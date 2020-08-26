Комментарий МИД России о высказываниях главы МИД Литвы

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с высказываниями Министра иностранных дел Литвы Л.Линкявичуса по ситуации в Белоруссии
Высказывания Министра иностранных дел Литвы Л.Линкявичуса по ситуации в Белоруссии вызывают откровенное недоумение. Он говорит о том, что наблюдает «с волнением», какими средствами власть «борется со своим народом», которому, дескать, «угрожает опасность». Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в «неуважении к своему народу», по меньшей мере, неуместны.
Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобы «нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют А.Г.Лукашенко «бывшим президентом», вводят против него санкции. При этом Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов убежище на своей территории и организовывает ее встречи не только с руководством самой Литвы, но и высокопоставленными представителями США и стран ЕС, призывая «к решительным международным действиям».
Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание «помочь» белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того, чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям «правильное» с его точки зрения решение.
Приходится констатировать, что неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса, активно работающего и с представителями российской т.н. несистемной оппозиции. Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов.
Приходится констатировать, что неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса, активно работающего и с представителями российской т.н. несистемной оппозиции. Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов.