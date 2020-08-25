Спикет Госдумы РФ допустил, что ситуация с Навальным может быть провокацией стран ЕС против России 🔊 Воспроизвести Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Антон Новодережкин/ТАСС



Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проанализирует происшествие с Алексеем Навальным, сообщает



Некоторые европейские государства могли спровоцировать происшествие с Алексеем Навальным, чтобы создать напряжение внутри России и лишить ее возможности препятствовать вмешательству во внутренние дела Белоруссии. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



"Хорошо, что [канцлер ФРГ Ангела] Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному. Хотелось бы верить, что она поступила бы так же, если бы это касалось любого другого гражданина Российской Федерации, а не только радикального оппозиционера", - цитирует Володина сайт нижней палаты парламента. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проанализирует происшествие с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС Некоторые европейские государства могли спровоцировать происшествие с Алексеем Навальным, чтобы создать напряжение внутри России и лишить ее возможности препятствовать вмешательству во внутренние дела Белоруссии. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Хорошо, что [канцлер ФРГ Ангела] Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному. Хотелось бы верить, что она поступила бы так же, если бы это касалось любого другого гражданина Российской Федерации, а не только радикального оппозиционера", - цитирует Володина сайт нижней палаты парламента. Однако дальнейшие заявления Меркель и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, считает спикер, заставляют "посмотреть на эту ситуацию по-другому". "А не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны, - задался вопросом Володин. - Обращает на себя внимание, что это произошло после подведения итогов выборов президента Республики Беларусь, когда началось давление на Россию из-за рубежа, чтобы наша страна не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии".



"Страны Евросоюза, Украина, США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства Беларусь, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации. Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места", - уверен политик.



Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции по поручению Володина проанализирует происшествие с Навальным. "Нам необходимо всесторонне изучить случившееся. Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - подчеркнул спикер нижней палаты.



Володин также поблагодарил пилотов, совершивших в Омске экстренную посадку самолета, на котором летел блогер. "Необходимо отметить профессиональные действия врачей не только на региональном, но и на федеральном уровне, которые без промедления приступили к реанимационным действиям и проведению консилиума", - добавил председатель Госдумы.



Ситуация с Навальным



20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. 24 августа немецкие врачи заявили, что в организме Навального найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока неизвестно.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение из-за появления версии об отравлении Навального, подчеркнув, что причина понижения у него уровня холинэстеразы пока не установлена. По словам Пескова, российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов пациента и планируют предложить германским коллегам обмен информацией. Расследование произошедшего начнется, если будет установлен факт отравления конкретным веществом, подчеркнул пресс-секретарь президента. ТАСС Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Навальный География: Россия — статья прочитана 69 раз Комментарии