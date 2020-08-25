Грета Тунберг возвращается в школу 🔊 Воспроизвести



Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что возвращается к учебе в школе, сообщает



Она сообщила в Twitter, что годичный перерыв в учебе завершился.



«Это так здорово – наконец-то снова вернуться в школу!» – заявила она.



Напомним, шведка Тунберг получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. В августе 2019 года Тунберг отправилась в США. Выступление на нью-йоркском саммите ООН по климату сделало Тунберг мировой звездой.



Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что возвращается к учебе в школе, сообщает ВЗГЛЯД Она сообщила в Twitter, что годичный перерыв в учебе завершился.«Это так здорово – наконец-то снова вернуться в школу!» – заявила она.Напомним, шведка Тунберг получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. В августе 2019 года Тунберг отправилась в США. Выступление на нью-йоркском саммите ООН по климату сделало Тунберг мировой звездой. vz.ru Категории: образование, общество Ключевые слова: школа, Грета Тунберг, активистка — статья прочитана 173 раза Комментарии