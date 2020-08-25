О коронавирусе в Литве сегодня, 25 августа /дополнено/ 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



За минувшие сутки в Литве подтвержден 21 новый случай коронавируса, общее число заражений выросло до 2694, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.



В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 811 человек, 1785 человек выздоровели.



В изоляции находится 3780 человек.



От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



Хотя ранее было объявлено, что из-за других причин умерли 15 заразившихся, Центр общественного здоровья во вторник уточнил это число. По заявлению Центра, ошибка появилась "по техническим причинам в процессе дополнения информации".



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 172 завозных случая Covid-19.



За минувшие сутки проверено 4557 проб на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 613 324. За минувшие сутки в Литве подтвержден 21 новый случай коронавируса, общее число заражений выросло до 2694, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 811 человек, 1785 человек выздоровели.В изоляции находится 3780 человек.От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.Хотя ранее было объявлено, что из-за других причин умерли 15 заразившихся, Центр общественного здоровья во вторник уточнил это число. По заявлению Центра, ошибка появилась "по техническим причинам в процессе дополнения информации".С 1 июня в Литве было зарегистрировано 172 завозных случая Covid-19.За минувшие сутки проверено 4557 проб на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 613 324.



Из-за отсутствия прикрывающих нос и рот защитных масок в понедельник 2 человека были оштрафованы.



Пресс-секретарь Департамента полиции Ревита Янавичюте во вторник информировала BNS, что протоколы составлены в Паневежисе и в Утяне.



В Паневежисе штраф составил половину минимального размера штрафа - человек был без маски в аптеке. В Утяне человек был без маски в кафе и был в состоянии опьянения - он оштрафован на 1 тыс. евро.



Из-за нарушения самоизоляции в понедельник оштрафованы четыре человека - один протокол составили в полиции, остальные - сотрудники Службы охраны госграницы.



Кодекс административных правонарушений предусматривает штраф за отсутствие маски от 500 до 1 500 евро для физических лиц.







Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что соседняя Латвия не планирует запретить въезд литовцам из-за роста заболеваемости коронавирусом в Литве.



"Они не собираются от нас никак закрываться и не пускать. Они, наверное, могут рекомендовать своим гражданам не ездить в Литву, но во всяком случае пока такого плана нас не пускать у них нет", - сказал А. Верига журналистам во вторник.



Эпидемиологическая ситуация в Латвии сейчас лучше, чем в двух других Балтийских странах.



Между тем в Литве число заболеваний коронавирусом каждый день составляет несколько десятков.



По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, показатель заболеваемости коронавирусом в Литве за последние 14 дней составляет 14,6 случая на 100 тыс. жителей, в Латвии - 2,3 случая, в Эстонии - 8,8 случая.



У Литвы, Латвии и Эстонии есть взаимная договоренность о свободном передвижении граждан этих стран.



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Значительного роста смертности из-за коронавируса и его последствий в Литве пока не наблюдается, говорит представитель Института гигиены.



"Ни мы, ни Департамент статистики не говорим, что имеет место значительный рост смертности", - сказала во вторник на встрече в оппозиционной фракции консерваторов глава Отдела наблюдения за смертностью и ее причиными Института гигиены Сандра Мекшрюнайте.



По ее словам, делать какие-то подробные выводы о причинах смертей и изменениях можно будет только в следующем году, когда данные будут проанализированы, в этом году такие выводы были бы неточными.



С. Мекшрюнайте подчеркнула, что если говорить о статистике смертей и их причинах, то некорректно было бы сравнивать данных за два года - нынешний и прошлый.



"Смерти нужно сравнивать со средними показателями за три-пять лет, чтобы делать выводы", - сказала специалист.



Она утверждает, что фиксируемые сейчас изменения смертности по сравнению с прошлым годом "очень похожи на естественные колебания".



Участвовавший в заседании фракции директор Центра изучения заразных заболеваний и СПИД Саулюс Чаплинскас сказал, что изучение смертности в 24-х странах Ервопы за последние четыре года показало рост смертности повсюду, и это напрямую или косвенно связано с COVID-19.



Консерватор Антанас Матулас говорит, что статистика показывает, что в этом году с распространением коронавируса возросла смертность населения.



"Если бы мы знали статистику хотя бы за несколько месяцев, мы, наверное, могли бы принять меры и скорректировать прием пациентов; все-таки из-за чего умирают - из-за того, что не могут попасть в больницы или своевременно не получают консультацию, экстренную помощь?(...) Вы говорите, давайте подождем следующего года, когда умрет еще на 500 человек больше, тогда вы сделаете анализ", - сказал член сейма.



По данным статистиков, за 32 недели этого года в Литве умер 24 тыс. 131 человек. По сравнению с таким же периодом прошлого года это на 167 смертей меньше, но если брать статистику смертей за 12–32 недели, когда в стране началось распространение коронавируса, в этом году умерло на 869 человек больше. За первые 32 недели 2018 года в стране было зарегистрировано более 25 тыс. смертей. * * *Из-за отсутствия прикрывающих нос и рот защитных масок в понедельник 2 человека были оштрафованы.Пресс-секретарь Департамента полиции Ревита Янавичюте во вторник информировала BNS, что протоколы составлены в Паневежисе и в Утяне.В Паневежисе штраф составил половину минимального размера штрафа - человек был без маски в аптеке. В Утяне человек был без маски в кафе и был в состоянии опьянения - он оштрафован на 1 тыс. евро.Из-за нарушения самоизоляции в понедельник оштрафованы четыре человека - один протокол составили в полиции, остальные - сотрудники Службы охраны госграницы.Кодекс административных правонарушений предусматривает штраф за отсутствие маски от 500 до 1 500 евро для физических лиц.Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что соседняя Латвия не планирует запретить въезд литовцам из-за роста заболеваемости коронавирусом в Литве."Они не собираются от нас никак закрываться и не пускать. Они, наверное, могут рекомендовать своим гражданам не ездить в Литву, но во всяком случае пока такого плана нас не пускать у них нет", - сказал А. Верига журналистам во вторник.Эпидемиологическая ситуация в Латвии сейчас лучше, чем в двух других Балтийских странах.Между тем в Литве число заболеваний коронавирусом каждый день составляет несколько десятков.По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, показатель заболеваемости коронавирусом в Литве за последние 14 дней составляет 14,6 случая на 100 тыс. жителей, в Латвии - 2,3 случая, в Эстонии - 8,8 случая.У Литвы, Латвии и Эстонии есть взаимная договоренность о свободном передвижении граждан этих стран.* * *Значительного роста смертности из-за коронавируса и его последствий в Литве пока не наблюдается, говорит представитель Института гигиены."Ни мы, ни Департамент статистики не говорим, что имеет место значительный рост смертности", - сказала во вторник на встрече в оппозиционной фракции консерваторов глава Отдела наблюдения за смертностью и ее причиными Института гигиены Сандра Мекшрюнайте.По ее словам, делать какие-то подробные выводы о причинах смертей и изменениях можно будет только в следующем году, когда данные будут проанализированы, в этом году такие выводы были бы неточными.С. Мекшрюнайте подчеркнула, что если говорить о статистике смертей и их причинах, то некорректно было бы сравнивать данных за два года - нынешний и прошлый."Смерти нужно сравнивать со средними показателями за три-пять лет, чтобы делать выводы", - сказала специалист.Она утверждает, что фиксируемые сейчас изменения смертности по сравнению с прошлым годом "очень похожи на естественные колебания".Участвовавший в заседании фракции директор Центра изучения заразных заболеваний и СПИД Саулюс Чаплинскас сказал, что изучение смертности в 24-х странах Ервопы за последние четыре года показало рост смертности повсюду, и это напрямую или косвенно связано с COVID-19.Консерватор Антанас Матулас говорит, что статистика показывает, что в этом году с распространением коронавируса возросла смертность населения."Если бы мы знали статистику хотя бы за несколько месяцев, мы, наверное, могли бы принять меры и скорректировать прием пациентов; все-таки из-за чего умирают - из-за того, что не могут попасть в больницы или своевременно не получают консультацию, экстренную помощь?(...) Вы говорите, давайте подождем следующего года, когда умрет еще на 500 человек больше, тогда вы сделаете анализ", - сказал член сейма.По данным статистиков, за 32 недели этого года в Литве умер 24 тыс. 131 человек. По сравнению с таким же периодом прошлого года это на 167 смертей меньше, но если брать статистику смертей за 12–32 недели, когда в стране началось распространение коронавируса, в этом году умерло на 869 человек больше. За первые 32 недели 2018 года в стране было зарегистрировано более 25 тыс. смертей. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии