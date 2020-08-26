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Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

© Наталья Селиверстова РИА Новости


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова изучить предложения белорусской стороны по рефинансированию российских кредитов Минску в случае их поступления, сообщает RT.

«Это вопрос абсолютно экономический, и поэтому, если такие предложения будут сделаны, они будут рассматриваться нашим Минфином. То есть это предмет переговоров», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, готова ли Россия рефинансировать долг Белоруссии.

25 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов страны Юрия Селиверстова, потребовал доложить, нужно ли рефинансировать внешний госдолг и за счёт каких источников.

Селиверстов заявил, что Белоруссия осуществит в 2020 году все платежи по внешнему долгу в полном объёме.

По его словам, платежи по валютному госдолгу в 2020 году составляют около $3,6 млрд, $2 млрд государство уже выплатило.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в Беларуси
Ключевые слова: Россия, долг, рефинансирование
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 26 августа, 11:00

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