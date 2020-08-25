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В Литву приехали 20 белорусов, воспользовавшихся гуманитарным исключением
В Литву на сегодняшний день приехало 20 белорусов, воспользовавшихся принятым правительством Литвы гуманитарным исключением.
Об этом во вторник информировало BNS МВД. Министерство сообщило, что разрешение на въезд предоставлено в общей сложности 34 белорусам, но не все они приехали.
Министр ВД Рита Тамашунене ранее в августе говорила, что Литва готова обеспечить приезжащим жилье, охрану и соблюдение требований в связи с угрозой коронавируса.
Сразу после выборов президента Беларуси в Литву приехала и бывшая кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Ей предоставлена охрана.
Кабмин в середине августа утвердил исключение для белорусов, чтобы они могли приехать в Литву с особыми гуманитарными целями в связи с тем, что после выборов белорусский режим стал жестоко подавлять мирные протесты.
География: Литва
Комментарии
Екатерина
25 августа, 15:26
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Странные гуманитарные исключения? А какие сатанинские жесты показывает одно из существ?
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