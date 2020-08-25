Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Экономика Литвы в этом году сократится на 1,3%, а в 2021 и 2022 годах будет расти по 3% в год, прогнозирует банк SEB bankas. В начале июля SEB ожидал спада на 6,7% в этом году.



По оценкам экономистов банка, показатель снижения экономики в третьем квартале и далее будет одним из лучших по ЕС, однако самое большое беспокойство вызывает последний квартал.



"По нашим прогнозам, в этому году согласно основному сценарию экономика Литвы упадет на 1,3%, а в 2021 и 2022 годах будет расти на 3% в год. В таком случае экономика достигнет уровня, который был до пандемии, в середине 2021 года. В начале июля, когда мы последний раз обновляли прогнозы ВВП, мы ожидали 6,7-процентного спада экономики в этом году", - сообщил экономист банка SEB bankas Тадас Повилаускас. Экономика Литвы в этом году сократится на 1,3%, а в 2021 и 2022 годах будет расти по 3% в год, прогнозирует банк SEB bankas. В начале июля SEB ожидал спада на 6,7% в этом году.По оценкам экономистов банка, показатель снижения экономики в третьем квартале и далее будет одним из лучших по ЕС, однако самое большое беспокойство вызывает последний квартал."По нашим прогнозам, в этому году согласно основному сценарию экономика Литвы упадет на 1,3%, а в 2021 и 2022 годах будет расти на 3% в год. В таком случае экономика достигнет уровня, который был до пандемии, в середине 2021 года. В начале июля, когда мы последний раз обновляли прогнозы ВВП, мы ожидали 6,7-процентного спада экономики в этом году", - сообщил экономист банка SEB bankas Тадас Повилаускас. Прогнозы экономистов банка SEB bankas во вторник появились в обзоре мировой экономики Nordic Outlook в Стокгольме.



По мнению Т. Повилаускаса, новейшие данные показывают, что годовой ВВП Литвы в третьем квартале, как и во втором (ВВП упал на 3,8%), должен быть одним из лучших в ЕС.



Опасения у экономиста вызывает последний квартал, когда даже без строгих весенних ограничений потребление может снизиться.



Согласно прогнозу банка SEB bankas, безработица в среднем увеличится с 6,3 до 8,5%, а в 2021 и 2022 годах - соответственно на 8,1 и 7,5%.



Средняя инфляция в этом году будет 1,2% - ранее прогнозировалась инфляция 0,8%. В следующем году инфляция будет расти до 2,2% из-за повышающихся цен на энергоресурсы.



Дефицит госсектора в этом году вырастет до 6,8%, а в следующем должен снижаться до 2,7% от ВВП.



Банк SEB bankas несколько снизил прогноз ВВП по еврозоне - экономисты полагают, что экономика еврозоны в этом году сократится на 8,8%, а в следующем году - вырастет на 6,6%.



* * *



Несмотря на коронавирусный кризис, из-за которого Литва три месяца жила в условиях карантина, экономика страны в этом году сократиться всего на 1,7% - это гораздо ниже прогнозов, которые делались в разгар кризиса, заявили экономисты банка Swedbank.



Прогнозируемый в последнем экономическом обзоре от банка Swedbank спад экономики гораздо ниже, чем был в майских прогнозах - тогда экономисты банка полагали, что в этом году экономика Литвы сократится на 6.5%.



Банк Swedbank также прогнозирует, что затем последуют два года быстрого роста - в 2021 году валовый внутренний продукт Литвы будет расти на 4,9%, а в 2022 году - на 3,4%.



По мнению главного экономиста банка Swedbank Нериюса Мачюлиса, Литва смогла избежать негативного экономического шока, который испытали другие страны еврозоны, поэтому экономика Литвы сократится меньше, чем экономики других стран.



Он также добавил, что экономика Литвы перенесла кризис лучше других из-за лучших стартовых позиций.



"Экономика Литвы не была перегрета, не было пузыря в секторе недвижимости, госдолг небольшой, иностранная торговля избыточная. Не было таких дисбалансов, как в 2008-2009 годах, не было неравномерного развития, которое бы требовало, чтобы экономика Литвы вернулась на путь равномерного развития", - подчеркнул он.



Н. Мачюлис также отметил, что смягчить спад экономики как в Литве, так и в странах еврозоны помогла проводимая политика фискального стимула.



Экономист добавил, что современной истории такой невиданный масштаб увеличения расходов правительства неизвестен. Пример еврозоны - (правительства - BNS) выделили около 10% от ВВП для стимулирования экономики и в большинстве случаев это полностью компенсировало потери.



Н. Мачюлис считает, что при вливании в экономику такого количества денег важно направлять их на решения, которые создавали бы долговременный баланс в экономике. В качестве примера можно впомнить инвестиции ЕС в решения, которые снижают эмиссию CO2 и стимулируют формирование "зеленой" экономики.



Банк Swedbank также прогнозирует, что затем последуют два года быстрого роста - в 2021 году валовый внутренний продукт Литвы будет расти на 4,9%, а в 2022 году - на 3,4%.



* * *



Во вторник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз с газом российской компании "Новатэк" - это 46-ий такой груз в этом году.



По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно Coral Favia пришло из Высоцка, где расположен завод СПГ компании "Новатэк". В четверг судно пришвартовалось к плавучему хранилищу СПГ Independence.



В графике оператора терминала Klaipedos nafta указано, что газовоз везет 10 тыс. кубометров СПГ.



* * *



На находящуюуся в управлении оператора терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) и нефтетерминала Klaipedos nafta газораспределительную станцию в среду придет второй груз газа, предназначенный для польской нефтегазовой компании PGNiG, которая весной стала основным клиентом станции.



Государственная компания Klaipedos nafta указывает, что примерно 3,2 тыс. тонн кубометров СПГ доставит судно бункеровки СПГ Coralius, которое придет в Клайпедский порт впервые.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Coralius идет из шведского порта Мальме, куда оно пришло из Норвегии.



"Менее чем за пять месяцев у нас будет принято два груза СПГ и отправлено с распределительной станции более 100 автоцистерн с СПГ. Это более 1800 тонн СПГ или более 27 тыс. мегаватт-часов", - сказал для пресс-релиза председатель правления PGNiG Ежи Квециньский.



Гендиректор Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис отмечает, что нынешний год для газораспределительной станции - прорывной.



Газораспределительная станция - это наземный терминал СПГ. Она предназначена для принятия СПГ с малых газовозов, временного его хранения и отгрузки в автоцистерны или на суда.



PGNiG в апреле этого года стала главным клиентом газораспределительной станции, а договор стратегического партнерства на пять дет заключена в ноябре прошлого года. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии