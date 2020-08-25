Ситуация на рынке труда Литвы лучше, чем во многих странах Европы, заявил министр

Стабильно растущий уровень официальной безработицы в Литве достиг нового рекорда и составил 13,5%, это самый высокий уровень безработицы по сравнению с соседними странами.
В настоящее время в поисках работы находятся 232,4 тыс. человек, сообщает Служба занятости.
По словам руководителя службы Инги Балнаносене, на рост безработицы влияют зарегистрировавшиеся молодые люди, работавшие по патентам и уволенные работники.
Перед коронавирусным кризисом уровень безработицы в стране достигал 9,3%, а на 1 августа составил 12,8%.
В Польше уровень безработицы составил 6,1% (на 1 пункт ниже, чем год назад), в Латвии - 8,4% (в январе - 6,2%), в Эстонии - 7,8% (в январе - 5,1%).
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Служба занятости объявили в этом году о рекордных показателях безработицы, министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис заявил, что число работающих людей после карантина продолжает расти, а ситуация на рынке труда Литвы гораздо лучше, чем во многих странах Европы.
17 августа уровень безработицы в Литве был 13,3 % - это самый высокий показатель в этом году.
"Сейчас принимаю на работу больше людей, чем увольняют, это положительные тенденции. Кроме того, заработная плата продолжала расти, даже и во время карантина. (...) Положение на рынке труда достаточно хорошее, и гораздо лучше, чем в большинстве стран Европы, и гораздо лучше, чем во время кризиса десять лет тому назад", - заявил радиостанции LRT radijas Л. Кукурайтис.
По словам министра, показатели безработицы растут не за счет работающих, а за счет тех, кто работал самостоятельно и теперь регистрируется как безработный, или тех безработных, которые до сих не регистрировались в Службе занятости. Министр отметил, что количество безработных растет и из-за пособия по поиску работы, которое равно 200 евро.
Количество работающих, добавил министр, быстро возвращается на предкарантинный уровень.
По решению правительства с июня неработающим и неполучающим пособия по безработице лицам выплачиваются пособия по поиску работы в размере 200 евро.
"Сейчас принимаю на работу больше людей, чем увольняют, это положительные тенденции. Кроме того, заработная плата продолжала расти, даже и во время карантина. (...) Положение на рынке труда достаточно хорошее, и гораздо лучше, чем в большинстве стран Европы, и гораздо лучше, чем во время кризиса десять лет тому назад", - заявил радиостанции LRT radijas Л. Кукурайтис.
По словам министра, показатели безработицы растут не за счет работающих, а за счет тех, кто работал самостоятельно и теперь регистрируется как безработный, или тех безработных, которые до сих не регистрировались в Службе занятости. Министр отметил, что количество безработных растет и из-за пособия по поиску работы, которое равно 200 евро.
Количество работающих, добавил министр, быстро возвращается на предкарантинный уровень.
По решению правительства с июня неработающим и неполучающим пособия по безработице лицам выплачиваются пособия по поиску работы в размере 200 евро.