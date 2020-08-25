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К провокациям от Беларуси во время Пути свободы были подготовлены - советник президента Литвы /видео/



Была готовность к возможным провокациям со стороны Беларуси во время акции солидарности "Путь свободы", которая проходила и в приграничных районах, заявила cоветник президента Аста Скайсгирите.

В интервью информационному радио Ziniu radijas во вторник она рассказала, что активные действия в отношении белорусского вертолета, нарушившего воздушное пространство Литвы, не предпринимались, чтобы избежать более серьезного конфликта.

"Не соглашусь, что эти действия были совершенно непрогнозирумы, определенные предположения делались и к ним подготовились соответствующим образом. Что касается рисков, я думаю, они были минимизированы. Видите ли, если бы, как вы говорите, (что-нибудь BNS) предпринималось, то, видимо, у нас был бы военный кризис уже тогда", - заявила советник президента Литвы.
Вечером в воскресенье во время акции в поддержку Беларуси "Путь свободы" литовские службы сообщили о белорусском вертолете, который нарушил воздушное пространство Литвы. Беларуси была направлена нота протеста. В свою очередь Беларусь вручила ноту Литве из-за улетевших на ее территорию воздушных шаров.

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Президент Гитанас Науседа во вторник проведет встречу с главами вооруженных сил и военной разведки Литвы.

Во встрече примут участие главнокомандующий вооруженными силами (ВС) Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис и директор Второго департамента оперативных служб полковник Элегиюс Паулавичюс.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис сообщил BNS, что на встрече будет обсуждаться ситуация с безопасностью, однако содержание встречи не будет разглашаться.

Советник президента Аста Скайсгирите сообщила информационному радио Ziniu radijas, что в ходе встречи также планируется обсудить и воскресный инцидент, когда вертолет ВС Беларуси летал в воздушном пространстве Литвы.

"Президент проведет встречу с министром обороны, главами соответствующих служб безопасности, где обсудит ситуацию в целом и данный конкретный инцидент", - отметила она.

Вечером в воскресенье во время акции в поддержку Беларуси "Путь свободы" литовские службы сообщили о белорусском вертолете, который нарушил воздушное пространство Литвы. Беларуси была направлена нота протеста. В свою очередь Беларусь вручила ноту Литве из-за улетевших на ее территорию воздушных шаров.

BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, акция, нарушение, вертолет
География: Литва
статья прочитана 243 раза
добавлена сегодня, 25 августа, 09:54

Комментарии

Alexandr
25 августа, 10:05
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То есть запуск летающего объекта со своей стороны на чужую территорию - это никак не провокация?
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мнение
25 августа, 11:37
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Все зависит от вида летающего объекта.
Ежели вертолет, то да, а ежели воздушный шар, то нет
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