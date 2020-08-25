С.Тихановская из Вильнюса представителям ЕП: мы не меньшинство, теперь мы - большинство 🔊 Воспроизвести



Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что требующие свободных выборов в Беларуси протестующие больше не являются оппозицией, это - большинство, а в стране происходит мирная демократическая революция.



"Беларусь проснулась. Мы уже не являемся оппозицией, теперь мы - большинство, происходит мирная революция", - заявила национальный лидер Беларуси во вторник членам Комитета по иностранным делам Европарламента.



"Эта революция не является геополитической, прорусской, антирусской, она также не является антиевропейской или проевропейской, это - демократическая революция", - добавила она.



Находящаяся в Вильнюсе С. Тихановская повторила, что белорусы требуют свободных и честных выборов. Именно этого требуют выходящие на улицы протестующие. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что требующие свободных выборов в Беларуси протестующие больше не являются оппозицией, это - большинство, а в стране происходит мирная демократическая революция."Беларусь проснулась. Мы уже не являемся оппозицией, теперь мы - большинство, происходит мирная революция", - заявила национальный лидер Беларуси во вторник членам Комитета по иностранным делам Европарламента."Эта революция не является геополитической, прорусской, антирусской, она также не является антиевропейской или проевропейской, это - демократическая революция", - добавила она.Находящаяся в Вильнюсе С. Тихановская повторила, что белорусы требуют свободных и честных выборов. Именно этого требуют выходящие на улицы протестующие. Она также повторила просьбу уважать свободу белорусов самим принимать решения.



"Я прошу все страны мира уважать фундаментальное право народа на принятие решений. Прошу все страны мира уважать суверенитет Беларуси. Прошу все страны мира уважать территориальную целостность Беларуси", - заявила С. Тихановская.



По ее словам, цели - свободных и честных выборов - можно достичь путем диалога.



"Хочу заявить, что мы готовы к диалогу с властями. Мы готовы назначить переговорщиков и надеемся обсудить посредничество международных организаций для облегчения этого диалога", - сказала С. Тихановская.



Она добавила, что сейчас на созданный с целью диалога Координационный совет режим отреагировал угрозами и запугиваниями в адрес всех его членов, включая и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.



"Запугивания на нас не подействуют, мы не успокоимся. Мы требуем уважать наши фундаментальные права, требуем освободить политзаключенных и прекратить насилие со стороны властей", - сказала национальный лидер Беларуси.



С. Тихановская приехала в Литву после того, как заявила, что не признает победу на выборах 9 августа авторитарного президента Александра Лукашенко.



Последние две недели в Беларуси проходят массовые демонстрации против фальсификации результатов выборов и насилия со стороны властей, их участники требуют, чтобы А. Лукашенко ушел в отставку.



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Список представителей белорусского режима, в отношении которых намечается ввести санкции, все еще пополняется, говорит литовский министр внутренних дел Рита Тамашунене.



"Список сейчас пополняется, согласуется. Когда будет представлен окончательный вариант, он будет подписан", - сказала BNS во вторник Р. Тамашунене.



На прошлой неделе список из 32 лиц, в который вошли и президент Александр Лукашенко, и главы силовых структур, был передан на утверждение МВД.



Литовские санкции предполагают запрет на въезд в Литву для этих лиц.



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В Литву на сегодняшний день приехало 20 белорусов, воспользовавшихся принятым правительством Литвы гуманитарным исключением.



Об этом во вторник информировало BNS МВД. Министерство сообщило, что разрешение на въезд предоставлено в общей сложности 34 белорусам, но не все они приехали.



Министр ВД Рита Тамашунене ранее в августе говорила, что Литва готова обеспечить приезжащим жилье, охрану и соблюдение требований в связи с угрозой коронавируса.



Сразу после выборов президента Беларуси в Литву приехала и бывшая кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Ей предоставлена охрана.



Кабмин в середине августа утвердил исключение для белорусов, чтобы они могли приехать в Литву с особыми гуманитарными целями в связи с тем, что после выборов белорусский режим стал жестоко подавлять мирные протесты. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Европарламент, обращение, Тихановская География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии