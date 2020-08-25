Главная >> Новости >> экономика, общество >> Ситуация на рынке труда Литвы лучше, чем во многих странах Европы, заявил министр

Ситуация на рынке труда Литвы лучше, чем во многих странах Европы, заявил министр



Стабильно растущий уровень официальной безработицы в Литве достиг нового рекорда и составил 13,5%, это самый высокий уровень безработицы по сравнению с соседними странами.

В настоящее время в поисках работы находятся 232,4 тыс. человек, сообщает Служба занятости.

По словам руководителя службы Инги Балнаносене, на рост безработицы влияют зарегистрировавшиеся молодые люди, работавшие по патентам и уволенные работники.

Перед коронавирусным кризисом уровень безработицы в стране достигал 9,3%, а на 1 августа составил 12,8%.

В Польше уровень безработицы составил 6,1% (на 1 пункт ниже, чем год назад), в Латвии - 8,4% (в январе - 6,2%), в Эстонии - 7,8% (в январе - 5,1%).

* * *

Служба занятости объявили в этом году о рекордных показателях безработицы, министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис заявил, что число работающих людей после карантина продолжает расти, а ситуация на рынке труда Литвы гораздо лучше, чем во многих странах Европы.
17 августа уровень безработицы в Литве был 13,3 % - это самый высокий показатель в этом году.

"Сейчас принимаю на работу больше людей, чем увольняют, это положительные тенденции. Кроме того, заработная плата продолжала расти, даже и во время карантина. (...) Положение на рынке труда достаточно хорошее, и гораздо лучше, чем в большинстве стран Европы, и гораздо лучше, чем во время кризиса десять лет тому назад", - заявил радиостанции LRT radijas Л. Кукурайтис.

По словам министра, показатели безработицы растут не за счет работающих, а за счет тех, кто работал самостоятельно и теперь регистрируется как безработный, или тех безработных, которые до сих не регистрировались в Службе занятости. Министр отметил, что количество безработных растет и из-за пособия по поиску работы, которое равно 200 евро.

Количество работающих, добавил министр, быстро возвращается на предкарантинный уровень.

По решению правительства с июня неработающим и неполучающим пособия по безработице лицам выплачиваются пособия по поиску работы в размере 200 евро.
BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: безработица, уровень, Евростат
География: Литва
статья прочитана 118 раз
добавлена сегодня, 25 августа, 13:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка