В. Адамкусу вручена награда президента Польши Л. Качиньского

Экспрезиденту Литвы Валдасу Адамкусу во вторник в Вильнюсе вручена награда Прометея, учрежденная в память о погибшем экспрезиденте Польши Лехе Качиньском.
Награду за дипломатическую деятельность в целях интеграции стран региона Валдасу Адамкусу вручила соратница Л. Качиньского, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга.
В поздравительном слове А. Фотыга выразила надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества на благо обеих стран.
В. Адамкус заявил, что рад и взволнован, выразил благодарность за высокую оценку и внимание к его деятельности. Также он добавил, что литовцы и поляки вновь встречаются, как в старые добрые времена, для общих дел, создания общего будущего Европы и мира.
А. Адамкус сказал, что всегда приятно встретиться с друзьями, с единомышленниками, одним из которых был Л. Качиньский. Также добавил, что Л. Качиньский был великим политиком с четким видением объединения региона "от моря до моря", превращения его в культурный и экономический центр Европы.
"Мне повезло, по воле Бога и судьбы, я получил большой подарок - дружбу с этим человеком. Президент Л. Качиньский был моим близким товарищем и соратником, с которым мы плечо к плечу боролись за свободу и суверенитет Европы. (...) Его единственной целью было вернуть Европе чувство собственной ценности и убеждение, что ценность и величие Европы не в деньгах, не в технологиях, а в первую очередь - в ценностях. В борьбе за эти ценности он и сложил голову, он вписал в историю и себя, и Польшу. Таких лидеров, таких личностей сегодня очень не хватает не только мне, но и всей Европе, всему миру", - сказал экспрезидент.
В. Адамкус: соединение экономик в единую сеть идет слишком медленно
В своей речи В. Адамкус выразил сожаление, что общие энергетические и инфраструктурные проекты, основы которых были заложены 20 лет тому назад, еще не завершены.
"У меня есть надежда, что в недалеком будущем будут проложены новые, современные автомобильные и железные дороги, что наши страны соединят энергосети, трубопроводы, телекоммуникации. Прошло 20 лет, а эти соединения еще не завершены", - подчеркнул он.
Экспрезидент сказал, что у него есть две просьбы - как можно скорее завершить упомянутые проекты и не забывать о программе Восточного партнерства.
"Моя первая просьба - нельзя ли двигаться несколько быстрее, могу ли я надеяться, что своими глазами увижу автомагистраль между Вильнюсом и Варшавой, а энергосистемы стран Балтии - полностью интегрированными в европейские сети? Понимаю, что существуют планы, проекты, конкурсы, модели финансирования. На их согласование мы потратили столько времени и энергии, что в конце пути чувствуем не радость, не желание завершить наконец-то последний этап, а сильную усталость. Я призываю не сдаваться", - добавил он.
"Вторая просьба - не забывать своих восточных соседей, как не забывал о них и поднимал вопросы на уровне ЕС экспрезидент Качиньский. Всё более углубляющееся социальное и экономическое размежевание в регионе, можно сказать, и политическое, ценностное размежевание, становится очень опасным", - предупредил В. Адамкус.
В. Адамкус, говоря о событиях в Беларуси, отметил, что рядом с границей ЕС поднялся не только "монстр БелАЭС, но и новая стена социально-экономического раскола, сопровождаемая открытым авторитаризмом".
В. Адамкус считает, что это смертельная опасность для других стран: "Долго и много говорим об этом, но ни Россия, ни Беларусь не меняются на протяжении десятилетий. Это не меньшая опасность для нас, чем БелАЭС. Поэтому я надеюсь, что в развитии инициативы Трех морей мы увидим место и для наших восточных соседей - Украины, Молдовы, Грузии. Не сомневаюсь, место там найдется и для демократической Беларуси".
* * *
Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что совместные инфраструктурные проекты Литвы и Польши реализуются вполне успешно. Так он отреагировал на высказывание экс-президента Валдаса Адамкума о том, что проекты перемычек между странами проводятся в жизнь слишком медленно.
"Да, мы выступили с инициативой также ускорить проект синхронизации (синхронизации энергосетей Балтийских стран с сетями Европы – BNS), и здесь, возможно, за исключением определенных вопросов, связанных с отказом от покупки электроэнергии, Rail Baltica, Via Baltica и другие проекты, как со стороны Польши, так и в масштабе Балтийских государств реализуются вполне успешно", - сказал Г. Науседа журналистам после церемонии вручения В. Адамкусу награды "Прометей", учрежденной в честь погибшего президента Польши Леха Качиньского.
"И я надеюсь, что и я в конце своего срока полномочий, и президент В. Адамкус обязательно увидим окончание реализации этих проектов", - добавил он.
На церемонии В. Адамкус выразил сожаление, что после того, как 20 лет назад был заложен фундамент для совместных проектов в областях инфраструктуры и энергетики, они пока не завершены.
"У меня есть надежда, что уже в недалеком будущем будут проложены новые, соответствующие современным стандартам скоростные шоссе и железнодорожные линии, что наши страны будут соединены энергетическими сетями, трубопроводами, современными телекоммуникационными сетями. Прошло 20 лет, но эти перемычки еще не закончены", - подчеркнул он.
По мнению В. Адамкуса, в слишком медленном осуществлении стратегических проектов виновата "бюрократическая негибкость".
"Я надеюсь, что мы (...) завершим то, что необходимо этому региону", - сказал экс-президент.
"Мне повезло, по воле Бога и судьбы, я получил большой подарок - дружбу с этим человеком. Президент Л. Качиньский был моим близким товарищем и соратником, с которым мы плечо к плечу боролись за свободу и суверенитет Европы. (...) Его единственной целью было вернуть Европе чувство собственной ценности и убеждение, что ценность и величие Европы не в деньгах, не в технологиях, а в первую очередь - в ценностях. В борьбе за эти ценности он и сложил голову, он вписал в историю и себя, и Польшу. Таких лидеров, таких личностей сегодня очень не хватает не только мне, но и всей Европе, всему миру", - сказал экспрезидент.
В. Адамкус: соединение экономик в единую сеть идет слишком медленно
В своей речи В. Адамкус выразил сожаление, что общие энергетические и инфраструктурные проекты, основы которых были заложены 20 лет тому назад, еще не завершены.
"У меня есть надежда, что в недалеком будущем будут проложены новые, современные автомобильные и железные дороги, что наши страны соединят энергосети, трубопроводы, телекоммуникации. Прошло 20 лет, а эти соединения еще не завершены", - подчеркнул он.
Экспрезидент сказал, что у него есть две просьбы - как можно скорее завершить упомянутые проекты и не забывать о программе Восточного партнерства.
"Моя первая просьба - нельзя ли двигаться несколько быстрее, могу ли я надеяться, что своими глазами увижу автомагистраль между Вильнюсом и Варшавой, а энергосистемы стран Балтии - полностью интегрированными в европейские сети? Понимаю, что существуют планы, проекты, конкурсы, модели финансирования. На их согласование мы потратили столько времени и энергии, что в конце пути чувствуем не радость, не желание завершить наконец-то последний этап, а сильную усталость. Я призываю не сдаваться", - добавил он.
"Вторая просьба - не забывать своих восточных соседей, как не забывал о них и поднимал вопросы на уровне ЕС экспрезидент Качиньский. Всё более углубляющееся социальное и экономическое размежевание в регионе, можно сказать, и политическое, ценностное размежевание, становится очень опасным", - предупредил В. Адамкус.
В. Адамкус, говоря о событиях в Беларуси, отметил, что рядом с границей ЕС поднялся не только "монстр БелАЭС, но и новая стена социально-экономического раскола, сопровождаемая открытым авторитаризмом".
В. Адамкус считает, что это смертельная опасность для других стран: "Долго и много говорим об этом, но ни Россия, ни Беларусь не меняются на протяжении десятилетий. Это не меньшая опасность для нас, чем БелАЭС. Поэтому я надеюсь, что в развитии инициативы Трех морей мы увидим место и для наших восточных соседей - Украины, Молдовы, Грузии. Не сомневаюсь, место там найдется и для демократической Беларуси".
* * *
Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что совместные инфраструктурные проекты Литвы и Польши реализуются вполне успешно. Так он отреагировал на высказывание экс-президента Валдаса Адамкума о том, что проекты перемычек между странами проводятся в жизнь слишком медленно.
"Да, мы выступили с инициативой также ускорить проект синхронизации (синхронизации энергосетей Балтийских стран с сетями Европы – BNS), и здесь, возможно, за исключением определенных вопросов, связанных с отказом от покупки электроэнергии, Rail Baltica, Via Baltica и другие проекты, как со стороны Польши, так и в масштабе Балтийских государств реализуются вполне успешно", - сказал Г. Науседа журналистам после церемонии вручения В. Адамкусу награды "Прометей", учрежденной в честь погибшего президента Польши Леха Качиньского.
"И я надеюсь, что и я в конце своего срока полномочий, и президент В. Адамкус обязательно увидим окончание реализации этих проектов", - добавил он.
На церемонии В. Адамкус выразил сожаление, что после того, как 20 лет назад был заложен фундамент для совместных проектов в областях инфраструктуры и энергетики, они пока не завершены.
"У меня есть надежда, что уже в недалеком будущем будут проложены новые, соответствующие современным стандартам скоростные шоссе и железнодорожные линии, что наши страны будут соединены энергетическими сетями, трубопроводами, современными телекоммуникационными сетями. Прошло 20 лет, но эти перемычки еще не закончены", - подчеркнул он.
По мнению В. Адамкуса, в слишком медленном осуществлении стратегических проектов виновата "бюрократическая негибкость".
"Я надеюсь, что мы (...) завершим то, что необходимо этому региону", - сказал экс-президент.