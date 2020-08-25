В. Адамкусу вручена награда президента Польши Л. Качиньского 🔊 Воспроизвести Архивное фото встречи Адамкуса и Качинского в 2010 году



Экспрезиденту Литвы Валдасу Адамкусу во вторник в Вильнюсе вручена награда Прометея, учрежденная в память о погибшем экспрезиденте Польши Лехе Качиньском.



Награду за дипломатическую деятельность в целях интеграции стран региона Валдасу Адамкусу вручила соратница Л. Качиньского, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга.



В поздравительном слове А. Фотыга выразила надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества на благо обеих стран.



В. Адамкус заявил, что рад и взволнован, выразил благодарность за высокую оценку и внимание к его деятельности. Также он добавил, что литовцы и поляки вновь встречаются, как в старые добрые времена, для общих дел, создания общего будущего Европы и мира. Экспрезиденту Литвы Валдасу Адамкусу во вторник в Вильнюсе вручена награда Прометея, учрежденная в память о погибшем экспрезиденте Польши Лехе Качиньском.Награду за дипломатическую деятельность в целях интеграции стран региона Валдасу Адамкусу вручила соратница Л. Качиньского, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга.В поздравительном слове А. Фотыга выразила надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества на благо обеих стран.В. Адамкус заявил, что рад и взволнован, выразил благодарность за высокую оценку и внимание к его деятельности. Также он добавил, что литовцы и поляки вновь встречаются, как в старые добрые времена, для общих дел, создания общего будущего Европы и мира. А. Адамкус сказал, что всегда приятно встретиться с друзьями, с единомышленниками, одним из которых был Л. Качиньский. Также добавил, что Л. Качиньский был великим политиком с четким видением объединения региона "от моря до моря", превращения его в культурный и экономический центр Европы.



"Мне повезло, по воле Бога и судьбы, я получил большой подарок - дружбу с этим человеком. Президент Л. Качиньский был моим близким товарищем и соратником, с которым мы плечо к плечу боролись за свободу и суверенитет Европы. (...) Его единственной целью было вернуть Европе чувство собственной ценности и убеждение, что ценность и величие Европы не в деньгах, не в технологиях, а в первую очередь - в ценностях. В борьбе за эти ценности он и сложил голову, он вписал в историю и себя, и Польшу. Таких лидеров, таких личностей сегодня очень не хватает не только мне, но и всей Европе, всему миру", - сказал экспрезидент.



В. Адамкус: соединение экономик в единую сеть идет слишком медленно



В своей речи В. Адамкус выразил сожаление, что общие энергетические и инфраструктурные проекты, основы которых были заложены 20 лет тому назад, еще не завершены.



"У меня есть надежда, что в недалеком будущем будут проложены новые, современные автомобильные и железные дороги, что наши страны соединят энергосети, трубопроводы, телекоммуникации. Прошло 20 лет, а эти соединения еще не завершены", - подчеркнул он.



Экспрезидент сказал, что у него есть две просьбы - как можно скорее завершить упомянутые проекты и не забывать о программе Восточного партнерства.



"Моя первая просьба - нельзя ли двигаться несколько быстрее, могу ли я надеяться, что своими глазами увижу автомагистраль между Вильнюсом и Варшавой, а энергосистемы стран Балтии - полностью интегрированными в европейские сети? Понимаю, что существуют планы, проекты, конкурсы, модели финансирования. На их согласование мы потратили столько времени и энергии, что в конце пути чувствуем не радость, не желание завершить наконец-то последний этап, а сильную усталость. Я призываю не сдаваться", - добавил он.



"Вторая просьба - не забывать своих восточных соседей, как не забывал о них и поднимал вопросы на уровне ЕС экспрезидент Качиньский. Всё более углубляющееся социальное и экономическое размежевание в регионе, можно сказать, и политическое, ценностное размежевание, становится очень опасным", - предупредил В. Адамкус.



В. Адамкус, говоря о событиях в Беларуси, отметил, что рядом с границей ЕС поднялся не только "монстр БелАЭС, но и новая стена социально-экономического раскола, сопровождаемая открытым авторитаризмом".



В. Адамкус считает, что это смертельная опасность для других стран: "Долго и много говорим об этом, но ни Россия, ни Беларусь не меняются на протяжении десятилетий. Это не меньшая опасность для нас, чем БелАЭС. Поэтому я надеюсь, что в развитии инициативы Трех морей мы увидим место и для наших восточных соседей - Украины, Молдовы, Грузии. Не сомневаюсь, место там найдется и для демократической Беларуси".



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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что совместные инфраструктурные проекты Литвы и Польши реализуются вполне успешно. Так он отреагировал на высказывание экс-президента Валдаса Адамкума о том, что проекты перемычек между странами проводятся в жизнь слишком медленно.



"Да, мы выступили с инициативой также ускорить проект синхронизации (синхронизации энергосетей Балтийских стран с сетями Европы – BNS), и здесь, возможно, за исключением определенных вопросов, связанных с отказом от покупки электроэнергии, Rail Baltica, Via Baltica и другие проекты, как со стороны Польши, так и в масштабе Балтийских государств реализуются вполне успешно", - сказал Г. Науседа журналистам после церемонии вручения В. Адамкусу награды "Прометей", учрежденной в честь погибшего президента Польши Леха Качиньского.



"И я надеюсь, что и я в конце своего срока полномочий, и президент В. Адамкус обязательно увидим окончание реализации этих проектов", - добавил он.



На церемонии В. Адамкус выразил сожаление, что после того, как 20 лет назад был заложен фундамент для совместных проектов в областях инфраструктуры и энергетики, они пока не завершены.



"У меня есть надежда, что уже в недалеком будущем будут проложены новые, соответствующие современным стандартам скоростные шоссе и железнодорожные линии, что наши страны будут соединены энергетическими сетями, трубопроводами, современными телекоммуникационными сетями. Прошло 20 лет, но эти перемычки еще не закончены", - подчеркнул он.



По мнению В. Адамкуса, в слишком медленном осуществлении стратегических проектов виновата "бюрократическая негибкость".



"Я надеюсь, что мы (...) завершим то, что необходимо этому региону", - сказал экс-президент. BNS Категории: политика, общество, в Европе, история Ключевые слова: награждение, Адамкус, орден, Качинский География: Литва — статья прочитана 48 раз Комментарии