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Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ



Болеющая коронавирусом глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко остается в тяжелом состоянии, сообщают ВЕСТИ.

"Состояние Юлии Владимировны пока без изменений, остается тяжелым. Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19", – рассказала ТАСС ее пресс-секретарь Марина Сорока.

При этом она не уточнила, где именно проходит лечение украинский политик.

Между тем украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что у Тимошенко продолжает держаться высокая температура, и врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

О болезни депутат украинской Верховной рады и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко стало известно 23 августа. Причем, заразились также ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин.

vesti.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, Тимошенко, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Украина
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добавлена сегодня, 25 августа, 18:00

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