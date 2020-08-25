«Событие исторического масштаба». Что стоит за заявлением Эрдогана о крупном месторождении газа в Черном море? 🔊 Воспроизвести Фото: Zuma\TASS



По словам турецкого лидера, оно может покрыть все потребности в газе и даже сделать страну экспортером этого топлива. Есть ли почва под такими смелыми планами?



«Событие исторического масштаба», — заявил в телеобращении к нации президент Реджеп Эрдоган. Так он назвал открытие самого крупного за всю историю Турции газового месторождения. Газ, по словам турецкого лидера, нашли в Черном море в скважине «Туна-1» недалеко от границы с Болгарией и Румынией, сообщает



Геологоразведывательное судно «Фатих» работало там с июня, пока пару дней назад не обнаружило новое месторождение. Запасы газа там оцениваются в 320 млрд кубометров. При том что ежегодное потребление Турции составляет 40 млрд. То есть запасов в теории могло бы хватить на восемь лет. Обеспечим не только себя, но и другие страны, станем экспортерами, уверен Эрдоган. «Всевышний открыл для нас дверь к невиданному богатству», — сказал он в телеобращении. «Событие исторического масштаба», — заявил в телеобращении к нации президент Реджеп Эрдоган. Так он назвал открытие самого крупного за всю историю Турции газового месторождения. Газ, по словам турецкого лидера, нашли в Черном море в скважине «Туна-1» недалеко от границы с Болгарией и Румынией, сообщает BFM Геологоразведывательное судно «Фатих» работало там с июня, пока пару дней назад не обнаружило новое месторождение. Запасы газа там оцениваются в 320 млрд кубометров. При том что ежегодное потребление Турции составляет 40 млрд. То есть запасов в теории могло бы хватить на восемь лет. Обеспечим не только себя, но и другие страны, станем экспортерами, уверен Эрдоган. «Всевышний открыл для нас дверь к невиданному богатству», — сказал он в телеобращении. Эксперты, впрочем, менее оптимистичны. Во-первых, никто в Черном море большие объемы газа не добывает, а во-вторых, оценка запасов на то и оценка, чтобы быть приблизительной. Как это обычно бывает при открытии месторождений: прогнозируют большие объемы, а на самом деле хорошо, если вообще скважина откроется и будет хотя бы минимально рентабельной. Комментирует ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.



Игорь Юшков



ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности



«В Черном море больших запасов, прямо огромных, никто у себя не находил. Добычу ведет Румыния, Украина, Россия на шельфе Крыма, но тем не менее это по несколько миллиардов кубометров максимум, никто десятками миллиардов кубов не добывает. Поэтому одно это месторождение, которое Турция открыла, не сможет обеспечить Турции абсолютно все ее потребности. Все равно импорт останется. Настораживает, что именно политики об этом заявляют, а не коммерческие компании, — все-таки надо дождаться подтверждения аудиторскими компаниями этих запасов. Даже соседи Турции — Греция, Кипр — они в Средиземном море тоже говорили, раз у них есть шельф, значит, там точно большие запасы. И в итоге только Израиль начал добывать на месторождении Левиафан. А в Черном море Турции, вполне возможно, придется снижать эти прогнозные запасы газа».



Сейчас у Турции нет собственного газа. Его она получает из-за границы. Ранее самым крупным поставщиком была Россия. Но в этом году турки решили, что российский газ слишком дорогой, и основной объем топлива поставляют Азербайджан, Катар и США.



Свои планы у Турции есть и на Средиземное море, где сейчас на шельфе Кипра работает сейсмологическое судно Oruc Reis, которое тоже ищет газ. При этом соседи — Греция и Кипр — считают эту акваторию своей. Но турецкая экспедиция уже несколько месяцев находится там в сопровождении своих нескольких боевых кораблей. И если найдут газ, то остается открытым вопрос, а кто будет его добывать. Чья скважина?



Для Эрдогана сейчас главное просто заявить: вот открыто новое месторождение — неважно где, в Черном или Средиземном море. Ведь газовые запасы — это шанс для Турции выйти из экономического кризиса, а президенту и остаться в своем кресле, проведя досрочные выборы, пока есть поддержка народа. Об этом говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.



Александр Фролов



заместитель генерального директора Института национальной энергетики



«Чтобы Эрдогану дальше оставаться у руля власти Турции, он мог бы использовать такое заявление, чтобы, скажем, действительно объявить в стране досрочные президентские выборы. Такое уже бывало в истории Турции не раз, и до Эрдогана, когда, потом, правда, приходили военные к власти, которые долго были у власти в Турции. Что касается Эрдогана, то это искушенный политик, на самом деле. И если у него такие идеи есть, то он мог бы действительно их реализовать».



На популярность Эрдогана должно работать и решение преобразовать бывшие византийские храмы в мечети. Выборы в Турции по плану должны пройти в 2023 году. Именно тогда Эрдоган обещает начать добычу газа. А если президентская кампания будет досрочной, то кто потом будет вспоминать предвыборные обещания. bfm.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: газ, Турция, Эрдоган, месторождение — статья прочитана 146 раз Комментарии