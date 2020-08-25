Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Болеющая коронавирусом глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко остается в тяжелом состоянии, сообщают ВЕСТИ.
"Состояние Юлии Владимировны пока без изменений, остается тяжелым. Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19", – рассказала ТАСС ее пресс-секретарь Марина Сорока.
При этом она не уточнила, где именно проходит лечение украинский политик.
Между тем украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что у Тимошенко продолжает держаться высокая температура, и врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
О болезни депутат украинской Верховной рады и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко стало известно 23 августа. Причем, заразились также ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин.
vesti.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
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