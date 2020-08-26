С. Сквернялис о Беларуси: баланс сил не допустит безумной катастрофы 🔊 Воспроизвести



В связи с приведением некоторых воинских подразделений Беларуси в полную боевую готовность премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис выражает надежду, что баланс сил в регионе не допустит "безумную катастрофу".



"Неадекватные лица всегда вызывают беспокойство. Но я считаю, что это равновесие сил, баланс, в конце концов, та же позиция России - не хочется верить, что все это позволит произойти безумной катастрофе", - сказал премьер журналистам во вторник в Вильнюсе.



На фоне непрекращающихся в Беларуси массовых протестов и усилий Минска по их подавлению премьер говорит, что Литва может ожидать и других провокаций со стороны соседнего государства.



"Нам нужно только спокойствие и быть готовыми к всяческим провокациям (...) Нам следует быть готовыми и мы готовы обеспечить безопасность своей страны, но на такие провокации нам реагировать не следует", - сказал С. Сквернялис. В связи с приведением некоторых воинских подразделений Беларуси в полную боевую готовность премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис выражает надежду, что баланс сил в регионе не допустит "безумную катастрофу"."Неадекватные лица всегда вызывают беспокойство. Но я считаю, что это равновесие сил, баланс, в конце концов, та же позиция России - не хочется верить, что все это позволит произойти безумной катастрофе", - сказал премьер журналистам во вторник в Вильнюсе.На фоне непрекращающихся в Беларуси массовых протестов и усилий Минска по их подавлению премьер говорит, что Литва может ожидать и других провокаций со стороны соседнего государства."Нам нужно только спокойствие и быть готовыми к всяческим провокациям (...) Нам следует быть готовыми и мы готовы обеспечить безопасность своей страны, но на такие провокации нам реагировать не следует", - сказал С. Сквернялис. По его словам, риторика президента Александра Лукашенко напоминает "отчаянные попытки найти врага, воспользоваться возможностью запугать белорусов".



"Но это полный абсурд. Литва никогда не представляла угрозу ни для кого из соседей, ни Литва, ни альянс НАТО. Думаю, нам не следует паниковать, угрозы нет: у нас сегодня есть своя армия, свои оборонные структуры, которые могут обеспечить безопасность нашего государства. Давайте не забывать, что мы являемся и членом НАТО, так что давайте спокойно работать и спокойно жить у себя в стране. А жители Беларуси, я думаю, не успокоятся и будут до конца бороться за свободу и демократию в своей стране", - сказал премьер.



В Беларуси после официальной победы А. Лукашенко на выборах, которые Запад и оппозиция этой страны называют сфальсифицированными, продолжаются многотысячные протесты, они подавляются при помощи насилия, идут массовые задержания. Сообщается о грубом обращении с задержанными, подтверждено несколько смертей.



Евросоюз рассматривает возможность введения санкций для ответственных за насилие и фальсификацию выборов должностных лиц. Литва подготовила и национальные санкции - список лиц еще должна утвердить министр внутренних дел.



В воскресенье вечером, когда в Литве проходила акция в поддержку добивающих демократических перемен в своей стране белорусов "Путь свободы", было зафиксировано нарушение воздушного пространства Литвы белорусским вертолетом. В этой связи Беларуси была вручена нота протеста. В свою очередь, Беларусь вручила ноту Литве из-за того, что на ее территорию залетели воздушные шары "с антигосударственной символикой". BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: премьер, нато, МИД, Лукашенко, протесты, вмешательство География: Литва — статья прочитана 111 раз Комментарии