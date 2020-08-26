ЕС рассматривает введение санкций примерно для 20 должностных лиц Беларуси – источники 🔊 Воспроизвести



Дипломатическое ведомство Евросоюза (ЕС) намерено предложить введение санкция примерно для двадцати должностных лиц Беларуси, но решение будет принято не ранее сентября, стало известно BNS во вторник из дипломатических источников.



Руководство ЕС объявило, что намерено включить в "черный список" представителей режима президента Александра Лукашенко, которые виновны в применении насилия против мирных участников протестов и фальсификации результатов выборов.



"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель намерен представить несколько возможностей санкций, которые обсудит с министрами иностранных дел ЕС. Вполне вероятно, что в предварительном мписке может быть около 20 фамилий", - сказал BNS источник, информированый о процессе.



Вопрос о санкциях министры ИД ЕС намерены обсудить на начинающейся в четверг в Берлине неформальной двухдневной встрече. Формальные решения на ней приниматься не будут.



Следующая встрече министров, на которой могут быть приняты санкции, намечается в сентябре.



Лицам из санкционного списка запрещается въезд в ЕС, их имущество замораживается.



Глава МИД Литвы предложил, чтобы Литва ввела национальные санкции для 32 белорусских должностных лиц, включая А. Лукашенко.



Национальные санкции должна утвердить министр внутренних дел Рита Тамашунене. Во вторник она сказала BNS, что список лиц еще пополняется и согласуется. Дипломатическое ведомство Евросоюза (ЕС) намерено предложить введение санкция примерно для двадцати должностных лиц Беларуси, но решение будет принято не ранее сентября, стало известно BNS во вторник из дипломатических источников.Руководство ЕС объявило, что намерено включить в "черный список" представителей режима президента Александра Лукашенко, которые виновны в применении насилия против мирных участников протестов и фальсификации результатов выборов."Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель намерен представить несколько возможностей санкций, которые обсудит с министрами иностранных дел ЕС. Вполне вероятно, что в предварительном мписке может быть около 20 фамилий", - сказал BNS источник, информированый о процессе.Вопрос о санкциях министры ИД ЕС намерены обсудить на начинающейся в четверг в Берлине неформальной двухдневной встрече. Формальные решения на ней приниматься не будут.Следующая встрече министров, на которой могут быть приняты санкции, намечается в сентябре.Лицам из санкционного списка запрещается въезд в ЕС, их имущество замораживается.Глава МИД Литвы предложил, чтобы Литва ввела национальные санкции для 32 белорусских должностных лиц, включая А. Лукашенко.Национальные санкции должна утвердить министр внутренних дел Рита Тамашунене. Во вторник она сказала BNS, что список лиц еще пополняется и согласуется. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты — статья прочитана 72 раза Комментарии