Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда на Украину 🔊 Воспроизвести



Президент Украины Владимир Зеленский предложил облегчить условия въезда в страну граждан Белоруссии, сообщает



"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам", - цитирует президента Украины его пресс-служба. Такое предложение Зеленский озвучил на совещании с представителями кабинета министров Украины относительно ситуации с распространением коронавируса.



Участники совещания, как добавили в офисе Зеленского, приняли решение разработать "регламент запрета въезда на Украину сроком на 30 дней иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии". Запрет не будет касаться граждан Белоруссии, а также водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий. Президент Украины Владимир Зеленский предложил облегчить условия въезда в страну граждан Белоруссии, сообщает ТАСС "Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам", - цитирует президента Украины его пресс-служба. Такое предложение Зеленский озвучил на совещании с представителями кабинета министров Украины относительно ситуации с распространением коронавируса.Участники совещания, как добавили в офисе Зеленского, приняли решение разработать "регламент запрета въезда на Украину сроком на 30 дней иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии". Запрет не будет касаться граждан Белоруссии, а также водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий. ТАСС Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Зеленский, белорусы, въезд География: Украина — статья прочитана 57 раз Комментарии