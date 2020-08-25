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ВС Белоруссии отказался возбуждать дело по жалобе Тихановской о непризнании итогов выборов
Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда, сообщает РИА Новости.
Ранее Тихановская, Канопацкая и Дмитриев обжаловали в ЦИК Белоруссии итоги выборов на высший государственный пост, прошедших 9 августа, однако в удовлетворении жалоб им было отказано. После этого три экс-кандидата обратились в суд.
Как сообщил во вторник Верховный суд республики, принято решение отказать в возбуждении дела по жалобе Тихановской на решение ЦИК от 14 августа. Отмечается, что "поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской С.Г. о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда".
Аналогичные решения об отказе в возбуждении дел по поданным жалобам размещены на сайте суда относительно Канопацкой и Дмитриева.
РИА Новости
Категории: в Беларуси, общество, политика
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