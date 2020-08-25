В Литву приехали 20 белорусов, воспользовавшихся гуманитарным исключением 🔊 Воспроизвести



В Литву на сегодняшний день приехало 20 белорусов, воспользовавшихся принятым правительством Литвы гуманитарным исключением.



Об этом во вторник информировало BNS МВД. Министерство сообщило, что разрешение на въезд предоставлено в общей сложности 34 белорусам, но не все они приехали.



Министр ВД Рита Тамашунене ранее в августе говорила, что Литва готова обеспечить приезжащим жилье, охрану и соблюдение требований в связи с угрозой коронавируса.



Сразу после выборов президента Беларуси в Литву приехала и бывшая кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Ей предоставлена охрана.



Кабмин в середине августа утвердил исключение для белорусов, чтобы они могли приехать в Литву с особыми гуманитарными целями в связи с тем, что после выборов белорусский режим стал жестоко подавлять мирные протесты. В Литву на сегодняшний день приехало 20 белорусов, воспользовавшихся принятым правительством Литвы гуманитарным исключением.Об этом во вторник информировало BNS МВД. Министерство сообщило, что разрешение на въезд предоставлено в общей сложности 34 белорусам, но не все они приехали.Министр ВД Рита Тамашунене ранее в августе говорила, что Литва готова обеспечить приезжащим жилье, охрану и соблюдение требований в связи с угрозой коронавируса.Сразу после выборов президента Беларуси в Литву приехала и бывшая кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Ей предоставлена охрана.Кабмин в середине августа утвердил исключение для белорусов, чтобы они могли приехать в Литву с особыми гуманитарными целями в связи с тем, что после выборов белорусский режим стал жестоко подавлять мирные протесты. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: оппозиция, Лукашенко, протесты География: Литва — статья прочитана 100 раз Комментарии