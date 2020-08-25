Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ 🔊 Воспроизвести



Болеющая коронавирусом глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко остается в тяжелом состоянии, сообщают



"Состояние Юлии Владимировны пока без изменений, остается тяжелым. Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19", – рассказала ТАСС ее пресс-секретарь Марина Сорока.



При этом она не уточнила, где именно проходит лечение украинский политик.



Между тем украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что у Тимошенко продолжает держаться высокая температура, и врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.



О болезни депутат украинской Верховной рады и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко стало известно 23 августа. Причем, заразились также ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин.



vesti.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, Тимошенко, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Украина — статья прочитана 181 раз Болеющая коронавирусом глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко остается в тяжелом состоянии, сообщают ВЕСТИ "Состояние Юлии Владимировны пока без изменений, остается тяжелым. Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19", – рассказала ТАСС ее пресс-секретарь Марина Сорока.При этом она не уточнила, где именно проходит лечение украинский политик.Между тем украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что у Тимошенко продолжает держаться высокая температура, и врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.О болезни депутат украинской Верховной рады и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко стало известно 23 августа. Причем, заразились также ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин. Комментарии