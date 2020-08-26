РПЦ сменила главу Белорусской православной церкви 🔊 Воспроизвести Фото: Наталия Федосенко/ТАСС



Священный синод РПЦ принял прошение Патриаршего экзарха всея Белоруссии митрополита Минского и Заславского Павла об освобождения от должности, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает



«Патриаршим экзархом всея Белоруссии, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией», – написал Легойда в своем Telegram-канале.



Он добавил, что митрополит Павел теперь назначен главой Кубанской митрополии. Священный синод РПЦ принял прошение Патриаршего экзарха всея Белоруссии митрополита Минского и Заславского Павла об освобождения от должности, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает ВЗГЛЯД «Патриаршим экзархом всея Белоруссии, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией», – написал Легойда в своем Telegram-канале.Он добавил, что митрополит Павел теперь назначен главой Кубанской митрополии. Ранее митрополит Минский и Заславский Павел, комментируя беспорядки в стране после выборов президента, призывал сделать все возможное, чтобы в Белоруссии воцарился мир.



Согласно уставу РПЦ, экзарх избирается Священным синодом и назначается патриаршим указом. Экзарх является епархиальным архиереем и управляет экзархатом на основании церковных канонов. Всего в Белоруссии было два экзарха – Филарет (Кирилл Вахромеев) и Павел (Георгий Пономарев)



Кроме того, Священный Синод выразил «пастырскую обеспокоенность общественным конфликтом в Беларуси, повлекшим за собой человеческие жертвы и страдания людей». Там также считают, что важно тщательно расследовать властями Беларуси «всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказать виновных в нарушении закона».



Епископу Борисовскому и Марьиногорскому Вениамину через три недели исполнится 52 года. Он станет первым уроженцем Беларуси во главе Белорусской православной церкви: он родом из Лунинца Брестской области. vz.ru Категории: общество, в Беларуси Ключевые слова: РПЦ, назначение, БПЦ, экзарх География: Белоруссия — статья прочитана 125 раз Комментарии