумение. Он говорит о том, что наблюдает «с волнением», какими средствами власть «борется со своим народом», которому, дескать, «угрожает опасность». Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в «неуважении к своему народу», по меньшей мере, неуместны.

Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобы «нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют А.Г.Лукашенко «бывшим президентом», вводят против него санкции. При этом Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов убежище на своей территории и организовывает ее встречи не только с руководством самой Литвы, но и высокопоставленными представителями США и стран ЕС, призывая «к решительным международным действиям».
Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание «помочь» белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того, чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям «правильное» с его точки зрения решение.

Приходится констатировать, что неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса, активно работающего и с представителями российской т.н. несистемной оппозиции. Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов.
https://www.facebook.com/RusEmbassyLithuania/posts/2715006975424649?__xts__[0]=68.ARCGLjtK8WXh9TI7VBHIWew4RSEOeeHdONlpH_SyQUHLUuPLp7NK3LVlfk3B8KCVV-i_gmtU7rVo79Dk02shkLCg8JS-48URkN7Fbmd_vqiKAUNY7jGYz9GG6nSC4lMOpQX6ExDwl3oTdwL8yBmIoyMlkZJQcxF9J3vgHk1ahiemG
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: МИД, Линкявичюс, Захарова
География: Россия
статья прочитана 217 раз
добавлена сегодня, 26 августа, 10:30

Комментарии

обыватель
26 августа, 11:02
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собственными ушами слышал вчера по "шаулю телевизия", как на вопрос Риты Милюте об угрозе запущенных с территории Литвы баллонах, г-н Линкявичюс назвал их "baloneliaï" (баллончики) и хихикнул.
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