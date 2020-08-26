|
Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский предложил облегчить условия въезда в страну граждан Белоруссии, сообщает ТАСС.
"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам", - цитирует президента Украины его пресс-служба. Такое предложение Зеленский озвучил на совещании с представителями кабинета министров Украины относительно ситуации с распространением коронавируса.
Участники совещания, как добавили в офисе Зеленского, приняли решение разработать "регламент запрета въезда на Украину сроком на 30 дней иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии". Запрет не будет касаться граждан Белоруссии, а также водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.
ТАСС
География: Украина
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|